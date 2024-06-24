18 твитов, от которых на душе так и распускаются ромашки

Добро
1 час назад

Люди склонны концентрироваться на негативе, а хорошего в мире не так уж и мало. Мы решили собрать твиты, которые так и искрятся добрыми и теплыми эмоциями и рассказывают о поступках, от которых хочется улыбнуться всему миру.

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Поющий Енот
27 минут назад

В этом твите загадочно все - и муж, который прошел сквозь стены, и жена, которая только спустя час вздумала спросить, не помер ли он на унитазе, и синее одеяло, упомянутое неизвестно зачем...

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Влад
1 час назад

Или городок маленький или тысячи друзей в наличии

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Elena LV
34 минуты назад

И сказать - "Вот так выглядит интеграл твоего возраста". Лучше бы на счет откладывал. За 20 лет хорошие проценты набежали бы.

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Посмотрите, возможно, вам придутся по вкусу эти твиты о женщинах, которые ловко хакнули эту жизнь.

Комментарии

Уведомления
Наталья
42 минуты назад

У них две комнаты в ванной? Или дверь закрывается снаружи? Кто понял поясните пожалуйста))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Поющий Енот
21 минута назад

17 странных, местами выдуманных историй про сферических добродушных коней, плавающих в розовом масле.
И одна хорошая. Про корги.

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