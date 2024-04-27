19 человек, которые так опростоволосились, что и неловко, и смешно

2 часа назад

Люди обычно не планируют пролить на себя краску или разбить новенький монитор — такое происходит случайно. Одна небольшая оплошность может принести массу проблем или стать поводом для комичной ситуации. Над своими ошибками иногда проще посмеяться и забыть, чем переживать о них годами.

«Я замесила тесто и поставила его в холодильник. А потом что-то пошло не так»

«Если дочка продолжит делать себе макияж, к нам скоро нагрянет опека»

«Сегодня утром было холодно, поэтому перед поездкой на работу я включил обогреватель в машине. Вышел и увидел вот это»

Когда все зависит от тебя, но по факту не очень-то и зависит

Lilit1313
1 час назад

Это ж как надо хотеть сына,чтобы пытаться и пытаться..

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«Случайно заказал детские кроссовки. К счастью, Ганнер тоже носит Nike 11-го размера»

«Мой парень только что переделал подъездную дорожку. Курьер принес посылку»

«Я попросила мужа запечатать конверт для отправки по почте»

«Вот почему я не даю моей девушке меня стричь»

Когда одна оговорка учителя дарит человеку прозвище на всю жизнь

«Решил помыть холодильник. Оказывается, в мокром состоянии стекло довольно скользкое»

«Я пролил отбеливатель на мои новые черные штаны»

Lilit1313
1 час назад

Оч стильный комплект. Дополнить такой же футболкой и бейсболкой!

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«Моя сестра купила семена, на упаковке которых было написано, что это цветная капуста. Вот что выросло»

Никогда еще Йошкар-Ола не была так близка к провалу

«Я немного перенервничал на своей свадьбе и в итоге положил туфли в холодильник»

«Пошел и купил новый монитор для крутой игры, но уронил его, пока устанавливал»

«Решили подарить коллеге подарочный сертификат в рыболовный магазин. Грамотности продавца не было предела»

Как стать черным магом за 5 минут

«Поднялся на самую высокую гору Северной Европы на высоту 2,5 км, чтобы сделать это фото. Было −10 °C, я снимал на телефон, поэтому не очень хорошо справился»

«Мама заказала для наших двух собак бассейн размера XXL. Вот что пришло. Она клянется, что это была ее последняя покупка онлайн»

Покупки в интернете могут принести массу сюрпризов, ведь иногда там встречаются очень своеобразные продавцы. Но даже если сам процесс приобретения прошел отлично, то напортачить способна еще и доставка — и у нас на этот счет есть целая подборка историй.

Комментарии

Уведомления
Lilit1313
1 час назад

Дорогая редакция, классная и относительно свежая подборка, спасибо!

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личность
1 час назад

Отбеливатель на штанах и кроссовках выглядит довольно стильно, не зря же раньше в нем джинсы варили)
Город Ёшкалорад... наверное, там бабки-ёжки живут😅 (и человек, который написал "тысича питсот" на сертификате)
А по поводу автомобиля... я даже не знаю, что должно произойти, чтоб с лобовым стеклом такое случилось... разве что уронить что-нибудь тяжелое с верхнего этажа?

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