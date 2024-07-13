Глазки мы тут уже обсуждали, теперь вот я задумалась - а гайка в центре декоративная или настоящая, из папиного ящика с инструментами?
18 доказательств того, что в жизни родителей сюрпризов больше, чем комаров на даче летом
Дети полны энергии, и ее куда-то нужно девать. Ее избыток может выливаться в своеобразную смышленость, курьезную инициативность и, конечно же, в легкое хулиганство. И герои нашей подборки поделились такими фотодоказательствами.
«Дочка помогала мне печь торт жене на день рождения. Сперва все шло хорошо, но потом она решила использовать вот такой декор»
«Мои дети испекли вот такие печеньки»
«Недавно моя жена прервала первый за несколько лет дневной сон нашей дочери, и вот какова была ее реакция»
моя мама, помню, всё возмущалась, что по выходным я сплю до 12). а я просто читала до утра - завтра же не в школу.
сейчас много думаю, она была мной разочарована... не такого ребёнка она хотела
«Стоп! Тута спят».
Кажется, что-то пошло не по плану
Первая авария, наверное. Хорошо, если закончилась только холодным душем.
«Вот что бывает, когда ты с четырехлеткой забираешь воздушные шарики для старшего ребенка и говоришь малышу: „Делай что хочешь, только не отпускай шарики“»
4 года? Я и себе-то не доверяю переносить такие шарики просто в руке. Они обязательно должны быть привязаны, иначе 100% понадобятся новые шарики.
«Попросил свою 8-летнюю дочь составить список для нашей поездки на выходные»
«Книжки, игровые приставки, расческа, зарядка, сережки, вода, вкусняшки, шампунь, зонтик и прочее».
«Племянник нацарапал свое имя на машине своей мамы»
«Мои дети устроили парфюмерную борьбу в моем автомобиле. Перед битвой флакон был полон»
Мои дети как-то так ополовинили мои новенькие дорогущие духи. Пытались делать переводные самодельные татуировки с Ютуба, и им нужно было что-то содержащее спирт🤦🏻♀️
«Мой ребенок попробовал свои мелки на картине, которую я сделал для продажи»
А убрать вещь, чтобы ребёнок не мог дотянуться? Раз не учите. что нельзя трогать мамины вещи.
«Не успел порезать арбуз. И она залезла на табуретку, проползла по столу и столкнула его»
Жаль девочку. Когда ребёнок плачет, фотографировать его в этот момент жестоко.
«Вот все, что я вслепую достал из глубин дивана. А моему ребенку почти 8 лет»
Дети, обычно, повторяют то что делают взрослые. Хотя взрослые думают, что дети не замечают их делишки.
«Она тихонько поднялась наверх, а там нашла судокрем. Помогите»
инструкция говорит - втирайте нежными круговыми движениями до полного впитывания. вам потребуется некоторое время)))
«Я никогда не понимала, почему во многих домах в два раза больше ложек, чем мисок, пока у меня не появился малыш»
«Мой сын положил маркер в сушилку»
«Мой двухлетний ребенок захотел пончиков»
«Почти каждый вечер мои дети смотрят телевизор вот так»
«Сказал сыну, что он должен съесть половину своего хот-дога, и только после этого мы посмотрим фильм»
«Моя 4-летняя дочка хотела телефон, и я ей дала вот такой. Она в восторге!»
А потом она потянет за колечко.... Хотя, наверно, силенок не хватит.
А вот еще подборка фото, которая доказывает, что быть родителями — это тяжелый труд.
Комментарии
А когда девочка поймёт, что это не телефон, швырнет на пол, и вот тут будет настоящий восторг от разлетевшейся рыбы и томата.