19 твитов, от которых просмеется лошадкой даже уставший трудоголик

Некоторых хлебом не корми — дай состроить по какому-нибудь поводу. Ну или они просто регулярно умудряются попадать в такие ситуации, что ситкомы отдыхают. Как бы то ни было, после прочтения таких историй настроение на весь день точно обеспечено.