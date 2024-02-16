19 доказательств того, что правду все равно не скроешь, как ни старайся

У всех нас есть секреты. Какие-то мы не готовы доверить даже самым близким людям. Герои этой подборки пытались изо всех сил скрыть правду, но спалились: кто-то просто плохо положил трубку телефона, а кого-то подвели фото, выложенные в сеть.

Решила, что отец матери изменяет: звонки, тайные переписки, ни с того ни с сего стал срываться с места и уезжать «по делам». Да еще у него вдруг деньги появились и сам счастливый такой. Ну, думаю, нашел себе богатую дамочку! Улучила момент и нырнула в его телефон. Оказалось, что папа устроился на новую работу, таксистом-частником, и все эти звонки и внезапные отлучки по делам были вполне объяснимы. Действительно, завел новую женщину — работу. © amequi12 / Pikabu

Недавно узнала, почему бабушка по отцу недолюбливает мою мать. Когда я была мелкой, она приезжала в гости, а когда родился младший брат, перестала. Странно, да? Оказалось, что батя был в командировке, а мама узнала о беременности. Бабуля решила, что мать нагуляла пузо на стороне! Несмотря на то что брат «получился» до папиного отъезда — по срокам-то все сходилось, бабушка до конца жизни твердо была уверена в измене.

Я занялась генеалогическом древом и узнала пару семейных секретов. Дядя и тетя сыграли свадьбу на год раньше, чем говорили своим детям. Оказывается, на свадьбе невеста была на 6-м месяце. Это объясняет, почему у нас нет их свадебных фотографий и почему их не звали на семейные торжества. В те времена у людей было другое отношение к жизни. © Kate Anderson / Quora

Еще больше историй о свадьбах, на которых людям пришлось иметь дело не только с нарядными гостями и праздничной атмосферой, но и с нежданчиком, здесь.

Сестра позвонила своему парню и стала канючить, чтобы он отвез ее в торговый центр. Он ответил, что занят. Тогда сестра подмигнула мне и стала рыдать. Она долго упрашивала его по телефону. Под конец она сделала паузу, сказав сквозь рыдания, что ей нужен носовой платок. Отложила трубку и повернулась ко мне: «Видишь, я всегда добиваюсь своего». Ее парень выбрал именно эту минуту, чтобы войти в нашу комнату (мама его пустила) и услышать это. © Victoria Baker / Quora

Только после похорон бабушки я узнал, что раньше у дедушки была другая семья. Более того, у деда была дочь от первого брака, и мы выяснили это только сейчас. © Amanda Smith / Quora

Я менеджер в магазине одежды. Согласилась на повышение и переехала в другой город. Ко мне подошла клиентка, я помогла ей с выбором. У кассы она и говорит: «А вы мне сделаете скидку? У меня тут подруга начальницей работает». Я решила, что она про бывшего менеджера говорит. И тут она назвала мое имя! И знала даже, из какого я города. В общем, кукиш ей, а не скидку. © Jean Miller / Quora



В этой статье — истории о клиентах, которые и гуру спокойствия из себя выведут. Чего только стоит женщина, потребовавшая заменить купленный накануне телефон на новый, так как она уронила его в бассейн.

Мы недолго прожили вместе с отцом моей дочери. Он не работал, не заботился о семье — мы развелись. Благоверный всегда утверждал, что он сирота, родни нет. Моей дочке 27 лет. Она начала искать корни и выяснила, что у отца есть младшая сестра. Та женщина удивилась: она-то думала, что ее брата нет в живых. В последний раз родня видела его в 1973 году. © Elizabeth Jones / Quora

Однажды мы с сестрой ругались на кухне. Сестра: «Тебе конец! Я маме нажалуюсь». А в этот момент я краем глаза увидела, что мама стоит за дверью. Я: «Мама тебе не поверит!» Сестра расхрабрилась: «Еще как поверит, потому что она мне всегда верит, когда я плачу, а я могу заплакать в любой момент». Тут зашла мама, и мне пришлось прикусить себя за щеку, чтобы не расхохотаться. © Victoria Baker / Quora

