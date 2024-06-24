18 твитов, от которых на душе так и распускаются ромашки
Люди склонны концентрироваться на негативе, а хорошего в мире не так уж и мало. Мы решили собрать твиты, которые так и искрятся добрыми и теплыми эмоциями и рассказывают о поступках, от которых хочется улыбнуться всему миру.
1.
2.
В этом твите загадочно все - и муж, который прошел сквозь стены, и жена, которая только спустя час вздумала спросить, не помер ли он на унитазе, и синее одеяло, упомянутое неизвестно зачем...
3.
4.
5.
6.
7.
8.
И сказать - "Вот так выглядит интеграл твоего возраста". Лучше бы на счет откладывал. За 20 лет хорошие проценты набежали бы.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Посмотрите, возможно, вам придутся по вкусу эти твиты о женщинах, которые ловко хакнули эту жизнь.
Комментарии
У них две комнаты в ванной? Или дверь закрывается снаружи? Кто понял поясните пожалуйста))
17 странных, местами выдуманных историй про сферических добродушных коней, плавающих в розовом масле.
И одна хорошая. Про корги.