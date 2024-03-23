19 огненных комментариев от тех, кто не прочь подарить всем порцию отменного юмора

А что,выбор исчерпывается тюльпанами и словами?да не дарите траву,подарите шоколад,спа, сертификат в ЗЯ,миллиард вариантов.

Я на 8марта заболела,сидела дома. Коллеги прислали домой цветы и рафаэлки с пожеланиями и поздравлениями. Расплакалась,так это тронуло. К слову,цветы не люблю,но какой замечательный жест внимания.

Сама маме на днях 2 букета отправила. Юбилей,а я вырваться не могу. Мама была счастлива.

А,ну и главное. Если что-то дарите-отталкивайтесь от желаний одариваемого. Не любите цветы -не дарите их себе)