19 огненных комментариев от тех, кто не прочь подарить всем порцию отменного юмора

Народное творчество
58 минут назад

Остроумные пользователи определенно делают сеть лучше. И неважно, о чем был изначальный пост, они все равно придут и прокомментируют его так, что все мы окажемся под столом от смеха. Вот та самая подборка, которая гарантирует подобный эффект.

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Lilith1313
20 минут назад

А что,выбор исчерпывается тюльпанами и словами?да не дарите траву,подарите шоколад,спа, сертификат в ЗЯ,миллиард вариантов.
Я на 8марта заболела,сидела дома. Коллеги прислали домой цветы и рафаэлки с пожеланиями и поздравлениями. Расплакалась,так это тронуло. К слову,цветы не люблю,но какой замечательный жест внимания.
Сама маме на днях 2 букета отправила. Юбилей,а я вырваться не могу. Мама была счастлива.
А,ну и главное. Если что-то дарите-отталкивайтесь от желаний одариваемого. Не любите цветы -не дарите их себе)

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O_о
1 день назад

Вы нормальные? Она сказала "пошли, надо поговорить" и он пошёл и поговорил!

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Vorchun
10 минут назад

- Батюшка, почистите нам квартиру, чтобы всё нечистое ушло.
- Можно. А сами где жить станете?

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Сюрстрёмминг (surströmming) — шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную балтийскую сельдь. Имеет резкий неприятный запах.

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Для создания этого материала был использован источник: inthismess / Pikabu

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Tatjana Zueva, Constantin Stavila

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Для создания этого материала был использован источник: Playbest / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: ianovost / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu

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Если вы не готовы останавливаться и хотите продолжать смеяться, то вот вам еще несколько статей с ехидными комментариями от остроумных пользователей:

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