19 историй от людей, которые найдут приключения на свою голову даже в отпуске

Народное творчество
35 минут назад

Когда человек отправляется в отпуск в другую страну, то всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, которые могут кардинально изменить планы. Например, отель может оказаться гораздо дальше от моря, чем предполагалось, или еда в гостинице окажется такой, что всем постояльцам придется постоянно торчать в туалете. Об этих и подобных случаях рассказали герои нашей подборки.

  • Как только с мужем соберемся в отпуск, у свекрови тут же появляются срочные траты. То ремонт сделать, то крышу перекрыть на даче. Однажды я взбеленилась, стала копить отдельно и поехала в отпуск одна. Возвращаюсь, а муж подходит и с завистью так: «Хорошо тебе было?» Он уже лет пять не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают — мамины капризы всегда в приоритете. Я даже просила мужа не говорить свекрови о том, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. © Подслушано / Ideer
  • Ехали мы как-то с родственниками на их машине. Машина подозрительно чихала и кашляла, но хозяин вез и признаков беспокойства не показывал. Ехали мы в Боснию и решили срезать путь через Хорватию, так реально на 2 часа быстрее.
    А машина все сильнее дергается, едет все медленнее, в конце концов мы часа два ехали со скоростью 30 км/ч, иначе машина глохла. А потом и столько не смогли. Короче, где-то посреди чужой страны нашли парковку, позвонили родне, чтоб за нами приехали. К тому времени мы уже были в пути 11 часов вместо 6. Когда те приехали, набились в машину родственника и еще 2,5 часа провели в пути.
    А теперь прикол. За своей машиной он так и не вернулся. Эвакуация бы стоила дороже, чем его «ауди». И, как я позже узнала, это с ним не впервые. Лет 10 назад он так же оставил на границе сломавшийся «фольксваген». Вывод: вряд ли я когда-нибудь с ним еще раз поеду. © Svetlana Svetlana / ADME
  • Ни один отпуск моей жены не обходится без приключений. Один раз на Карибах мы отправились поплавать с масками и посмотреть на морских обитателей. Моей супруге от чего-то было очень некомфортно нырять и в итоге весь день она просидела на лодке. А просто вернуться назад мы не могли, так как на лодке были и другие люди. Супруга, естественно, была расстроена. А на следующий день начался ужас: она проснулась с опухшими губами. Их обсыпало простудой из-за того, что она весь предыдущий день просидела под палящим солнцем. И хоть этот отдых и был полон других незабываемых событий, из памяти никак не вычеркнешь этот неприятный момент. © reflectrofluid / Reddit
  • В поездку на море ненавязчиво напросились две тетушки супруги. Отказывать не стали, посчитали что хуже не будет, и детям лишний присмотр не помешает. Доехали весело. Но проблема приехала с нами: выяснилось, что одной тете тяжело добираться до пляжа. Но и этот вопрос решили.
    Пролетело время, выезжаем обратно на рассвете, чувствую что машина ведет себя по другому. В гору с трудом, с горы разгоняется, инерция бешеная, пробиваю колесо в итоге. Чтобы добраться до запаски, выгружаю все вещи и две неподъемные абсолютно сумки тетушек.
    — Что там у вас, надеюсь не тяжелые воспоминания?
    — Нет, конечно, галька красивая с пляжа, представляешь какая дорожка шикарная на даче будет. © СЕМЕН67 / Pikabu
  • В последний раз мы ездили в Турцию в Белек и это было ужасно. Сначала муж увидел плохие отзывы по отелю и по самой стране. Ну, мы насторожились. По приезду оказалось, что там есть чат отеля и там одна сплошная тема: всех тошнит и все просят лекарства. Блюют дети и взрослые, абсолютно все. И нас это задело. Не помогло ни переход на веганский диетический стол, отказ от купания в бассейне, отказ от алкоголя, ничего не спасло. Грешим на море. Потому что на третий день у всех нас (мужа, меня и ребенка) поднялась температура, тянуло рвать, началась диарея, которая продлилась и после поездки. Какая-то зараза там живет.
