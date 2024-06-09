18 фото, которые рассказывают маленькую душещипательную историю

Герои нашей статьи поделились снимками, которые вызывают целый спектр эмоций. И умиление от гуся, который решил присоединиться к обеду в парке. И светлую грусть от оставленных посланий любимых людей. И легкую радость от внезапных сюрпризов, в том числе и от незнакомцев.

«Так мой мальчик выпрашивает вкусняшки»

«Сегодня в автобусе девушка передала мне эту записку»

«Ты выглядишь потрясающе. Мне очень нравятся твои волосы и сережки».

«Кошка моих родителей заболела, поэтому папа сделал для нее ступеньки для туалета»

«Фото, которое очень ценится нашей семьей и с благоговением передается из поколения в поколение»

«Это были долгие 12 лет. Люблю вас всех»

«У меня появился новый друг во время обеденного перерыва»

«Я передвигала полку, которую дедушка сделал для меня много лет назад. Раньше никогда под нее не заглядывала, но пока тащила по ступенькам, заглянула и обомлела. Дедушки нет уже 6 лет, но он оставил мне послание»

«Для Эллери — с большей любовью, чем ты можешь себе представить — Дедушка».

«Вышли на утреннюю прогулку, а к нам, оказывается, пожаловал неожиданный гость»

«В общепите я спросил у кассира, сколько стоят 8 крылышек, она ответила, что $10,50. Тогда я спросил, а сколько стоят 6, она сказала, что $7,50. Ну я и взял 6»

«А кассир улыбнулась мне и сказала: „Думаю, я поняла“. А когда я пришел домой, то понял, что она положила мне 8 крылышек».

«Моя сестра сделала небольшой, но милый подарок для меня»

«Это мои родители. Ему 94 года. Ей — 87. Их история любви длится уже 68 лет»

«Совершенно незнакомый человек из сети купил мне эти прекрасные чехлы на колеса моей инвалидной коляски!»

"Вот такую записку я нашел в своем ноутбуке сегодня утром"

"Привет. Я тебя люблю. Хорошего тебе дня. Твоя любящая жена".

"Последний месяц я очищал от мусора пустующий участок рядом с отелем, в котором работаю. Просто наблюдать за тем, как они не жуют обертки, было очень приятно"

«Сегодня я вышел из своей зоны комфорта. Я интроверт, и пошел на свидание, а девушка сказала мне, что мы идем на урок рисования. Это было потрясающе»

«Свежие новости о котенке, которого я вытащил из двигателя моего коллеги»

«Я не думала, что моя падчерица действительно видит во мне маму — просто подругу, на которой женат ее папа. Но сегодня она подарила мне это и сказала: «Ты — большая корова, а я — маленькая»

«Мои любимые фотографии с нашей фотосессии в традиционных корейских свадебных нарядах»