20+ человек, которые точно знают: за крутыми вещицами для детей не обязательно идти в магазин

Вещи для детей нередко стоят как крыло самолета. Конечно, для любимых дочек и сыночков можно и раскошелиться, но гораздо приятнее сделать что-то своими руками: и экономно, и душевно. Те люди, которые умеют мастерить крутые вещицы для своих или чужих отпрысков, становятся для них настоящими героями, и им достается море детской признательности.

«Я сделал для детской комнаты потолочный светильник в виде воздушного шара. Кстати, трехъярусная кровать — тоже моих рук дело»

© -IIl / Reddit Огонек только что Светильник мега-крут! Всегда поражаюсь фантазии таких людей - это ж надо придумать что-то настолько неожиданно волшебное, но вместе с тем вполне простое и выполнимое. - - Ответить

«Связала для дочки костюм ведьмы. На все про все ушло около 3 недель»

«Сделал домик для дочки своими руками. На все ушло 3 дня и $ 100⁠⁠»

Я за такой в детстве душу бы отдала и коллекцию фантиков в придачу! © nimbus2020 / Pikabu

«Дочка друзей занимается гимнастикой. Я сшила для нее костюм для выступлений. Фантазия плюс многочасовая работа творят чудеса»

«Для того, чтобы ребенок не лез во взрослую стиральную машину с кукольной одеждой, решил сделать ей свою собственную. Вот такую»

«Если вы внезапно узнали, что на утреннике в ближайшие дни ваша девочка — белочка, а хочется костюм, сделанный своими руками, то можно создать вот такое»

«Врачи сказали, что ребенку нужно заниматься скалолазанием. Записались в школу, ну и построили дома спортивный снаряд»

«Жена захотела купить для дочки стул-стремянку за 2,5 косаря. Внутренняя жаба начала нашептывать: „Сами сделаем!“ Ну и сделал»

«У вас есть ребенок и несколько часов свободного времени? Сшейте ему костюм хоббита»

«Я сделал для своих детей пекарню из картонных коробок. На раскрашивание ушла упаковка маркеров, но ее чуток не хватило»

«Смастерил для сыночка серебряную ложку-самолет»

«Сшила для дочки двуспальное одеяло. Фон сделан на машинке, а все остальное, включая аппликацию, — ручная работа»

«Младший сын достиг того возраста и состояния, когда везде нужно залезть, все открыть и посмотреть. Было решено запилить ему бизидом»

«Достался мне по наследству от бабушки отрез шерстяной ткани, годами лежавший на антресолях. Сшила из него пальтишко для дочки»

«Построил полку для хранения машинок. Мой трехлетка был в восторге!»

«Я сшила дорожный чемоданчик, который превращается в кроватку для кукол. Их я тоже сама смастерила»

«Сделал для сына спальню в стиле сафари. Ему очень нравится!»

«Я смастерил кухню для сына»

У этого маленького чувака раковина выглядит лучше, чем у меня! © McninjaPanda / Reddit

«Сшила для сына костюм на Хеллоуин. Ему 9, и он обожает Хагги Вагги»

«Меня уволили, и я решил потратить 2,5 месяца на строительство домика для своих детей. У меня нет опыта, только видео в интернете. Но я балдею от результата!»

«Я вяжу своим детям шапки, в основном, по их запросам и идеям. Иногда получается хорошо, иногда не очень. Люблю этот восторг ребенка, когда он надевает шапку первый раз»

«Дочке 3 года. Сделал для нее детскую кухню из того, что в гараже лежало. Хозяйка счастлива! Чай пьем теперь чаще»