    Мой муж спросил как я вообще изучала вопрос. А про Белек я прочитала, что это элитный курорт с пихтами и гольфклубами. Причем это действительно есть, но это все за закрытыми заборами, только частные территории, от которых нам ни холодно, ни жарко. Ну, а сам отель оказался старьем со всеми вытекающими, с отвратительной кухней для свиней. Из всего понравилось бухта старого города, что в Анатолии. Еще обидно, что муж первый раз в эту страну поехал. А я до этого была в Сиде, Мармарисе и Бодруме и нигде такой дичи не было. Естественно, муж больше сюда ни ногой и доверие ко мне, как к организатору отдыха, у него подорвано. © Екатерина / ADME
  • В прошлом году приехали отдыхать на Хайнань аккурат под сезон дождей (он просто начался чуть раньше). Зато увидели обалденные тропические грозы! Я раньше такое только в фильме «Роман с камнем» видела. Впечатлений было уйма! © Маргарита Никитина / ADME
  • Как-то летали мы на остров Тенерифе. Нас по трансферу забирал автобус и развозил по отелям. Так вот, с нами в автобусе ехала пара лет 35-40, первый раз решили выбраться в Европу. Ну, им туроператор и посоветовал отель, говорит: «Обалденный отель, океан из номера видно, все пляжи как на ладони». И, хитрец, ведь не соврал — из отеля «Panoramic», находящемся на горе, действительно все пляжи, как на ладони. Только до них пока дойдешь, а потом и не поднимешься обратно. © Karkusha006 / Pikabu
  • Муж подруги захотел в отпуск на машине. А тогда еще только бумажные карты были. Ночью не смог сориентироваться, решили заночевать. Загнал машину в кусты, уже собрались спать, вдруг мимо грузовик едет.
    Подорвались и за ним. Водитель большегруза прибавил газа, муж подруги не отстает. Катались, катались, заехали в поля. Из грузовика выпрыгивает водитель с домкратом, пришлось бежать от него. Подруга открыла дверцу, супруг ее еле успел вскочить и дать задний ход.
    Так они отползали довольно долго, пока машина не заглохла. Остаток ночи толкали ее по буеракам. Пришлось в итоге автомобиль оставить и заплатить денег за стоянку. День потом еще добирались на пригородных автобусах, чтобы сесть на поезд. Подруга уже билась в истерике, к счастью, билеты удалось купить и они все-таки уехали. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Приехали в отпуск к родителям мужа. Потратили кучу денег на подарки, бытовую технику, продукты для всей семьи. Осталось только на билеты назад. Перед отъездом свекровь потребовала оставить ей денег на счета за электричество и воду, мы ведь две недели там жили. Лучше бы на море съездили. © Подслушано / Ideer
  • Отпуск, валяемся с мужем на пляже при отеле, кайфуем. Подходит девушка в купальнике и обращается к мужу: «Вы не могли бы меня на руки поднять для фотки?» Муж нервно косится на меня, отказывает. Я лежу с приоткрытым от удивления ртом, анализирую, что там за фотка может быть. Говорю мужу, что мы наверняка напридумывали себе, а девушка что-то невинное хотела, идея для фотки крутая, может. Через минуту девушка сидела в стрингах на плечах у счастливого турка, «хватала» солнышко. Искусство, не иначе. © Подслушано / Ideer
  • Недавно впервые побывала в Париже. Несколько дней мы гуляли по самым разным достопримечательностям, кафе, посещали экскурсии. В самый последний день решили сходить в кино, посмотреть фильм на французском и еще больше пропитаться атмосферой.
    И каково же было мое удивление, когда мы увидели пару, где девушка ела попкорн, а парень — ведро лягушачьих лапок. Когда сеанс закончился — мы решили специально уточнить, лапки ли это были. Оказалось, парнишка реально ел именно их. © Палата № 6 / VK
  • Когда дочери исполнилось полтора года, впервые поехали в отпуск. Родители предложили поехать с нами, с ребенком помочь, чтобы мы и сами отдохнули. Мы оплатили родителям путевку в благодарность. Через полгода подумали вновь отдохнуть, родители были заняты, и помочь вызвалась свекровь. Мы также оплатили ей все. На месте оказалось, что с внучкой она в одной комнате жить не хочет, вечером два часа с ней посидеть не может, да и вообще у нее отпуск и ребенок не ее. Сейчас обижается, что больше ее мы не зовем. © Подслушано / Ideer
