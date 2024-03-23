19 историй от людей, которые найдут приключения на свою голову даже в отпуске

Когда человек отправляется в отпуск в другую страну, то всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, которые могут кардинально изменить планы. Например, отель может оказаться гораздо дальше от моря, чем предполагалось, или еда в гостинице окажется такой, что всем постояльцам придется постоянно торчать в туалете. Об этих и подобных случаях рассказали герои нашей подборки.