В детстве видела в местных новостях сюжет, где хозяева искали пропавшую собаку. Собака нашлась, но пока то да сë, нашедшие к собаке привязались, передумали её отдавать и начали прятаться от хозяев. Съемочная группа во главе с прежними хозяевами выследили их, собаку пришлось отдать. Такие страсти на всю область 🤣, но всё было как-то по-доброму, хозяева пришли с подарками 🤣
19 хвостиков, которые добавили любимым хозяевам пару-тройку седых волос
Любой, кто держит дома питомца, точно знает, что эти сорванцы нуждаются не только в круглосуточной любви и вкусняшках. Иногда им нужна наша помощь и защита, ведь кроме заботливого хозяина им больше не на кого рассчитывать. И как же хочется, чтобы каждый четвероногий и пернатый обрел своего преданного человека.
- Друг — ветеринар рассказал: приходит к нему на прием мужик с кошкой. Она, мол, резко поправилась, хозяин переживал, что это опухоль. Друг осмотрел «больную» — а кошка-то на сносях. Мужик такой: «Как так? Кошка никогда не выходит из дома, быть того не может!». Через пару дней приходит с извинениями. Как выяснилось, все это время, когда никого не было дома, через форточку частенько пробирался какой-то рыжий кот. Трескал еду и заодно закрутил роман с кошечкой. © Подслушано / Ideer
- Начались отношения с девушкой, познакомил ее со своим котом. Выяснилось, что кота зовут так же, как ее бывшего. В шутку сказал, что переименовывать не буду, а девушка хихикнула в ответ. Потом она якобы случайно стала называть кота другим именем, а однажды ночью я застукал ее на кухне, дрессирующей моего кота — колбаса за принятие новой клички. Упорству не было предела, и кот смирился через неделю. А потом девушка ушла к бывшему, но вот кота звать его именем я больше не мог. © Подслушано / Ideer
- Убежал пес. Расклеила объявления везде, оббегала весь район и ничего. Через месяц соседка рассказала, что видела моего песеля с какой-то семьей. Я нашла их квартиру, дверь открыла женщина. Дамочка нехотя признала, что собака у них, но сказала, что не отдаст. Видите ли, детки уже привязались. Пес услышал меня и стал скулить за дверью, я психанула и оттолкнула ее, пес кинулся мне на руки. Дети орут, что я краду их собаку, женщина орет, что звонит в полицию, я бегу с псом по лестнице, соседка на всех ругается. Запоминающийся день. © Подслушано / Ideer
- На днях была на свадьбе. Все время нашу процессию сопровождала собака невесты — невероятно умная хаски, от которой жених был не в восторге. Когда поехали на фотосет, что-то пошло не так. Едет свадебный кортеж, внезапно останавливается одна из машин, из неё буквально вылетает собака. Дверь закрывается, машина едет дальше, но внезапно останавливается. Вышла невеста, позвала собаку и они вдвоём пошли обратно. Невеста на шпильках, по морозу в одном тонком платье, но счастливая. © Подслушано / Ideer
- У моей собачки коротенькие лапки. И я считаю супер милым, что моя невысокого роста бабушка сшила во все наши комнаты специальные ступеньки, чтобы собакен спокойно мог залезать на диван, кровать и даже в ванну. Бабушка шила их и приговаривала: «Ничего мой хороший, скоро все у тебя будет чудесно. Я то знаю, как нам коротеньким живется. Мне вот всегда в магазине приходится просить прохожих достать с верхней полки мою любимую сгущенку». К слову, сгущенкой с песиком бабушка тоже тайком делится. Невероятно милая парочка. © Палата № 6 / VK
- У меня пес — лабрадор, 12 лет. Пару месяцев назад образовалась опухоль на плече, пришлось удалить лапу вместе с лопаткой, чтобы выжил. Собака прекрасно себя чувствует на трех лапах: бегает, прыгает, даже копает. И как же бесят эти люди вокруг со своим: «Бедная собачка, зачем мучить животных, я бы усыпила». © Подслушано / Ideer
- Меня бросил парень, потому что я отбитая. Первый раз пригласила его к себе. Я живу в просторной однушке. Все достаточно бюджетно, но симпатично и современно. Но у меня 3 кошки. У кошек большой игровой комплекс, сделанный на заказ. Он занимает всю стену в коридоре и несколько полок на кухне. Там есть игровая зона: где всякие полки, лесенки, столбики, когтеточки. И спальная: там домики, лежанки, тоннели. Животным должно быть комфортно, я считаю, у них должно быть достаточно развлечений. Это нужно и для того, чтобы они жили мирно и не разносили квартиру от скуки и безделья. Увидев это, парень быстренько подсчитал, что это дорого, и решил, что я отбитая, раз столько денег трачу на каких-то там кошек. На мой вопрос, почему его вообще волнует, куда и как я трачу свои деньги, он сказал, что смотрит в будущее, и ему не надо, чтобы столько бабок утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма стоимостью 12 тыс. за 10 кг говорить не стала, поберегла нервы. © Подслушано / Ideer
