19 твитов, от которых просмеется лошадкой даже уставший трудоголик

А если бы она сначала задала второй вопрос, то первый могла бы уже не задавать.
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Некоторых хлебом не корми — дай состроить по какому-нибудь поводу. Ну или они просто регулярно умудряются попадать в такие ситуации, что ситкомы отдыхают. Как бы то ни было, после прочтения таких историй настроение на весь день точно обеспечено.
А если бы она сначала задала второй вопрос, то первый могла бы уже не задавать.
В смысле каментов еще нет? Было стойкое ощущение, что читаю старую статью. Про мышь посмешило, но 95% точно было уже