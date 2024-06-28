19 доказательств того, что любовь превращает загнанного звереныша в нежного мурлыку

Доброта и искренняя забота творят чудеса. Даже самый напуганный, неухоженный и недоверчивый пушистик может стать ласковой домашней заинькой. Герои этой подборки поделились историями и фотографиями котиков, которые встретили своего человека и теперь живут лучшую жизнь.

«От брошенной к любимой. Я подобрала ее, и вот какой она стала через 3 месяца»

«До и после того, как его одарили заботой»

Ого! Он стал таким богатырем! © diacrum / Reddit

«Мой милый мальчик прошел очень сложный этап реабилитации»

Не так страшен зверь, как о нем рассказывают

Приехали как-то мы с двоюродной сестрой к бабушке на дачу. Я мелкая была, лет 10, а сестра уже школу в том году окончила. Бабушка нас предупредила, что на речку нельзя ходить — там камышовый кот завелся, на людей нападает. Одному рыбаку вот в руку вцепился. Я сразу струсила, а сестра решила посмотреть, что за зверь такой, ведь в той местности у речки страшнее цапли и не водится никого. Схватила она пару сосисок и побежала к реке.

Возвращается, ржет и рассказывает, что нет никакого камышового кота. Это соседская кошка Глашка! Окотилась она в камышах, вот и кидается на всех. Деревенские ребята в тех камышах шалаш построили из картона и тряпок, а пушистая мадам решила, что это домик для нее и ее потомства. Рыбак, в которого она вцепилась, как мы позже узнали, увидел шалаш и полез посмотреть, что там, а Глашка мужчин вообще не жалует. Мы потом ее вчетвером выманивали: я, сестра, бабушка и соседка. Котят соседка взяла себе домой. Одного, как подрос, бабушке отдала. Мы его Камышом назвали. © Подслушано / Ideer

«Кисик, когда его нашли под поддоном на складе. И каким он стал»

Когда котик сам пытается найти себе дом

Знакомый таксист как-то довез очередного клиента, вышел из машины (дверь оставил открытой) и помог пассажиру вытащить чемодан. Сел обратно, надавил на педаль и услышал возмущенное: «Мяу!» Оказалось, малюсенький котенок успел забраться в машину. У крохи была ранена лапка, но в целом малыш был боевой. У знакомого несколько дней назад умерла 17-летняя кошка, так что он забрал кроху себе. Лапку вылечили, уже 2 года у них с женой живет пушистая красотка. © Подслушано / Ideer

«Мы нашли этого болезного в черную пятницу. И вот каким он стал спустя 4 месяца!»

© pdlbean / Reddit Cat Fan 1 час назад Года четыре назад попросила соседа свозить меня в больницу в райцентр. Вот, едем уже обратно, и тут какие-то звуки посторонние в машине. Сосед остановился, хотел под капот уже лезть, но не успел, потому что со спинки сиденья на него свалился котенок. Грязный, тощий, видимо голодный, потому что орать начал сразу. Мы прифигели немного, откуда бы он взялся. Потом сосед сказал, что дверь в машине забыл закрыть, когда у больницы покурить вышел, вот котенок и забрался, видимо. Но не выбрасывать же, взял котейку домой. Еще едет и говорит - ну и чуча такой. Потом оказалось, что действительно Чуча, милая пушистая девочка персикового окраса. Когда иду мимо, всегда подходит поздороваться)) - - Ответить

Главное — верить в хорошее

Как-то раз, гуляя по городу, услышала мяуканье из подвала. Попросила дворника открыть дверь и достать кота. В общем, пришлось приютить исхудавшую кошечку. Ходить нормально она не могла. Ветеринары сказали, что она вообще не сможет прыгать и забираться на возвышенности из-за проблем со здоровьем. Сегодня год, как она живет у нас. Ночью я проснулась от шума. Как оказалась, две мои кошки устроили ночные игрища. Прыгали с одного кресла на другое, гоняясь друг за дружкой. Я была очень счастлива, ведь она смогла! Она прыгала и носилась как здоровая кошка! © Подслушано / Ideer

«Когда мы его только приютили и спустя год»

Любовь всегда творит чудеса

На втором курсе нашла в подвале универа котенка, с виду ему была неделя от роду. Был конец октября, на улице холодно, он простыл, выглядел как больная летучая мышь. Три дня бегала кормить, промывать глазки, укутывать. Пыталась пристроить волонтерам, но у них по 10 котов уже, а в приют нести не хотела. Забрала домой. С парнем его отмыли, выкормили. Вырос лучший кот на свете, любим его безумно. © Подслушано / Ideer

