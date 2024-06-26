18 женщин, которые сделали себе такой улетный педикюр, что так и хочется сказать: «Мама дорогая!»

В летнюю жару хочется носить как можно более открытую обувь. Поэтому многие девушки практически не вылезают из шлепанцев и босоножек. Ну а чтобы ноги в них выглядели ухоженно и эффектно, они делают педикюр. Давайте посмотрим, какие цвета и дизайн выбирают для своих ногтей на ногах женщины по всему миру.

«Сделала педикюр своей 100-летней бабушке»

© Buppster87 / Reddit Strizh3109 3 часа назад Ну и молодец! Пожилым людям порой трудно даже ногти подстричь на ногах, а тут и бабушке приятное и полезное сделала, и с ней пообщалась. - - Ответить

Ух ты, да у нее ноги красивее, чем у людей в 2 раза моложе нее! © Unknown author / Reddit

«Мой новый леопардовый педикюр»

Да как ты обувь-то вообще носишь с такими ногтями? © NessieReddit / Reddit

«Из-за работы мне нельзя делать всякие забавные рисунки на руках, поэтому я делаю их на ногах»

«Это определенно стоило боли в спине»

«Использовала наклейки для ногтей. Для первого раза не так уж плохо получилось»

«Мои ногти похожи на крошечные планеты»

«Впервые крашу ногти белым лаком. Они выглядят такими свеженькими и чистыми!»

В стиле Тихого океана

«Обалдеть, как педикюр может поднять настроение»

«Идеально покрытие. Скупила всю коллекцию цветных баз этого производителя»

«На следующей неделе сделаю себе такой же маникюр»

«Впервые делаю себе френч. Цвет не особо видно, но это индиго»

«Сделала сегодня утром»

«Милый небольшой дизайн. Что думаете?»

Какой милый! Напомнил мне педикюр, который я делала ко Дню святого Валентина. © Barbarella4390 / Reddit

«Впервые делала педикюр с дизайном, очень нравится»

Просто, но мило

«Сделала педикюр сама. Обожаю его!»

«Коричневый френч»

Слушай, боюсь, что издалека будет казаться, что у тебя просто ногти грязные. © Maleficent-Ad9010 / Reddit