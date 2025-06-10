19 звезд, которые сменили только прическу, но кажется, что стали новыми людьми
Знаменитости
2 часа назад
Многим из вас знакома история о том, как женщина при значительных переменах в жизни, будь то расставание или новый этап развития, «отмечает» этот переход новой прической. Или, как минимум, стрижет челку, ведь это тоже очень влияет на весь образ в целом. Давайте посмотрим, как благодаря парикмахерам меняют внешность звезды.
Юлия Снигирь
Кристина Асмус
Настасья Самбурская
AA / ABACA / Abaca / East News
Ляйсан Утяшева
Натали
Анастасия Стоцкая
East News
Елена Подкаминская
EAST NEWS, East News
Аглая Тарасова
Согдиана
Агата Муцениеце
Дарья Мороз
Анна Седокова
Елена Борщева
AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News
Ольга Погодина
Lomohov Anatoly / East News, East News
Екатерина Климова
Tarakanov Vadim / East News, East News
Александра Бортич
Марина Александрова
AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS
Ида Галич
Регина Тодоренко
На эти примерах становится понятно, как челка может изменить внешность, правда же? А посмотрите, насколько меняются обычные женщины после одного посещения салона.
Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News
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