Копил на машину, но не удержался и на всё накопленное купил чебурек..
19 твитов, которые хочется прокомментировать: «Это не слезы, это мне жизнь в глаз попала»
Со временем жизнь нам подкидывает такие ситуации, что многие вокруг могут сказать: «Не переживай, у меня было также». Именно такими случаями и мыслями о повседневности и поделились герои нашей статьи.
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Человек не ваш,вот и все! Не надо связывать жизнь с тем кто даёт, а с тем с кем легко обоюдно
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Нам легче , практически весь июнь морось, дожди и плюс 6 температура)
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Делов то, утром отменяешь все, деньги на месте, вечерняя ты - довольна, утренняя - спокойна
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Для "мужика" главные вещи: помыл хер, сменил носки(без дырок)- это главное, побрился- супер красавчик
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Надо говорить "Чертов цикл", только очухаешься, от колик отойдешь, психику выправишь, доверие котов и мужа вернёшь, как он идёт на новый заход
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А точно женщина пишет? Как можно забыть про то, что можно радугу на голове забабахать 🤣🤣🤣
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Мой муж какой-то энергозатратный) вместо обращения по имени, зовёт - мелочь пузатая)
А недавно позвала сына по фамилии (допустим Иванов), и говорю, зови Иванова старшего и идёмте есть. Он так недоуменно посмотрел, потом засмеялся и пошёл. Слышу, подходит к мужу и говорит "Иванов страшный, нас мама есть зовёт", тот спрашивает, а почему страшный? Сын в ответ - не знаю, мама так сказала.
Теперь иногда так мужа называю)
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В салатах и блюдах кукурузу не люблю, а из баночки ложечкой - запросто. Могу еще мазика добавить.
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В транспорте ногу на ногу? И по вагону метро не пройти - все так сидят.
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Спорная сентенция, Очень)
Если я после измены и расставания не хочу видеть своего бывшего, без которого не представляла своей жизни 5 лет - это типа и было "моё честное отношение к нему"? Не хотеть видеть, но жить вместе все годы?
Ну-ну 😂
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Гык, у бабушки в деревне огород и "он сам себя не прополет, не польёт"
А если вам хочется расслабиться и просто посмеяться от души, то у нас есть еще и такая подборка твитов.
Комментарии
"Как люди ведут себя при расставании , так они и относились к вам" ...не поспоришь с этим
"Потому что, если я вас буду называть по именам, то это будет два слова.."
Грех сознаться, но я довольно часто путаю имена моих сыновей, пока дозовешься кого надо, все три имени назову, и лишь последнее - правильное. И поэтому довольно часто я просто говорю:"Мальчишки, надо посудомойку разгрузить/загрузить"," Ребята, газон требует стрижки!" ," Малявки, (ага, выше меня на три головы) , мне нужна помощь в гараже!"
И сверху спор троих - чья очередь на сегодня. Выкрутилась 😂
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