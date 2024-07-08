19 умников, которые выполнили задание так, будто инструкцию задом наперед читали

Каждому свойственно ошибаться, даже если нам кажется, что мы все-все учли. И мы начинаем корить себя, хотя иногда наш провал заставляет развеселиться и нас самих, пусть спустя время, и пользователей сети.

«Мы попросили коллегу разрезать торты»

Он просто хочет, чтобы его больше никогда об этом не просили. © smell-my-elbow / Reddit

«Вот как выглядят сосиски, которые приготовила жена, засунув их в пароварку»

Это веская причина для развода. © BardamuBandini / Reddit





«Жена сварила варенье. Остыло и осталось наверху, так как она добавила в него агар-агара. Мы назвали его „Викторио-левиоса“»

«Я прихожу в бешенство каждый раз, когда прохожу мимо»

© justyannicc / Reddit Руконожка Ай-Ай 16 минут назад Вспомнила, как после второго курса на практике меня рабочие попросили на металлической блямбе над крюком крана нарисовать цифру 8.

Из инструментов было ведро черной водостойкой краски и лохматая малярная кисть) - - Ответить

«Так много вопросов, так мало ответов»

«Даже не знаю, какая инструкция может быть еще яснее, чем эта»

«Мой арендодатель установил держатель для туалетной бумаги»

Кто-то «отремонтировал» каменную дорожку

«Мне приходится страдать, глядя на это каждый раз, когда иду за покупками»

«Я вижу это безобразие каждый день»

«Жена заказала баночку со специями. Ее прислали вот в такой коробке»

Разве огурцы не должны быть внутри?

Так направо можно повернуть или нет?

«Готово, сделал как надо»

«Хозяин квартиры сказал, что установил дверцы для душевой»

«Моя работа — установить трубу, остальное — не моя зона ответственности»

Интересно, что появилось первым

Где усы?

Ну и какое здесь ограничение скорости?