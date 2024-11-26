Фото в туалете с висящим "пучком" между ног, неоспоримо, caмaя "высокая мода".
19 фото, на которых без прикрас запечатлена наша неформальная юность
Косые челки, пирсинг, косухи и напульсники — каждый кадр здесь напоминает нам о самом искреннем времени. Эти фотографии перенесли нас в мир юности, когда свобода ощущалась в каждом жесте, а стиль был прямо-таки криком души.
«Это было славное время, которое приятно вспомнить»
«Дедуля сделал это фото на каком-то спортивном мероприятии, куда меня заставили пойти»
«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»
«У меня было много маллетов за эти годы»
«Мой 2009-й»
Непонятно, чё так скрючилась? Типа, показать, что галстук длиннее юбки?
«В подростковом возрасте я пересмотрел слишком много старых гангстерских фильмов, ходил в костюме, жилете, галстуке, фетровой шляпе... и с конским хвостом»
Прикид классный, особенно смотрится н.а качели. Жаль хвоста конского не видно.
«Вообще не стесняюсь своего нефорского прошлого, люблю показывать старые фоточки»
Девчонка симпатичная. Наряд скромный. Стесняться нечего. Наоборот, гордись!
«На дворе 2010-й, я эмо-кид, ношу джинсы-скинни, крашу волосы в черный, а нижняя губа проколота в двух местах»
«Куда же в 2007-м без проколотой губы и косой челки»
«Случайно наткнулась на свою выпускную фотографию 2013 года: майка Vans, леггинсы с заклепками, сапоги Lita. Ну такое...»
«Стараюсь изо всех сил быть крутой»
«Тут мне 14 лет»
«На дворе 2008 год, косая челка — на пике моды»
«Слева я эмо-кид, пытаюсь изобразить что-то альтернативное на голове. Справа — я сейчас и совсем не стесняюсь своей роскошной гривы»
«Я действительно считал, что носить нарукавники было круто. Но моя девушка выбросила их, когда я оставил их у нее дома. Думаю, она оказала мне услугу»
«Мое выпускное фото. Цитату для школьного альбома я взяла у какой-то модной тогда эмо-группы»
«Моя мама была права — это был просто этап»
«Я был эмо, но папа не разрешал красить волосы в черный цвет»
«После расставания со своей первой любовью я заставила подружку сделать кучу моих фоток в таком стиле и назвала их „Одинокие девушки поймут“»
"Если ты одинокая девушка то можешь сесть и гадить где приспичило"... Нет?
Комментарии
Есть что-то притягательное в неформальном.
Очень уважаю людей, которые с возрастом не изменяют стилю и лишь оттачивают мастерство в нём. Так понимаешь, что человек действительно это любит, а не был малолетним позером, как некоторые.
а чо все с реддита то? Наших панков/эмо/готов не нашлось? И все не старше 30? А более ранние неформалы? Вот например мой 2008))
Подумаешь, я с младенчества панк. Волосы так стояли без всяких резинок из-за вихров и двух макушек🤘🏼🤘🏼🤘🏼