19 звезд культовых сериалов, которые мы никак не ожидали увидеть в других амплуа. А ведь вышло круто
В воображении зрителей некоторые актеры и актрисы настолько прочно срослись со своими сериальными персонажами, что ой как не просто представить их в другой ипостаси. А ведь в фильмографии каждого можно отыскать неожиданные, контрастные роли, в которых их недюжинный талант раскрывается в полной мере.
Шеннен Доэрти
Добрая ведьма и старшая сестра в «Зачарованных» и крутой бригадный генерал в боевике «Крепость».
Джеймс Марстерc
Горячий вампир из сериала «Баффи — истребительница вампиров» и зловещий король демонов в боевике «Драконий жемчуг: Эволюция»
Лина Хиди
Амбициозная королева Серсея из «Игры престолов» и бывшая танцовщица бурлеска в триллере «9 жизней».
Мишель Докери
Уточненная аристократка в «Аббатстве Даунтон» и отпетая мошенница в драматическом сериале «Хорошее поведение».
Ким Кэттролл
Эпатажная красотка из «Секса в большом городе» и типичная девица в беде в комедийном боевике «Большой переполох в маленьком Китае».
Марси Уокер
Дочка богача в сериале «Санта-Барбара» и отважный лейтенант в триллере «Угон школьного автобуса».
Дженни Гард
Первая красавица школы в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и отчаявшаяся женщина в комедии «Секретный Санта».
Саймон Хелберг
Ботан из «Теории большого взрыва» и ранимый интеллектуал в драме «Они сделали нас такими».
Роуз Макгоуэн
Очаровательная ведьма в сериале «Зачарованные» и стервозная актриса в криминальной драме «Черная орхидея».
Маим Бялик
Синий чулок в сериале «Теория большого взрыва» и красотка-бизнесвумен в ситкоме «Зовите меня Кэт».
Дженна Фишер
Застенчивая сотрудница в сериале «Офис» и заботливая мать в ремейке «Дрянных девчонок».
Джейсон Пристли
Симпатяга Брендан Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и потрепанный жизнью парень в триллере «Спускается тьма».
Мэйси Уильямс
Бесстрашная воительница Арья Старк в сериале «Игра престолов» и запуганный подросток в криминальной драме «Кибер-террор».
Ли Джон Джэ
Неудачник в сериале «Игра в кальмара» и альфа-самец в боевике «Большой матч».
Мелисса Джоан Харт
Юная волшебница в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и девушка-подсолнух в фантастической комедии «Необыкновенные».
Николетт Шеридан
Коварная хищница из сериала «Отчаянные домохозяйки» и неуклюжая старлетка в комедии «Безумные подмостки».
Джеймс ван Дер Бик
Амбициозный парень из благополучной семьи в «Бухте Доусона» и писатель, переживающий кризис идей, в фильме ужасов «Последний черновик».
Пелин Карахан
Дерзкая дочка султана в «Великолепном веке» и милая соседка в сериале «Мечтатели».
Пита Уилсон
Знойная шпионка в «Ее звали Никита» и химик-вампир в супергеройском фильме «Лига выдающихся джентльменов».
Кто из нас не мечтал увидеть продолжение любимых фильмов? Ну или хотя бы узнать, как изменились главные герои со временем. Мы решили посмотреть, как выглядят сегодня актеры и актрисы, сыгравшие пары в картинах, вышедших на экраны 30 лет назад.
Комментарии
Для меня Маим Бялик навсегда останется Блоссом. Все остальное — вторично.
А прям никто не ожидает, что актеры в принципе могут играть разных персонажей?)
в первый момент решила что справа - неудачная фотка Софии Вергара))