«Из истощенной брошенки в изнеженную принцессу. Теперь она свет жизни моего мужа»

Доброта спасает жизни

Нашла на улице двух маленьких котят. Не смогла пройти мимо, взяла их. Они были совсем крошками, даже сами есть не могли. Купила смесь, кормила из шприца. Свозила к ветеринару, получила рекомендации. Я работала с 8 до 17, брала их с собой в офис в коробке, кормила по часам, грела бутылкой с теплой водой. Котята подросли, смогли есть сами. Мой взрослый пес не обижал их, а просто офигевал, когда мелкие заползали спать возле его теплого живота. Хотела отдать их в добрые руки, но не смогла. Я же их буквально выкормила! Так и живут они у меня: суровый пес и двое его «деток». © Подслушано / Ideer

«Фотографии нашей бубочки до того, как мы его забрали, и 2 года спустя. У меня разрывается сердце, когда я вижу, каким испуганным и одиноким он был»

Случайности не случайны

Возвращалась вечером с работы. Зима, холод собачий. Возле дома начала снимать перчатки, чтобы достать ключи, уронила их в сугроб, наклонилась поднять, а там кошка в снег вмерзла! Я испугалась, заорала, и тут кошка открыла глаза. Я заорала пуще прежнего. Живая! Прибежала домой, набрала ведро теплой воды, побежала вниз. Потихоньку вытащила кошку. Завернула в старое полотенце, которое тоже с собой взяла, притащила животинку домой. Все боялась, что она не выживет. Но нет, кошка отогрелась, поспала у батареи, даже поела. На следующий день съездила в ветклинику. Сказали, что кошка в порядке в общем и целом. Сейчас живет у меня, люблю ее безмерно. Она добрая, ласковая и благодарная. © Подслушано / Ideer

«Наша „находка“ на парковке. Горжусь малышкой!»

© johnstamosluvr / Reddit Pantika 5 часов назад У меня была похожая ситуация. Нашла у подъезда кошку, вмерзшую в лед. Забрала домой, она была очень плоха. Лежала не шевелясь около недели, с трудом ела и пила из пипетки, ходила под себя. Но вскоре по тихоньку стала приходить в себя и к весне совсем выздоровела. И в один из дней проскочила в открытую дверь и сбежала. Я ее искала, оказалось то кошка соседских алкашей(( и к ним она и вернулась, а они за зиму о ней даже не вспоминали и не искали :( - - Ответить

Иногда кажется, что судьба действительно существует

К подъезду подбросили 3 котят. Я стала их кормить, себе взять не могла, потому что после 5-го подобрашки поняла: подержу их дома пару дней и уже не смогу отдать, а шестого кота не потяну. Одного котенка взяла соседка, второго пристроили через интернет. С последним только никак не получалось, хоть мы уже и объявления расклеили. А потом холода наступили, маленький комочек мерз в подъезде. Короче, в одну прекрасную субботу я решила действовать. Посадила животное в переноску и пошла обходить все соседние дома, просто в каждую квартиру звонила. Кто открывал, тому и предлагала котенка.

Весь день потратила, а толку ноль. Устала и решила последний подъезд обойти. Звоню в какую-то квартиру и говорю, мол, берите котенка. И вдруг вижу, что женщина, открывшая дверь, стоит в шоке. Оказалось, что 10 минут назад ее муж с дочкой уговорили кота завести, на следующий день они уже хотели ехать и покупать, а тут я пришла. Как сама судьба в двери постучала. А котенок так оживился, с рук спрыгнул и в квартиру пошел. Девочка лет 8 его схватила и не выпускала. Тут и судьба котенка решилась. Я не особо плаксивая, но в тот момент разрыдалась, а они меня, постороннего человека, давай чаем поить. Хорошая семья, до сих пор присылают фото уже подросшего холеного кота. А тот день был самым лучшим за весь прошедший год, до сих пор вспоминаю его с улыбкой. © Подслушано / Ideer

Разница в год

«Превращение из уличной и болезной кошки в мою самую избалованную малышку»

«Кота оставили на крыше гаража, там его нашел сантехник. К счастью, ему смогли найти новую любящую семью»