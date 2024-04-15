Как то жила в частном секторе, а работала в городе. После работы опоздала на автобус, заказала такси. Пока ждала машину подошла женщина, которую всегда видела в автобусе по вечерам и с остановки обычно шли в одну сторону, но она сворачивала метров через 100 на переулочек, а я шла дальше. Такси подъехало, я предложила поехать со мной, женщина говорит, что денег нет, водитель говорит, что если никуда не заезжаем, то доплачивать не нужно. Согласилась. Сели. Едем. Подъезжаем. И женщина такая "тут направо и метров через 50 еще раз направо. Третий дом слева" мы с водителем в недоумении, благо дядинька отказался вести, я б, наверно, промолчала и за заезд самой пришлось платить. А недососедка ведь ругалась🤦♀️ и после этого смотрела на меня на остановке как на врага.
19 историй о запредельном уровне наглости, от которой даже бывалые обалдеют
Народное творчество
1 час назад
Если вокруг оказываются люди, не замечающие никого, кроме себя любимых, не так может пойти абсолютно все. Возмущенные свидетели хамских поступков молчать не стали, а выложили истории про это в сеть. Почитайте, это что-то с чем-то.
- Устал за день, еду в метро, поздновато, дремлю. Вдруг мои наушники — чпок-чпок — и из ушей вытащили. Открываю глаза — рядом какая-то тетка сует их в свои уши со словами: «У молодых голова не болит, а мне шум мешает спать». Ну я сначала растерялся, а потом ей: «Прокат наушников: одна станция — 100 рублей, с музыкой — 200». Она со злым лицом возвращает и винит меня в черствости, невоспитанности и хамстве, мол, как вообще только меня земля носит... © Bill_Cipher / ADME
- Ходили недавно в кинотеатр. Рядом с нами сидела пара. Сначала они ели чипсы. Хрустели, ужасно! Ну ладно, доели, запили лимонадом. И тут они достают пластиковый контейнер, явно из дома, не одноразовый из кафе. И начинают есть котлеты! С чесноком! © Lina6622 / Pikabu
- Возил одно время с работы домой женщину, так как живем рядом. Однажды вечером ей говорю: «Сегодня я занят, еду в центр, меня не жди». На что получил ответ, который звучал даже не как просьба, а как приказ: «Ты меня сначала отвези, а потом езжай куда хочешь». Сказать, что я офигел, — ничего не сказать. Теперь домой ездит на автобусе. © type59 / Pikabu
Знакомая, которую я видела раза 2 в жизни, позвонила, сказала, что ищет редактора в свой новый журнал. Она знает, что я много лет работала редактором, потому и решила предложить вакансию мне. Но я отказалась, так как уже была занята в другом проекте, да и направление их издания не совсем мое. Тогда она попросила порекомендовать кого-нибудь. Я сказала, что, если кто придет в голову, я обязательно с ней свяжусь. Мы прощаемся, все нормально. Через часа 3 она звонит в истерике, начинает на меня орать, что я ее подвела, что обещала найти себе замену, что уже конец рабочего дня, а я никого ей не «предоставила», и что я вообще неблагодарная... © EUPHORIA / ADME
- Когда была на 6-м месяце, к нам в гости пришла соседка. Она дождалась, пока моя мама выйдет из-за стола и скроется на кухне, и на цыпочках прошла в ту комнату, где я сидела за работой. Затем тихонько сзади подошла и потрогала мой живот со словами: «Просто потрогать». Сказать, что я здорово испугалась, — ничего не сказать. Вскочила с криком: «Не надо меня трогать!» Что за манера лезть в личное пространство, не спросив разрешения? © Forat Love / ADME
- Пришли двумя парами в кино, купили места в центре зала, подороже. Протискиваемся к своим местам, а они заняты четырьмя мамзелями. Они такие, чего пришли, идите вон на первый ряд. Мы пошли к администратору, их пересадили. Так эти наглые бабы взяли и вылили воду на все наши 4 места. Зато потом нам дали бонус: просмотр фильма в VIP-зале и два ведра попкорна. © Tagbl4 / Pikabu
