Какое-то немножко самоутверждение за счёт других. Ну работает человек, молодец. У каждого своя судьба. Кто - то уезжает и добивается места под солнцем, а кто-то места на трассе. Так что стоять в магазине в родном городе это ещё не так плохо.
18 метких твитов, которые описывают нашу жизнь во всей своей красе
Иногда с нами происходят такие ситуации, что рассказывая про них другим, можно услышать в ответ: «Ой, да с кем такого не было». Или же внезапно в нашу светлую голову приходит занятная мысль или наблюдение, которыми хочется поделиться. Именно так и сделали герои нашей статьи.
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Ну так купи дачу, посади кусты, вырасти, собери урожай и ешь бесплатно)
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У меня наступил тот возраст, когда я хочу свою квартиру, где есть центральное отопление, горячая вода, можно просто взять и вызвать сантехника и нет этого сраного огорода, за которым надо ухаживать, нравится тебе это или нет. И соседей-содольщиков нет. И крыша не протекает. И придомовую территорию каждую весну не надо убирать от чужого мусора, собачьего дерьма и наркоманских шприцов. Нет, не хочу свой дом.
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У меня проводные.
И сравните диапазон передачи звуков. Беспроводным ещё много что надо начать передавать
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А что, тележки в магазинах закончились? Или легче тащить именно в леопардовой?
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Хм, я когда биполярную депрессию словила, вот точно так же было. Лечиться надобно в таких случаях)
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А я страдаю: морозилка забита всяким, хочу пельмени.... А некуда складывать!!! У мужа повышенное обязательство сожрать хоть половину!
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Что такое "плечи от лука"? Деревянная палка от лука, из которого стреляют?
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А вот вам еще подборка твитов, которая прямо-таки изобилует жизненными высказываниями и историями.