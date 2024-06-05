19 твитов, от которых просмеется лошадкой даже уставший трудоголик

Народное творчество
2 часа назад

Некоторых хлебом не корми — дай состроить по какому-нибудь поводу. Ну или они просто регулярно умудряются попадать в такие ситуации, что ситкомы отдыхают. Как бы то ни было, после прочтения таких историй настроение на весь день точно обеспечено.

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Катерина
6 дней назад

В смысле каментов еще нет? Было стойкое ощущение, что читаю старую статью. Про мышь посмешило, но 95% точно было уже

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А вот еще порция юморных твитов:

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