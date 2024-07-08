19 умников, которые выполнили задание так, будто инструкцию задом наперед читали
Маразмы
2 часа назад
Каждому свойственно ошибаться, даже если нам кажется, что мы все-все учли. И мы начинаем корить себя, хотя иногда наш провал заставляет развеселиться и нас самих, пусть спустя время, и пользователей сети.
«Мы попросили коллегу разрезать торты»
- Он просто хочет, чтобы его больше никогда об этом не просили. © smell-my-elbow / Reddit
«Вот как выглядят сосиски, которые приготовила жена, засунув их в пароварку»
- Это веская причина для развода. © BardamuBandini / Reddit
«Жена сварила варенье. Остыло и осталось наверху, так как она добавила в него агар-агара. Мы назвали его „Викторио-левиоса“»
«Я прихожу в бешенство каждый раз, когда прохожу мимо»
Вспомнила, как после второго курса на практике меня рабочие попросили на металлической блямбе над крюком крана нарисовать цифру 8.
Из инструментов было ведро черной водостойкой краски и лохматая малярная кисть)
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«Так много вопросов, так мало ответов»
«Даже не знаю, какая инструкция может быть еще яснее, чем эта»
«Мой арендодатель установил держатель для туалетной бумаги»
Кто-то «отремонтировал» каменную дорожку
«Мне приходится страдать, глядя на это каждый раз, когда иду за покупками»
«Я вижу это безобразие каждый день»
«Жена заказала баночку со специями. Ее прислали вот в такой коробке»
Разве огурцы не должны быть внутри?
Так направо можно повернуть или нет?
Нет конечно, ПДД надо знать. Дорожные знаки имеют приоритет над разметкой.
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«Готово, сделал как надо»
«Хозяин квартиры сказал, что установил дверцы для душевой»
«Моя работа — установить трубу, остальное — не моя зона ответственности»
Интересно, что появилось первым
Где усы?
Ну и какое здесь ограничение скорости?
По моему здесь безлимит. Ну или "как решит дядя гаишник с родаром в кустах". :)))
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Надпись на фото: «Ограничение скорости».
А вот и еще несколько статей с результатами работы некоторых «гениев», которые подошли к работе слишком уж творчески:
Фото на превью shirtythebear / Reddit
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