- В выходные было: «Але! Нет, я в кино! Я в кино, говорю! На четвертом „Джоне Уике“! На четвертом „Доне Уике“! Нет, я не могу сейчас говорить! А че там? И че он?!» И ведь не хотят выходить из зала, будут сидеть и мешать всем. © Ishida / Pikabu
- Мой муж — фотограф, и я вам передать не могу, сколько ему поступает предложений отснять чей-то праздник за конфетки. Люди считают, что для него это не работа, а развлечение, типа «Ты ж на празднике побываешь, мы тебе торта отрежем. Что тебе, сложно пальцем на кнопку понажимать, что ли?» Таким людям надо в обмен на кусок торта предлагать разделить с нами коммунальные счета, например. © Александра / ADME
- Ходили с парнем в кино, купили билеты на дорогие места. Приходим в кинозал, я предвкушаю, как сейчас сяду в свое большое раскладывающее кресло. И вдруг вижу, что на наших местах уже сидит какая-то дама и ее спутник. Вежливо прошу даму уйти, показываю билеты. И тут она поднимает на меня полные презрения глаза и заявляет, что я должна ей уступить, ведь она беременна и ей нужно удобное кресло. Стою, перевариваю, и тут она требует, чтобы я ушла и не загораживала экран, иначе она позовет администратора. Но администратора мы позвали сами, и эта дама с недовольным личиком нас покинула. © Slowpaws / Pikabu
- Уезжал в командировку почти на год. Прознал брат двоюродный, что моя квартира будет пустовать. А у них с женой ребенок маленький, снимали комнату в коммуналке. Попросились пожить, пока меня нет. Пустил. Приезжаю и вижу: стены, мебель и прочее разрисованы-исцарапаны дитем, вещи попорчены. Это еще ладно, но спустя время выясняю, что они коммуналку год не платили! Я звоню с наездом: что за фигня? Мне в ответ: «Так ты нам еще и денег должен за то, что мы квартиру охраняли, пока тебя не было!» © chochinga / Pikabu
- Как-то нас залили соседи сверху — у них лопнула труба с горячей водой, потому что соседушка решил, что сам сможет что-то там заменить или починить. Не буду описывать тот кошмар, который творился у нас, спасибо, что комнаты не пострадали, только санузел залило и прихожую задело, но и то хватило. Все это произошло рано утром, мы, конечно, помчали к соседям, параллельно звоня в аварийку. В итоге до обеда был перекрыт весь стояк. Потом заглушки поставили только им (у них последний этаж), у остальных подачу воды возобновили. Вечером мы были просто в шоке, когда заявилась та соседка с просьбой пустить помыться, а то им воду так и не дали. На вопрос, не перепутала ли она нас с общественной баней, она выдала фантастический ответ: «Ну потому что это из-за вас у нас трубу заглушили. Если бы вы не кинулись сразу в аварийку звонить, мы бы сами спокойно починили и были бы с водой». © Anastomus / ADME
- Возвращаюсь домой из продуктового. Открываю домофон ключом, делаю шаг в подъезд, и тут девушка кричит на улице:
— Подождите! Придержите дверь, пожалуйста!
Я развернулся и полностью открыл дверь. Пока девушка бежала эти 10 метров до подъезда, у нее зазвонил телефон. Пробежав метров 5, она останавливается, достает телефон из кармана и начинает разговаривать, слегка отвернувшись. Немного подождав, говорю ей:
— Ну вы идете?
Она поворачивается ко мне и пальчиком показывает, мол, подожди минуточку. Тут во мне смешалось слишком много чувств — от удивления до возмущения. Захлопнул дверь и потопал к лестнице. © Royk / Pikabu
- Есть у меня одни родственники. Живут скромно, я бы даже сказал, скупо. Деньги у них в семье есть: дают в долг своим знакомым немалые суммы. Сижу я на кухне, пью чай. Звонят эти родственники маме. Дальше диалог:
— Алло, Аня, привет! Мы тут около дома твоего проходим, можно мы зайдем на чай?
— Конечно, заходите, — ответила моя мама. Отказывать она не умеет.
