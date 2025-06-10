19 звезд, которые сменили только прическу, но кажется, что стали новыми людьми

Знаменитости
2 часа назад

Многим из вас знакома история о том, как женщина при значительных переменах в жизни, будь то расставание или новый этап развития, «отмечает» этот переход новой прической. Или, как минимум, стрижет челку, ведь это тоже очень влияет на весь образ в целом. Давайте посмотрим, как благодаря парикмахерам меняют внешность звезды.

Юлия Снигирь

Кристина Асмус

Настасья Самбурская

AA / ABACA / Abaca / East News

Ляйсан Утяшева

Натали

Анастасия Стоцкая

East News

Елена Подкаминская

EAST NEWS, East News

Аглая Тарасова

Согдиана

Агата Муцениеце

Дарья Мороз

Анна Седокова

Елена Борщева

AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Ольга Погодина

Lomohov Anatoly / East News, East News

Екатерина Климова

Tarakanov Vadim / East News, East News

Александра Бортич

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS

Ида Галич

Регина Тодоренко

На эти примерах становится понятно, как челка может изменить внешность, правда же? А посмотрите, насколько меняются обычные женщины после одного посещения салона.

Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News

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