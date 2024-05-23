20 человек, которые умудрились запороть элементарную задачу

Народная мудрость гласит, что если хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Кажется, герои нашей статьи надолго усвоили этот урок. Проблема лишь в том, что какую-то работу не всегда можно сделать самостоятельно. В итоге приходится мириться с чужой глупостью и грустно закатывать глаза.

«Это вообще нормально, что в банке с томатной пастой такая „начинка“?»

«Краска с внутренней части банки отслоилась и смешалась с содержимым»

«Я так мечтала об этом коктейле. А когда заказала, внутри ждал сюрприз»

«Мне кажется, это самый длинный рыжий волос в мире»

Безопасность превыше всего

«Построили лестницу точно по чертежам, начальник»

«По лестнице я поднимусь быстрее»

Ужасная прорезь

Туалет для дружной компании без комплексов

Эта штука больно впивается в локоть

Тут даже табличка «Осторожно, ступенька» не поможет

«Нам понадобилась куча времени, прежде чем мы поняли, где же наш 222 номер»

Лучшего места для турникета и не придумаешь

Ну так, на всякий случай

«Въезд готов, босс! Можно скатываться»

«Увидел эту люстру в ресторане. Неужели владельцев ничего не смущает?»

«Туалет в моем отеле»

Тот самый архитектор, которому не нужна линейка

Когда билеты в первый ряд стоили дешево не просто так

Просто питерская лестница

«Работаю в дорогущем отеле. Туалетная бумага в номерах это что-то с чем-то!»

«Попросила парня кинуть фарш в морозилку. Ну где тут можно накосячить? А он смог!»

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.