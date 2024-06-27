19 твитов, которые хочется прокомментировать: «Это не слезы, это мне жизнь в глаз попала»

Народное творчество
20 часов назад

Со временем жизнь нам подкидывает такие ситуации, что многие вокруг могут сказать: «Не переживай, у меня было также». Именно такими случаями и мыслями о повседневности и поделились герои нашей статьи.

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sultanenok
2 часа назад

Человек не ваш,вот и все! Не надо связывать жизнь с тем кто даёт, а с тем с кем легко обоюдно

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Alex Boloshko
2 часа назад

Для "мужика" главные вещи: помыл хер, сменил носки(без дырок)- это главное, побрился- супер красавчик

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Капибара в кимоно
3 часа назад

Надо говорить "Чертов цикл", только очухаешься, от колик отойдешь, психику выправишь, доверие котов и мужа вернёшь, как он идёт на новый заход

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Белади
5 часов назад

А точно женщина пишет? Как можно забыть про то, что можно радугу на голове забабахать 🤣🤣🤣

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Белади
5 часов назад

Мой муж какой-то энергозатратный) вместо обращения по имени, зовёт - мелочь пузатая)
А недавно позвала сына по фамилии (допустим Иванов), и говорю, зови Иванова старшего и идёмте есть. Он так недоуменно посмотрел, потом засмеялся и пошёл. Слышу, подходит к мужу и говорит "Иванов страшный, нас мама есть зовёт", тот спрашивает, а почему страшный? Сын в ответ - не знаю, мама так сказала.
Теперь иногда так мужа называю)

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Плодожорка
37 минут назад

В салатах и блюдах кукурузу не люблю, а из баночки ложечкой - запросто. Могу еще мазика добавить.

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Цветок Лунный
12 часов назад

Спорная сентенция, Очень)

Если я после измены и расставания не хочу видеть своего бывшего, без которого не представляла своей жизни 5 лет - это типа и было "моё честное отношение к нему"? Не хотеть видеть, но жить вместе все годы?
Ну-ну 😂

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А если вам хочется расслабиться и просто посмеяться от души, то у нас есть еще и такая подборка твитов.

Комментарии

Уведомления
B.Atayewa
19 часов назад

"Как люди ведут себя при расставании , так они и относились к вам" ...не поспоришь с этим

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Апрель
19 часов назад

"Потому что, если я вас буду называть по именам, то это будет два слова.."
Грех сознаться, но я довольно часто путаю имена моих сыновей, пока дозовешься кого надо, все три имени назову, и лишь последнее - правильное. И поэтому довольно часто я просто говорю:"Мальчишки, надо посудомойку разгрузить/загрузить"," Ребята, газон требует стрижки!" ," Малявки, (ага, выше меня на три головы) , мне нужна помощь в гараже!"
И сверху спор троих - чья очередь на сегодня. Выкрутилась 😂

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Дождь Из Мужиков
17 часов назад

Заведения не несут ответственности за ваши вещи в карманах, чтобы к заведению не было претензий, что кто-то вытащил из кармана бабкины бриллианты.

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