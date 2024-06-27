19 твитов, которые хочется прокомментировать: «Это не слезы, это мне жизнь в глаз попала»

"Потому что, если я вас буду называть по именам, то это будет два слова.."

Грех сознаться, но я довольно часто путаю имена моих сыновей, пока дозовешься кого надо, все три имени назову, и лишь последнее - правильное. И поэтому довольно часто я просто говорю:"Мальчишки, надо посудомойку разгрузить/загрузить"," Ребята, газон требует стрижки!" ," Малявки, (ага, выше меня на три головы) , мне нужна помощь в гараже!"

И сверху спор троих - чья очередь на сегодня. Выкрутилась 😂