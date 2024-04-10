19 хвостиков, которые добавили любимым хозяевам пару-тройку седых волос

В моём детстве было много собак. Мама часто подбирала. Кого могли - пристраивали или возвращали хозяевам. Но многие оставались у нас. Все с разными характерами. И вот был у нас боксёр ( или немного смесь, тк морда у него была широкая весьма). И он обожал удрать. И вот как-то ухитрялся. В те времена к животным относились сильно проще, поэтому мама просто написала на ошейнике наш номер телефона. Обычно он либо в тот же день под вечер сам возвращался, либо добрые люди возвращали. А один раз убежал и нету. День, два, три. Мы за это время всё обегали, в потеряшку позвонили и уже оплакали. И тут звонят- мол заберите собаку. Мы жили на в центре Питера, недалеко от московского вокзала, а нам предлагают забрать его с Васильевского острова. Ну мы в афиге, мама поехала забирать. Потом рассказывает. Тётка подобрала его возле нас. И потащила, на метро(!), к себе. Номер на ошейнике видела, но решила себе собаку взять. А наш Джем ей устроил: открывал холодильник и всё сжирал, оккупировал кровать и не пускал туда новую хозяйку. Три дня она пыталась с ним поладить, потом сдалась)