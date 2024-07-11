18 метких твитов, которые описывают нашу жизнь во всей своей красе

У меня наступил тот возраст, когда я хочу свою квартиру, где есть центральное отопление, горячая вода, можно просто взять и вызвать сантехника и нет этого сраного огорода, за которым надо ухаживать, нравится тебе это или нет. И соседей-содольщиков нет. И крыша не протекает. И придомовую территорию каждую весну не надо убирать от чужого мусора, собачьего дерьма и наркоманских шприцов. Нет, не хочу свой дом.