Ну и молодец! Пожилым людям порой трудно даже ногти подстричь на ногах, а тут и бабушке приятное и полезное сделала, и с ней пообщалась.
18 женщин, которые сделали себе такой улетный педикюр, что так и хочется сказать: «Мама дорогая!»
В летнюю жару хочется носить как можно более открытую обувь. Поэтому многие девушки практически не вылезают из шлепанцев и босоножек. Ну а чтобы ноги в них выглядели ухоженно и эффектно, они делают педикюр. Давайте посмотрим, какие цвета и дизайн выбирают для своих ногтей на ногах женщины по всему миру.
«Сделала педикюр своей 100-летней бабушке»
- Ух ты, да у нее ноги красивее, чем у людей в 2 раза моложе нее! © Unknown author / Reddit
«Мой новый леопардовый педикюр»
- Да как ты обувь-то вообще носишь с такими ногтями? © NessieReddit / Reddit
«Из-за работы мне нельзя делать всякие забавные рисунки на руках, поэтому я делаю их на ногах»
«Это определенно стоило боли в спине»
«Использовала наклейки для ногтей. Для первого раза не так уж плохо получилось»
«Мои ногти похожи на крошечные планеты»
«Впервые крашу ногти белым лаком. Они выглядят такими свеженькими и чистыми!»
второй нормальный вариант из всей подборки. тут даже с длиной все хорошо
В стиле Тихого океана
«Обалдеть, как педикюр может поднять настроение»
Вывод из комментариев ниже: чем ближе педикюр к виду натурального и здорового ногтя, тем лучше он смотрится.
«Идеально покрытие. Скупила всю коллекцию цветных баз этого производителя»
«На следующей неделе сделаю себе такой же маникюр»
«Впервые делаю себе френч. Цвет не особо видно, но это индиго»
«Сделала сегодня утром»
«Милый небольшой дизайн. Что думаете?»
- Какой милый! Напомнил мне педикюр, который я делала ко Дню святого Валентина. © Barbarella4390 / Reddit
«Впервые делала педикюр с дизайном, очень нравится»
Просто, но мило
«Сделала педикюр сама. Обожаю его!»
«Коричневый френч»
- Слушай, боюсь, что издалека будет казаться, что у тебя просто ногти грязные. © Maleficent-Ad9010 / Reddit
Раз уж мы упомянули обувь, будет нелишним взглянуть на то, какие босоножки и туфельки женщины по всему миру выбирают себе на лето.
Комментарии
Коричневый френч и на руках-то неважно смотрится, а на ногах вообще тихий ужас.
Мда, не готов ещё наш дикий народ к любовно выращенным ногтям на ногах xD
Сидели мы как то в студенческой общаге, нас трое (живем в одной комнате), соседки зашли вдвоем. Все накрасили ногти на ногах черным лаком, сидим все босиком, сушим. Зашел однокурсник, за рефератом. Крутился, что-то спрашивал. Заходил, выходил. Потом подитожил:
- Девчёнки, вы все милые, но ноги у вас! Как буд-то плита бетонная на ноги упала.
Как же мы хохотали, много лет прошло, а мы до сих пор вспоминаем.