20 человек, которые умудрились запороть элементарную задачу
Народное творчество
47 минут назад
Народная мудрость гласит, что если хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Кажется, герои нашей статьи надолго усвоили этот урок. Проблема лишь в том, что какую-то работу не всегда можно сделать самостоятельно. В итоге приходится мириться с чужой глупостью и грустно закатывать глаза.
«Это вообще нормально, что в банке с томатной пастой такая „начинка“?»
«Краска с внутренней части банки отслоилась и смешалась с содержимым»
«Я так мечтала об этом коктейле. А когда заказала, внутри ждал сюрприз»
«Мне кажется, это самый длинный рыжий волос в мире»
Безопасность превыше всего
«Построили лестницу точно по чертежам, начальник»
«По лестнице я поднимусь быстрее»
Ужасная прорезь
Туалет для дружной компании без комплексов
Эта штука больно впивается в локоть
Тут даже табличка «Осторожно, ступенька» не поможет
«Нам понадобилась куча времени, прежде чем мы поняли, где же наш 222 номер»
Лучшего места для турникета и не придумаешь
Ну так, на всякий случай
«Въезд готов, босс! Можно скатываться»
«Увидел эту люстру в ресторане. Неужели владельцев ничего не смущает?»
«Туалет в моем отеле»
Тот самый архитектор, которому не нужна линейка
Когда билеты в первый ряд стоили дешево не просто так
Просто питерская лестница
«Работаю в дорогущем отеле. Туалетная бумага в номерах это что-то с чем-то!»
«Попросила парня кинуть фарш в морозилку. Ну где тут можно накосячить? А он смог!»
Единственный плюс чужих косяков — над ними можно посмеяться и поднять себе настроение:
Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью _pastelbunny / Reddit
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