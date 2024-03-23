В довоенное время было имя Мамонт. Увидела как-то в Книге Памяти
19 огненных комментариев от тех, кто не прочь подарить всем порцию отменного юмора
Остроумные пользователи определенно делают сеть лучше. И неважно, о чем был изначальный пост, они все равно придут и прокомментируют его так, что все мы окажемся под столом от смеха. Вот та самая подборка, которая гарантирует подобный эффект.
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А что,выбор исчерпывается тюльпанами и словами?да не дарите траву,подарите шоколад,спа, сертификат в ЗЯ,миллиард вариантов.
Я на 8марта заболела,сидела дома. Коллеги прислали домой цветы и рафаэлки с пожеланиями и поздравлениями. Расплакалась,так это тронуло. К слову,цветы не люблю,но какой замечательный жест внимания.
Сама маме на днях 2 букета отправила. Юбилей,а я вырваться не могу. Мама была счастлива.
А,ну и главное. Если что-то дарите-отталкивайтесь от желаний одариваемого. Не любите цветы -не дарите их себе)
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Вы нормальные? Она сказала "пошли, надо поговорить" и он пошёл и поговорил!
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- Батюшка, почистите нам квартиру, чтобы всё нечистое ушло.
- Можно. А сами где жить станете?
Сюрстрёмминг (surströmming) — шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную балтийскую сельдь. Имеет резкий неприятный запах.
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Пфф, Добрыня. Мне интересно как сокращаят, например, имена Игнатий и Генрих (реальные дети на площадке)
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