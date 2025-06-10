19 звезд, которые сменили только прическу, но кажется, что стали новыми людьми

Многим из вас знакома история о том, как женщина при значительных переменах в жизни, будь то расставание или новый этап развития, «отмечает» этот переход новой прической. Или, как минимум, стрижет челку, ведь это тоже очень влияет на весь образ в целом. Давайте посмотрим, как благодаря парикмахерам меняют внешность звезды.