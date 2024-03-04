19 звезд культовых сериалов, которые мы никак не ожидали увидеть в других амплуа. А ведь вышло круто

В воображении зрителей некоторые актеры и актрисы настолько прочно срослись со своими сериальными персонажами, что ой как не просто представить их в другой ипостаси. А ведь в фильмографии каждого можно отыскать неожиданные, контрастные роли, в которых их недюжинный талант раскрывается в полной мере.

Шеннен Доэрти

Добрая ведьма и старшая сестра в «Зачарованных» и крутой бригадный генерал в боевике «Крепость».

Джеймс Марстерc

Горячий вампир из сериала «Баффи — истребительница вампиров» и зловещий король демонов в боевике «Драконий жемчуг: Эволюция»

Лина Хиди

Амбициозная королева Серсея из «Игры престолов» и бывшая танцовщица бурлеска в триллере «9 жизней».

Мишель Докери

Уточненная аристократка в «Аббатстве Даунтон» и отпетая мошенница в драматическом сериале «Хорошее поведение».

Ким Кэттролл

Эпатажная красотка из «Секса в большом городе» и типичная девица в беде в комедийном боевике «Большой переполох в маленьком Китае».

Марси Уокер

Дочка богача в сериале «Санта-Барбара» и отважный лейтенант в триллере «Угон школьного автобуса».

Дженни Гард

Первая красавица школы в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и отчаявшаяся женщина в комедии «Секретный Санта».

Саймон Хелберг

Ботан из «Теории большого взрыва» и ранимый интеллектуал в драме «Они сделали нас такими».

Роуз Макгоуэн

Очаровательная ведьма в сериале «Зачарованные» и стервозная актриса в криминальной драме «Черная орхидея».

Маим Бялик

Синий чулок в сериале «Теория большого взрыва» и красотка-бизнесвумен в ситкоме «Зовите меня Кэт».

Дженна Фишер

Застенчивая сотрудница в сериале «Офис» и заботливая мать в ремейке «Дрянных девчонок».

Джейсон Пристли

Симпатяга Брендан Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и потрепанный жизнью парень в триллере «Спускается тьма».

Мэйси Уильямс

Бесстрашная воительница Арья Старк в сериале «Игра престолов» и запуганный подросток в криминальной драме «Кибер-террор».

Ли Джон Джэ

Неудачник в сериале «Игра в кальмара» и альфа-самец в боевике «Большой матч».

Мелисса Джоан Харт

Юная волшебница в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и девушка-подсолнух в фантастической комедии «Необыкновенные».

Николетт Шеридан

Коварная хищница из сериала «Отчаянные домохозяйки» и неуклюжая старлетка в комедии «Безумные подмостки».

Джеймс ван Дер Бик

Амбициозный парень из благополучной семьи в «Бухте Доусона» и писатель, переживающий кризис идей, в фильме ужасов «Последний черновик».

Пелин Карахан

Дерзкая дочка султана в «Великолепном веке» и милая соседка в сериале «Мечтатели».

Пита Уилсон

Знойная шпионка в «Ее звали Никита» и химик-вампир в супергеройском фильме «Лига выдающихся джентльменов».