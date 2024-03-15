19 актеров и актрис, которые легко играли кого угодно. А мы только челюсть придерживали
Актеры «старой школы» запросто могли воплотить на экране любой образ — от сказочной красавицы до повара в столовой. Зрителям оставалось только восхищенно вздыхать и аплодировать таланту любимых кинозвезд. Возможно, именно поэтому многих из нас так любят пересматривать фильмы минувших лет.
Анастасия Вертинская
В роли Ассоль в «Алых парусах», Маргариты в «Мастере и Маргарите» и Дуни Фомкиной в фильме «В городе Сочи темные ночи».
Евгения Симонова
В роли принцессы в «Обыкновенном чуде», жены писателя в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» и княгини Старицкой в сериале «Иван Грозный».
Алексей Баталов
В роли профессора в фильме «Внимание, черепаха!», приват-доцента в «Беге» и слесаря в кинокартине «Москве слезам не верит».
Дмитрий Иосифов
В роли Буратино в картине «Приключения Буратино», сержанта милиции в «Случае в аэропорту» и директора хосписа в «Громозеке».
Нонна Мордюкова
В роли жены городничего в ленте «Инкогнито из Петербурга», примы театра во «Льве Гурыче Синичкине» и мамы главной героини в «Родне».
Андрей Мягков
Но по бОльшей части Мягков - это Женя Лукашин и товарищ Новосельцев.
В роли Алеши Карамазова в фильме «Братья Карамазовы», Герцена в «Сильнее всех иных велений» и старшего статистика в «Служебном романе».
Людмила Гурченко
В роли няни в картине «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», козы в «Маме» и разлучницы в фильме «Любовь и голуби».
Юрий Яковлев
В роли майора в картине «Дамы и гусары», фельдмаршала Апраксина в «Гардемаринах III» и царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Наталья Кустинская
В роли киномеханика в фильме «Спящий лев», Елены Прекрасной в «Весенней сказке» и актрисы в картине «Иван Васильевич меняет профессию».
Олег Табаков
В роли Кащея Бессмертного в картине «После дождичка в четверг», клоуна в «Каштанке» и Людовика XIII в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».
Андрей Миронов
Да, роль Энгельса, это, конечно, одна из вершин творчества актера...
В роли путешественника в картине «Сказка странствий», Фридриха Энгельса в фильме «Год, как жизнь» и контрабандиста в «Бриллиантовой руке».
Любовь Полищук
В роли председателя сельсовета в фильме «Коршуны добычей не делятся», чудаковатой Воблы в «Скандале в нашем Клошгороде» и девушки мечты в «12 стульях».
Наталья Андрейченко
В эпизодической роли Валькирии Николаевны в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», Евдокии Лопухиной в «Петре Великом» и няни в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».
Александр Абдулов
В роли священника в фильме «Грех. Истории страсти», австрийского воина в «Золоте» и Медведя в «Обыкновенном чуде».
Светлана Светличная
В роли исполнительницы мото-аттракциона в картине «Закрытие сезона», мамы одной из героинь в фильме «Недопесок Наполеон III-й» и красавицы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке».
Ирина Алферова
В роли дочери князя Ксении в ленте «Василий Буслаев», царицы в «Осенних колоколах» и Констанции Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».
Георгий Вицин
В роли дедушки в ленте «Пока бьют часы», царя Берендея в «Весенней сказке» и Труса в «Самогонщиках».
Надежда Румянцева
В роли детдомовской выпускницы Тоси в фильме «Девчата», младшей сестры одной из героинь в «Женитьбе Бальзаминова» и предводительницы пиратов в «Тайне, известной всем».
Татьяна Клюева
В роли сказочных героинь Варвары-красы и Гюльчек в фильмах «Варвара-краса, длинная коса» и «Самый сильный», а также в образе шеф-повара Раи в фильме «Встретимся у фонтана».
А вот и другие наши статьи о любимых актерах из сериалов, фильмов и даже из сказок нашего детства.
Комментарии
Актёры бывают не только как Саша Петров, с добрым утром, редакция))0)
«От сказочной красавицы до повара в столовой» - как будто повар в столовой не может быть сказочной красавицей. Это все равно что написать «от сказочной красавицы до автора адме». Обидно, да)
Следует учесть, что на представленных фото Вертинская в разных возрастных периодах.