  • Помню, как я впервые в жизни отправился отдыхать на круизном лайнере со своей семьей. Мы долго ждали этого путешествия, но уже после первых часов на корабле мне стало ужасно плохо. Кружилась голова, темнело в глазах, меня тошнило... Вдруг мы с мамой заметили, что корабль по кругу плывет, как будто его засасывает куда-то.
    Капитан сказал, что мы случайно вошли в круговое течение, которое заставило нас вращаться. После этого мне стало еще хуже. Только представьте: и так тошнит, а тут еще и круговое течение. Больше никогда в жизни не отправлюсь в плавание на круизном лайнере. © Палата № 6 / VK
  • Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в одной стране, где они уже были, а мы — еще нет. Подавалось это под соусом: «Мы вам все покажем и расскажем». Ну мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» — это проводить время в 10-этажных ТЦ, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры о том, где что можно вкуснее поесть. А там страна с многотысячелетней историей: потрясающая архитектура, храмы, музеи. Мы через пару дней не выдержали, и решили отдыхать самостоятельно. © Тревожное пирожное / ADME
  • К нашему отпуску решила присоединиться семья, с которой мы когда-то дружили. Надо сказать, что мы их с собой не звали, а они даже и не спросили о нашем желании. В итоге мы выслушивали, их жалобы на отель и ворчание, мол, кто добровольно хочет так отдыхать. Дальше они и вовсе затеяли ссору и разбежались на наших глазах.
    Ну а нам понравился наш отдых. Это было лучшее, что мы могли себе позволить на тот момент. Возможно, они привыкли к более высоким стандартам, но их никто и не просил ехать с нами. © BitCorgi / Reddit
  • Я решил поехать в отпуск, покататься на сноуборде. Это был первый настоящий и полностью оплаченный мною отдых за последние 7 лет. В первый же день мне написал сосед и спросил, почему я вытащил из дома всю свою мебель Оказалось, мой арендодатель и по совместительству мой отец, ждал, пока я уеду, чтобы сделать это. Хотя я планировал съехать в следующем месяце. К счастью, потом меня приютили мои бабушка и дедушка. © Starfall*** / Reddit
  • Мы приехали в курортное место в разгар сезона. Нигде свободных номеров не было. Еле нашли гостиницу, в которой был свободным двухкомнатный люкс. За нормальные деньги, кстати. В нем не было кондиционера, было адски душно. Выход на балкон был забит гвоздями.
    Но выпали мы, когда увидели завтрак: в первом контейнере плавало одно яйцо, во втором была вода от сосисок. Было еще несколько кусков хлеба. Мы думали сейчас придут и доложат еды. Пришла тетя, посмотрела внимательно, ушла в недра кухни и принесла хлеб!
    Другой еды больше не было. © Изяслав в ярости / ADME
  • За братом всю жизнь охотятся животные. Он всегда первый сожран комарами, его обожают осы и шмели. Несколько раз нападал и кусал наш покладистый кот, от собак вообще много раз получал. Птицы так вообще ненавидят: подлетают и могут клюнуть. А теперь еще и на море к нам подплывают рыбки и кусают его. Меня ни одна не тронула, а он весь в укусах. © Подслушано / Ideer
  • Когда моей бабушке было лет 10-11, у нее были длиннющие волосы ниже колен. Поехали они с родителями на море, и, когда она купалась, образовалась воронка, и ее начало засасывать. Спасли бабулю, схватив за те метровые волосы. Поэтому и свои я берегу как зеницу ока, вдруг что. И спустя столько лет бабушка даже близко к воде не подходит, максимум душевую использует, и все. © Подслушано / Ideer

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Комментарии

Уведомления
Светлана
17 часов назад

АДМЕ не парится по поводу новых историй. У кого склероз, тем лучше. Ну, быыыло это фсёёё!

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