Заходят они, раздеваются и чуть ли не с порога:
— А ты не против, если мы у тебя сходим в душ?
— Ну... Конечно, чувствуйте себя как дома.
Тут они все помылись, сидят, пьют чай — делают то, ради чего пришли. Мама невзначай и спросила, а почему бы им было уже дома не искупаться. Идти им до своего дома 5 минут. На что они спокойно ответили:
— Ну так это же нужно бойлер включать, он света много мотает — дорого!
То есть они придумали причину зайти на чай, помылись нашим мылом, вытерлись нашими полотенцами и испарились! Даже не сказали «спасибо». © PersonalEvil / Pikabu
- Ходил по магазину, хотел купить овощей. Смотрю, девушка выбирает огурцы, да не просто, а ломает пополам: что понравилось — берет, остальные кладет обратно. Спрашиваю:
— А зачем вы так делаете?
— Чтобы понюхать: я умею отличать хорошие от плохих по запаху.
— А те, что «плохие»? Вы не будете за них платить?
— Э-э-э... — уходит.
Я быстро нашел охранника и сообщил о ней. Не знаю, что это было, ну и ладно. Интересно, а как она выбирает другие продукты? Например, помидоры: давит и смотрит? © DarkRou / Pikabu
- Организованная очередь в гардероб. Гардеробщица одна, людей много, поэтому все очень небыстро. Все смиренно ждут. Входит женщина неопределенно-хамоватой наружности и пытается прорваться к стойке гардероба. Ее останавливают и отправляют в конец очереди. Женщина возмущается: она не собирается стоять в очереди. Завязывается спор, в ходе которого женщина выдает самый главный аргумент в свою пользу:
— Вы обязаны меня пропустить, я, вообще-то, болею!
На женщину удивленно смотрят 30 человек, которые в 7:00 утра пришли в клинико-диагностическую лабораторию больницы исключительно из-за прекрасного самочувствия и энергии, которую в связи с этим некуда девать. © Firtre / Pikabu
- Я отдавала декор для детской фотосессии, для примера приложила фото с ним, где ребенок в коляске и с фотобутафорией. Тут же написала женщина, что срочно надо, что очень нужно, что многодетная, что не могут себе позволить и т. д. Ну я согласилась, договорились. Нуждающаяся приехала на хорошей машине, в меховом жилете и с последним айфоном. Я ей протянула пакетик с бутафорией — и вижу недоумение. Далее диалог с наездом с ее стороны:
— А коляска где?
— Какая коляска? У меня только бутафория...
— На фото коляска была, я точно видела. Вы что, другим отдали, да? Мы же договаривались...
— Стойте, в посте было написано, что я отдаю только набор для фотосессии.
Дама зависла, осознавая, а потом выдала то, что меня лишило дара речи:
— Я из-за вас потеряла деньги! На эту коляску уже покупательница есть, что я ей теперь скажу? Обманщица!
Гневно развернулась и ушла. С моим пакетиком. Я так оцепенела, что даже не нашлась, что сказать. © Виктория Грегор / ADME
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- У дамочки рядом с нами весь фильм работала вспышка при звонке, а в середине сеанса к ней через весь ряд протиснулся ухажер и начал выяснять отношения. Ведь она сказала, что будет дома спать! © gullyfromrussia / Twitter
- В магазине одежды наблюдала картину. Мужчина пришел с годовалым ребенком. Когда малыш начал ныть, заботливый отец отломал кисть у манекена и дал мелкому поиграть. Очень был возмущен тем, что сотрудники магазина эту руку отобрали. Его аргумент: «Но ведь ребенок плачет!» © Lana_Ipekakuana / Twitter
- Живем с подругой вдвоем. Решили поменять мойку, так как уже старая была. Вызвали сантехников, показали поле работы, а сами в комнату ушли. И решила я зайти на кухню, посмотреть, как там работа продвигается. Захожу, а они наш арбуз жрут, который на столе стоял... © Подслушано / Ideer
Почитайте и другие наши статьи о людях, которые считают себя пупами земли:
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Что бывает, если лозунг "ведь ты этого достойна/достоин" воспринимать слишком буквально и распространять слишком широко )))
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