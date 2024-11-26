19 фото, на которых без прикрас запечатлена наша неформальная юность

Косые челки, пирсинг, косухи и напульсники — каждый кадр здесь напоминает нам о самом искреннем времени. Эти фотографии перенесли нас в мир юности, когда свобода ощущалась в каждом жесте, а стиль был прямо-таки криком души.

«Это было славное время, которое приятно вспомнить»

«Дедуля сделал это фото на каком-то спортивном мероприятии, куда меня заставили пойти»

«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»

«У меня было много маллетов за эти годы»

«Мой 2009-й»

«В подростковом возрасте я пересмотрел слишком много старых гангстерских фильмов, ходил в костюме, жилете, галстуке, фетровой шляпе... и с конским хвостом»

«Вообще не стесняюсь своего нефорского прошлого, люблю показывать старые фоточки»

«На дворе 2010-й, я эмо-кид, ношу джинсы-скинни, крашу волосы в черный, а нижняя губа проколота в двух местах»

«Куда же в 2007-м без проколотой губы и косой челки»

«Случайно наткнулась на свою выпускную фотографию 2013 года: майка Vans, леггинсы с заклепками, сапоги Lita. Ну такое...»

«Стараюсь изо всех сил быть крутой»

«Тут мне 14 лет»

«На дворе 2008 год, косая челка — на пике моды»

«Слева я эмо-кид, пытаюсь изобразить что-то альтернативное на голове. Справа — я сейчас и совсем не стесняюсь своей роскошной гривы»

«Я действительно считал, что носить нарукавники было круто. Но моя девушка выбросила их, когда я оставил их у нее дома. Думаю, она оказала мне услугу»

«Мое выпускное фото. Цитату для школьного альбома я взяла у какой-то модной тогда эмо-группы»

«Моя мама была права — это был просто этап»

«Я был эмо, но папа не разрешал красить волосы в черный цвет»