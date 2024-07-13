18 доказательств того, что в жизни родителей сюрпризов больше, чем комаров на даче летом

Дети полны энергии, и ее куда-то нужно девать. Ее избыток может выливаться в своеобразную смышленость, курьезную инициативность и, конечно же, в легкое хулиганство. И герои нашей подборки поделились такими фотодоказательствами.

«Дочка помогала мне печь торт жене на день рождения. Сперва все шло хорошо, но потом она решила использовать вот такой декор»

«Мои дети испекли вот такие печеньки»

«Недавно моя жена прервала первый за несколько лет дневной сон нашей дочери, и вот какова была ее реакция»

© beezus317 / Reddit Dedee 7 минут назад моя мама, помню, всё возмущалась, что по выходным я сплю до 12). а я просто читала до утра - завтра же не в школу.

сейчас много думаю, она была мной разочарована... не такого ребёнка она хотела - - Ответить

«Стоп! Тута спят».

Кажется, что-то пошло не по плану

«Вот что бывает, когда ты с четырехлеткой забираешь воздушные шарики для старшего ребенка и говоришь малышу: „Делай что хочешь, только не отпускай шарики“»

«Попросил свою 8-летнюю дочь составить список для нашей поездки на выходные»

«Книжки, игровые приставки, расческа, зарядка, сережки, вода, вкусняшки, шампунь, зонтик и прочее».

«Племянник нацарапал свое имя на машине своей мамы»

«Мои дети устроили парфюмерную борьбу в моем автомобиле. Перед битвой флакон был полон»

«Мой ребенок попробовал свои мелки на картине, которую я сделал для продажи»

«Не успел порезать арбуз. И она залезла на табуретку, проползла по столу и столкнула его»

«Вот все, что я вслепую достал из глубин дивана. А моему ребенку почти 8 лет»

«Она тихонько поднялась наверх, а там нашла судокрем. Помогите»

«Я никогда не понимала, почему во многих домах в два раза больше ложек, чем мисок, пока у меня не появился малыш»

«Мой сын положил маркер в сушилку»

«Мой двухлетний ребенок захотел пончиков»

«Почти каждый вечер мои дети смотрят телевизор вот так»

«Сказал сыну, что он должен съесть половину своего хот-дога, и только после этого мы посмотрим фильм»

«Моя 4-летняя дочка хотела телефон, и я ей дала вот такой. Она в восторге!»