- Была студенткой первого семестра ветеринарного факультета. Мы стерилизовали животных по льготам. Во время стерилизации одной кошки ветеринар обнаружил у нее нарост во рту. Оказалось, это злокачественная опухоль. Ей оставалось жить 3 месяца. Люди, которые собирались забрать ее, отказались. Я взяла ее к себе, и мы стали лучшими друзьями. После первой ночи она даже стала спать на моей подушке. Прошло несколько месяцев, но болезнь как будто испарилась! Я взяла ее на работу на обследование, и оказалось, что у нее все в норме! Никаких признаков возвращения опухоли. Ничего. Прошло 7 лет, а она все еще здесь и каждую ночь спит на моей подушке! © laurwar21 / Reddit
- Взяли собаку из приюта по одному фото, и вот она: истощена, сломан хвост, вся в блохах, расчесах, сыпется шерсть. Это было непросто, но мы лечили, кормили и ухаживали изо всех сил. Спустя буквально 2-3 месяца перед нами здоровая собака, которая больше не боится, что у нее не будет еды. Но одну картину я не забуду никогда. Я вошла в кухню, собака сидела забитая в углу со стащенным пакетом хлеба и глотала его кусками, не жуя. Она очень испугалась, когда я вошла. А я в этот момент просто расплакалась. © Подслушано / Ideer
- Когда была маленькая, меня часто отправляли на лето в деревню, а там куры, коровы, все дела. Восьмилетняя я любила наблюдать за курами, когда нечего было делать. И если мне казалось, что петух слишком сильно зазнался и чрезмерно выпендривался перед своими курочками, я гоняла его по всему огороду. Да чтобы эти глупые куры знали, что не такой уж он и крутой! © Подслушано / Ideer
- Мой друг отучил своего кота бояться пылесоса. Тот сильно пугался, прыгал по стенам, прятался и убегал. Друг придумал хитрый план: каждый раз во время уборки пылесосом он насыпал в кошачью миску вкусняшки. Сначала получалось не очень, но со временем, кот привык и даже наоборот стал прибегать на шум пылесоса. Слышит пылесос — значит еду обновили в миске. И если сначала это было эффективно, то теперь кот прибегает на звук пылесоса и начинает орать, прыгать по стенам, бегать по квартире. Если раньше он делал подобное от страха, то теперь так просит поесть. © Палата № 6 / VK
- Я работала в утреннюю смену в ресторане в очень маленьком городке. Как-то автоматические двери открылись, и вошла замерзшая и очень грязная кошка. Мы дали ей немного еды, но она не ела. Она выглядела такой грустной, поэтому я забрала ее домой. В первую ночь я держала ее на руках и плакала, потому что не знала, что с ней будет дальше. На следующий день после порции тунца она оживилась и с тех пор стала моей лучшей подругой. Я не знаю, как этот милый ангел нашел меня, но я всегда буду благодарна ей за это. Моя жизнь шла под откос, и она поддержала меня и продолжает поддерживать меня в трудные времена. Моя Тыковка. Я так рада, что могу побаловать ее и дать ей жизнь, которую она заслужила. © starbusssy / Reddit
- Я на улице нашла кота, принесла домой. Думали с мужем как назвать. И тут я вспомнила, что был такой сериал «Коломбо». Там у главного героя была собака по кличке Пес. Ну мы и решили кота назвать Пес. Как-то прихожу с работы, муж сидит дома злой и говорит, нафига мы так кота назвали. Оказалось, что кот сбежал и сидел в кустах перед подъездом. Пока муж его ловил, то орал: «Пес! Пес!» Все соседи подумали, что у него проблемы с восприятием и перестали с ним здороваться. Зато Пес живет счастливо и гоняет нашего пуделя по всей квартире. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой осторожный и предусмотрительный кот взял и вышел из дома в поисках приключений. Скорее всего, выскользнул в дверь. Распечатали объявления, пошли искать беглеца в свете фонарей. Темно, ничего не видно, короче, не нашли. Ранним утром раздался звонок: кота обнаружила женщина-дворник. Как выяснилось, животное ушло достаточно далеко. В ту ночь как раз ударили морозы. На момент обнаружения кот был в ступоре: застыл в одной позиции и смотрел в пустоту. В таком же «замороженном» состоянии он был у сотрудницы ЖКХ, по пути домой. И еще четыре часа — дома. Вот так прогулялся. © Маркони / ADME
