19 человек, которые так опростоволосились, что и неловко, и смешно

Люди обычно не планируют пролить на себя краску или разбить новенький монитор — такое происходит случайно. Одна небольшая оплошность может принести массу проблем или стать поводом для комичной ситуации. Над своими ошибками иногда проще посмеяться и забыть, чем переживать о них годами.

«Я замесила тесто и поставила его в холодильник. А потом что-то пошло не так»

«Если дочка продолжит делать себе макияж, к нам скоро нагрянет опека»

«Сегодня утром было холодно, поэтому перед поездкой на работу я включил обогреватель в машине. Вышел и увидел вот это»

Когда все зависит от тебя, но по факту не очень-то и зависит

«Случайно заказал детские кроссовки. К счастью, Ганнер тоже носит Nike 11-го размера»

«Мой парень только что переделал подъездную дорожку. Курьер принес посылку»

«Я попросила мужа запечатать конверт для отправки по почте»

«Вот почему я не даю моей девушке меня стричь»

Когда одна оговорка учителя дарит человеку прозвище на всю жизнь

«Решил помыть холодильник. Оказывается, в мокром состоянии стекло довольно скользкое»

«Я пролил отбеливатель на мои новые черные штаны»

«Моя сестра купила семена, на упаковке которых было написано, что это цветная капуста. Вот что выросло»

Никогда еще Йошкар-Ола не была так близка к провалу

«Я немного перенервничал на своей свадьбе и в итоге положил туфли в холодильник»

«Пошел и купил новый монитор для крутой игры, но уронил его, пока устанавливал»

«Решили подарить коллеге подарочный сертификат в рыболовный магазин. Грамотности продавца не было предела»

Как стать черным магом за 5 минут

«Поднялся на самую высокую гору Северной Европы на высоту 2,5 км, чтобы сделать это фото. Было −10 °C, я снимал на телефон, поэтому не очень хорошо справился»

«Мама заказала для наших двух собак бассейн размера XXL. Вот что пришло. Она клянется, что это была ее последняя покупка онлайн»