В студенчестве у нас была своя компашка. И прибилась к нам Ира — милая, тихая, в очках. Всем она понравилась, а тут моя подруга Натаха и говорит: «Я случайно услышала, как она про нас гадости за спиной рассказывает». Да, от тихой Ирочки такого никто не ожидал. Правда вылезла наружу необычным образом. Я познакомилась с родственницей Наташи и с удивлением узнала, что это Наташа говорит про всех гадости. © KeraTamara / Pikabu

Благодаря тому, что мой брат не нажал кнопку «отбой» после телефонного разговора, я услышала о себе много нового. В частности, что его жена думает обо мне. Ну что ж, больше в гости к ним я не ходок.

Как-то наша офисная сотрудница уснула, сидя за компьютером. Спала долго. И вдруг — бац! — заходит директор. Она тут же просыпается и начинает изображать бурную деятельность: по клавиатуре стучит, мышку дергает. Тут директор ее и спалил: «Люда, очнись, у нас уже полтора часа света нету». © oseledich / Pikabu

Приехали мы в детстве с родителями как-то на дачу, а там росли арбузы. И так нам с сестрой (мне 8 лет, ей 12) захотелось арбузика! А происходило все в июне и они были еще зеленые. Подумаешь! В общем, сорвали по-тихому маленький неспелый арбуз, быстро умяли, корки выкинули. Возвращаемся в дом, а мама такая: «Ну что, наелись арбузов?» Мы не учли, что окна кухни как раз на арбузную грядку выходили.

Я случайно выяснила, что один мой родственник всю жизнь был бабником. Одна из его пассий родила ему 2 детей. Живя в браке с другим мужчиной. Тот все знает, но они до сих пор вместе и воспитывают этих детей. © Kate Anderson / Quora

Живу с бабушкой. Решила проколоть язык. Все последствия прокола легко скрывала: научилась четко говорить с опухшим языком; разговаривать, еле открывая рот; есть так, чтобы вилка или ложка не бились о пирсинг. Однако спалилась я на третий месяц, когда моя бабушка решила меня напугать, и я от неожиданности закричала. © Подслушано / Ideer

Один парень стал писать гадости под моими постами. Он представился доктором наук и назвал университет, в котором учился. Забавно, потому что, если верить ему, мы учились в одном и том же месте в 1979 году. И у нас одна специальность. Но я его в глаза не видел. Наглец даже выложил свой диплом. Но кое в чем он прокололся. Шрифт! Он выбрал шрифт, который придумали в 1982 году! Так я выяснил, что его диплом — подделка. © Ian Williams / Quora

Я заметил, что одна женщина припарковалась на местах для инвалидов. И бодренько почесала в магазин. Я проверил: наклейки «инвалид» не было. В супермаркете мы с дочкой встали за нарушительницей, и я громко, чтобы все слышали, сказал: «Доча, будь внимательнее к тете, она инвалид». Женщина попалась на удочку и возмутилась: «Я не инвалид!» Тогда я спросил: «Да? А почему же вы припарковались на месте для инвалидов?» Тут она замолчала, а очередь начала хихикать. © Warren Hyde / Quora

Моя подруга всегда ненавидела готовить. Жила она с бабушкой. Бабушка решила, что негоже это, девушка должна уметь готовить. И решила она отдать ее в колледж на повара. Отвезла внучку в город, подали документы. Подруга на следующий день поехала туда снова и «переложила» документы на автомеханика. Жила в общежитии, домой старалась не ездить. Чудесным образом утаивала свою специальность. На вручении диплома, конечно, все тайное стало явным. Сейчас работает в автосервисе, счастливая. © Подслушано / Ideer

Я у мамы единственный ребенок. Когда я съехала в универ в другую страну, мама тосковать начала, сидит дома каждый вечер и смотрит телевизор. Я хотела ее взбодрить и решила ей подарить собаку на Новый год. Держала это в секрете, но она все равно как-то разузнала... За пару дней до Нового года звонит и говорит, что никакой собаки брать не будет. Кто ж знал, что уже поздно. Так и живeм теперь: я, муж и собака. © Подслушано / Ideer