- У моей подруги есть кот, который одно время стоял в коридоре и с ужасом смотрел в тёмную комнату. В ней никого и ничего не было, но при этом у кота шерсть вставала дыбом. Он как будто кого-то там видел и недовольно урчал. В поисках разгадки подруга опустилась на уровень глаз своего кота и оказалось, что он просто в шкафу с зеркалом видел своё отражение и, видимо, оно ему не очень нравилось. © Палата № 6 / VK
- Мои бабушка с дедушкой живут в деревне недалеко от города. У них есть замечательный кот, который все время приводит других бездомных животных. Бабуля с дедулей уже четверых котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых. То облезлого котенка, то кошку беременную. А недавно кот вообще решил разнообразить их жизнь и притащил щенка! Еще и породистого: похож на лайку. Дедушка сразу сказал, что они его оставят. Охрана участка хорошая, да и интересно, не волчонок ли это. © Палата № 6 / VK
- Нашу кошку Кассиопею мы забрали со стройки в ноябре прошлого года, ей всего 3 месяца было. Пережили всей семьей панические атаки, мяуканье по ночам, лишай. Теперь она полноценный член семьи. Со своим характером, странностями и мнением. Любит играть и сидеть на плечах у мужа. © Алена Ревунова / ADME
- К подъезду подбросили троих котят. Двоих раздали, одного никак не могли пристроить. В итоге я начала обходить все соседние дома и звонила в каждую квартиру. Кто открывал, тому предлагала котенка. Звоню в одну из дверей, говорю, что вот, мол, берите котенка. И вижу, что открывшая дверь женщина в шоке. Оказывается 10 минут назад ее муж с дочкой уговорили кота завести, на следующий день хотели ехать и покупать, а тут я. Как сама судьба в двери постучала. И котенок так оживился, с рук спрыгнул, в квартиру пошел. Девочка, лет 8, его схватила и не выпускала. Ну судьба котенка тут и решилась. Я не особо плаксивая, но в этот момент разрыдалась, а они меня, постороннего человека, давай чаем поить. Хорошая семья, до сих пор иногда присылают фото уже подросшего холеного кота. Самый лучший день был за весь прошедший год, до сих пор вспоминаю с улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад я потерял своего кота и думал, что больше себе никого не возьму. Но как-то моя подруга попросила меня сходить с ней в приют. Там был один рыжий дурашка, который зацепился за мою толстовку когтями. Пока я пытался его снять, то другой кот, брат рыжего, стал его защищать и бить меня по руке. В итоге я влюбился в эту парочку и в тот же день вышел из приюта с двумя переносками. © Pyrocantha / Reddit
Многие люди находят своих любимцев на улице или в приютах. И благодаря заботе и любви питомцы меняются до неузнаваемости. Примеры таких преображений в наших душевных подборках:
Комментарии
Когда благодаря одной бабе, ко мне попала Саския, то я поняла, что ее никто не возьмет и она будет, у меня. Моя Лапся шипела, рычала и упала пару раз в обморок. Я звоню в ветеринарку, объясняю. Приехала, расспросили, похихикали и объяснили, что Лапся ревнует.
В моём детстве было много собак. Мама часто подбирала. Кого могли - пристраивали или возвращали хозяевам. Но многие оставались у нас. Все с разными характерами. И вот был у нас боксёр ( или немного смесь, тк морда у него была широкая весьма). И он обожал удрать. И вот как-то ухитрялся. В те времена к животным относились сильно проще, поэтому мама просто написала на ошейнике наш номер телефона. Обычно он либо в тот же день под вечер сам возвращался, либо добрые люди возвращали. А один раз убежал и нету. День, два, три. Мы за это время всё обегали, в потеряшку позвонили и уже оплакали. И тут звонят- мол заберите собаку. Мы жили на в центре Питера, недалеко от московского вокзала, а нам предлагают забрать его с Васильевского острова. Ну мы в афиге, мама поехала забирать. Потом рассказывает. Тётка подобрала его возле нас. И потащила, на метро(!), к себе. Номер на ошейнике видела, но решила себе собаку взять. А наш Джем ей устроил: открывал холодильник и всё сжирал, оккупировал кровать и не пускал туда новую хозяйку. Три дня она пыталась с ним поладить, потом сдалась)
Наш первый пес убежал, когда ему было полгода, спустила с поводка, а он по следам течки. Мы были неопытные собаководы тогда( Стали искать, до сих пор помню, шел сильный снег и засыпал все следы. Опрашивали собачников, и одна молодая пара видела, что его забрали, потом узнали в какой дом и подъезд и муж стал обходить квартиры. Хорошо, этаже на 3 уже нашли, наш пес был сыт и лежал уже на диване, наглая морда) но услашал голос мужа , спрыгнул и побежал к нему. Хеппи энд))