18 доказательств того, что в жизни родителей сюрпризов больше, чем комаров на даче летом

Фотоподборки
1 час назад

Дети полны энергии, и ее куда-то нужно девать. Ее избыток может выливаться в своеобразную смышленость, курьезную инициативность и, конечно же, в легкое хулиганство. И герои нашей подборки поделились такими фотодоказательствами.

«Дочка помогала мне печь торт жене на день рождения. Сперва все шло хорошо, но потом она решила использовать вот такой декор»

Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

Глазки мы тут уже обсуждали, теперь вот я задумалась - а гайка в центре декоративная или настоящая, из папиного ящика с инструментами?

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«Мои дети испекли вот такие печеньки»

«Недавно моя жена прервала первый за несколько лет дневной сон нашей дочери, и вот какова была ее реакция»

Dedee
7 минут назад

моя мама, помню, всё возмущалась, что по выходным я сплю до 12). а я просто читала до утра - завтра же не в школу.
сейчас много думаю, она была мной разочарована... не такого ребёнка она хотела

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«Стоп! Тута спят».

Кажется, что-то пошло не по плану

«Вот что бывает, когда ты с четырехлеткой забираешь воздушные шарики для старшего ребенка и говоришь малышу: „Делай что хочешь, только не отпускай шарики“»

Шуршилла
33 минуты назад

4 года? Я и себе-то не доверяю переносить такие шарики просто в руке. Они обязательно должны быть привязаны, иначе 100% понадобятся новые шарики.

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«Попросил свою 8-летнюю дочь составить список для нашей поездки на выходные»

«Книжки, игровые приставки, расческа, зарядка, сережки, вода, вкусняшки, шампунь, зонтик и прочее».

«Племянник нацарапал свое имя на машине своей мамы»

«Мои дети устроили парфюмерную борьбу в моем автомобиле. Перед битвой флакон был полон»

G F
9 минут назад

Мои дети как-то так ополовинили мои новенькие дорогущие духи. Пытались делать переводные самодельные татуировки с Ютуба, и им нужно было что-то содержащее спирт🤦🏻‍♀️

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«Мой ребенок попробовал свои мелки на картине, которую я сделал для продажи»

Конфуз
3 дня назад

А убрать вещь, чтобы ребёнок не мог дотянуться? Раз не учите. что нельзя трогать мамины вещи.

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«Не успел порезать арбуз. И она залезла на табуретку, проползла по столу и столкнула его»

«Вот все, что я вслепую достал из глубин дивана. А моему ребенку почти 8 лет»

Светлана БМВ
21 минута назад

Дети, обычно, повторяют то что делают взрослые. Хотя взрослые думают, что дети не замечают их делишки.

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«Она тихонько поднялась наверх, а там нашла судокрем. Помогите»

Dedee
4 минуты назад

инструкция говорит - втирайте нежными круговыми движениями до полного впитывания. вам потребуется некоторое время)))

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«Я никогда не понимала, почему во многих домах в два раза больше ложек, чем мисок, пока у меня не появился малыш»

«Мой сын положил маркер в сушилку»

«Мой двухлетний ребенок захотел пончиков»

«Почти каждый вечер мои дети смотрят телевизор вот так»

«Сказал сыну, что он должен съесть половину своего хот-дога, и только после этого мы посмотрим фильм»

«Моя 4-летняя дочка хотела телефон, и я ей дала вот такой. Она в восторге!»

Elena LV
16 минут назад

А потом она потянет за колечко.... Хотя, наверно, силенок не хватит.

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А вот еще подборка фото, которая доказывает, что быть родителями — это тяжелый труд.

Фото на превью eh8904 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
7 минут назад

А когда девочка поймёт, что это не телефон, швырнет на пол, и вот тут будет настоящий восторг от разлетевшейся рыбы и томата.

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