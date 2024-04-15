19 историй о запредельном уровне наглости, от которой даже бывалые обалдеют

Как то жила в частном секторе, а работала в городе. После работы опоздала на автобус, заказала такси. Пока ждала машину подошла женщина, которую всегда видела в автобусе по вечерам и с остановки обычно шли в одну сторону, но она сворачивала метров через 100 на переулочек, а я шла дальше. Такси подъехало, я предложила поехать со мной, женщина говорит, что денег нет, водитель говорит, что если никуда не заезжаем, то доплачивать не нужно. Согласилась. Сели. Едем. Подъезжаем. И женщина такая "тут направо и метров через 50 еще раз направо. Третий дом слева" мы с водителем в недоумении, благо дядинька отказался вести, я б, наверно, промолчала и за заезд самой пришлось платить. А недососедка ведь ругалась🤦‍♀️ и после этого смотрела на меня на остановке как на врага.