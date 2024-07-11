18 метких твитов, которые описывают нашу жизнь во всей своей красе

Народное творчество
1 час назад

Иногда с нами происходят такие ситуации, что рассказывая про них другим, можно услышать в ответ: «Ой, да с кем такого не было». Или же внезапно в нашу светлую голову приходит занятная мысль или наблюдение, которыми хочется поделиться. Именно так и сделали герои нашей статьи.

1.

Kovalets
50 минут назад

Какое-то немножко самоутверждение за счёт других. Ну работает человек, молодец. У каждого своя судьба. Кто - то уезжает и добивается места под солнцем, а кто-то места на трассе. Так что стоять в магазине в родном городе это ещё не так плохо.

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Jiàngzāi
19 минут назад

У меня наступил тот возраст, когда я хочу свою квартиру, где есть центральное отопление, горячая вода, можно просто взять и вызвать сантехника и нет этого сраного огорода, за которым надо ухаживать, нравится тебе это или нет. И соседей-содольщиков нет. И крыша не протекает. И придомовую территорию каждую весну не надо убирать от чужого мусора, собачьего дерьма и наркоманских шприцов. Нет, не хочу свой дом.

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9.

Конфуз
43 минуты назад

У меня проводные.
И сравните диапазон передачи звуков. Беспроводным ещё много что надо начать передавать

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11.

Vianna
1 час назад

А что, тележки в магазинах закончились? Или легче тащить именно в леопардовой?

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12.

Тоша
52 минуты назад

Хм, я когда биполярную депрессию словила, вот точно так же было. Лечиться надобно в таких случаях)

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13.

Конфуз
41 минута назад

А я страдаю: морозилка забита всяким, хочу пельмени.... А некуда складывать!!! У мужа повышенное обязательство сожрать хоть половину!

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А вот вам еще подборка твитов, которая прямо-таки изобилует жизненными высказываниями и историями.

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