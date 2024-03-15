19 актеров и актрис, которые легко играли кого угодно. А мы только челюсть придерживали

Актеры «старой школы» запросто могли воплотить на экране любой образ — от сказочной красавицы до повара в столовой. Зрителям оставалось только восхищенно вздыхать и аплодировать таланту любимых кинозвезд. Возможно, именно поэтому многих из нас так любят пересматривать фильмы минувших лет.

Анастасия Вертинская

В роли Ассоль в «Алых парусах», Маргариты в «Мастере и Маргарите» и Дуни Фомкиной в фильме «В городе Сочи темные ночи».

Евгения Симонова

В роли принцессы в «Обыкновенном чуде», жены писателя в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» и княгини Старицкой в сериале «Иван Грозный».

Алексей Баталов

В роли профессора в фильме «Внимание, черепаха!», приват-доцента в «Беге» и слесаря в кинокартине «Москве слезам не верит».

Дмитрий Иосифов

В роли Буратино в картине «Приключения Буратино», сержанта милиции в «Случае в аэропорту» и директора хосписа в «Громозеке».

Нонна Мордюкова

В роли жены городничего в ленте «Инкогнито из Петербурга», примы театра во «Льве Гурыче Синичкине» и мамы главной героини в «Родне».

Андрей Мягков

В роли Алеши Карамазова в фильме «Братья Карамазовы», Герцена в «Сильнее всех иных велений» и старшего статистика в «Служебном романе».

Людмила Гурченко

В роли няни в картине «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», козы в «Маме» и разлучницы в фильме «Любовь и голуби».

Юрий Яковлев

В роли майора в картине «Дамы и гусары», фельдмаршала Апраксина в «Гардемаринах III» и царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Наталья Кустинская

В роли киномеханика в фильме «Спящий лев», Елены Прекрасной в «Весенней сказке» и актрисы в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

Олег Табаков

В роли Кащея Бессмертного в картине «После дождичка в четверг», клоуна в «Каштанке» и Людовика XIII в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».

Андрей Миронов

В роли путешественника в картине «Сказка странствий», Фридриха Энгельса в фильме «Год, как жизнь» и контрабандиста в «Бриллиантовой руке».

Любовь Полищук

В роли председателя сельсовета в фильме «Коршуны добычей не делятся», чудаковатой Воблы в «Скандале в нашем Клошгороде» и девушки мечты в «12 стульях».

Наталья Андрейченко

В эпизодической роли Валькирии Николаевны в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», Евдокии Лопухиной в «Петре Великом» и няни в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».

Александр Абдулов

В роли священника в фильме «Грех. Истории страсти», австрийского воина в «Золоте» и Медведя в «Обыкновенном чуде».

Светлана Светличная

В роли исполнительницы мото-аттракциона в картине «Закрытие сезона», мамы одной из героинь в фильме «Недопесок Наполеон III-й» и красавицы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке».

Ирина Алферова

В роли дочери князя Ксении в ленте «Василий Буслаев», царицы в «Осенних колоколах» и Констанции Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».

Георгий Вицин

В роли дедушки в ленте «Пока бьют часы», царя Берендея в «Весенней сказке» и Труса в «Самогонщиках».

Надежда Румянцева

В роли детдомовской выпускницы Тоси в фильме «Девчата», младшей сестры одной из героинь в «Женитьбе Бальзаминова» и предводительницы пиратов в «Тайне, известной всем».

Татьяна Клюева