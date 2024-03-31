Мне даже любопытно: это неудачная попытка в иероглифы или просто рэндомные капли?
ЗЫ. а, прочел текст снизу. Это неудачная попытка в елочные игрушки.
Почему Эдми не помещает текст к картинкам прямо под эти картинки?
20+ человек, которые с первой попытки вытворили такое, что над результатом ухахатывается весь интернет
Когда берешься за дело в первый раз, результат не всегда оправдывает ожидание. Но ведь главное не опускать руки и относиться к неудачам с юмором. Не зря же говорят: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».
«Пыталась сделать рождественское печенье посимпатичнее»
Мне даже любопытно: это неудачная попытка в иероглифы или просто рэндомные капли?
«Украсила зелененькой рамочкой и красными елочными игрушками из глазури. Ну, по крайней мере, оно все еще вкусное».
«Прямо посреди свидания мне приспичило первый раз в жизни приготовить пиццу»
«И вот я уже выкладываю начинку и тут понимаю, что тесто прилипло к столу. После многих попыток удалось все же затолкать пиццу в духовку. Вышло не так уж плохо, 5 из 10. Зато было весело».
«Попробовал сделать жене торт на день рождения. По видосикам казалось, что это плевое дело. Чую, после такого она со мной разведется»
«Сегодня я впервые решил использовать скороварку, которая досталась мне в наследство от тети»
«Что ж, хорошо хоть я успел насладиться блюдами, которые в ней приготовил».
«Первый раз готовила сырные палочки»
- Да вы же самое важное забыли — надо было их сначала заморозить. © Crazycukumbers / Reddit
«На первый день рождения наш сын вместо блинов с милыми мордашками получил вот этот кошмар»
Когда что-то у вас не получается, главное не расстраиваться и пробовать снова и снова. Провалы случаются у всех, но это не повод опускать руки.
«Мой брат сегодня впервые использовал пресс для сена. Вот как выглядел его первый рулон»
«Моя первая попытка заплести дочери французскую косу»
Бытует такое мнение, что в быту с мамой детям безопаснее, зато с папой — интереснее и веселее.
«Впервые решил испечь бисквит. Только посмотрите на это безобразие! На вкус так же отвратительно, как и на вид»
Мне внутренности видится непропеченым. А корочка уже коричневая. Слишком высокая температура в духовке?
«Первая попытка сделать украшение для торта из мастики. Называется „Призрак Оперы“»
«Моя первая попытка сделать боди-арт. Примерно в середине процесса я понял, что чуда не произойдет»
«Вот как выглядит торт, который я ждал на день рождения, и тот, что в итоге испекла моя подруга»
«Моя первая и последняя попытка свалять игрушку»
«Впервые попытался испечь хлеб. Не знаю, как у меня такое получилось, но мне нравится это маленькое существо, возможно, я даже дам ему имя»
Не расстоялся скорее всего достаточно. Ничего, пару попыток и поймёшь, как надо ;)
«Первый раз пеку печенье»
- Вся прелесть печенья в том, что ему не нужно быть красивым, чтобы быть вкусным. © JuliaAstrowsly / Reddit
«Впервые попробовала сшить мишутку»
«Я в первый раз сделал заказ в интернет-магазине. С кроссовок забыли убрать магнитную защиту, и я уже испортил 2 вилки, пытаясь ее снять»
Вообще это засада, держится намертво! У меня такое было с джемпером - пока снимала чёртову защиту, порвала его 😥
«Спустя долгое время я наконец-то готов показать свою первую попытку украсить торт»
Что не торт, а блин - ладно. Но не смочь нарисовать просто круглую рожицу?
«Моя первая попытка сшить зайчика. В общем, получилось то, что получилось»
На самом деле, в этом бедном зайке что-то есть. Но настоятельно рекомендую как сшивать разные части и потом выворачивать их швами внутрь. И да, выкройке делать не на глаз, а вначале нарисовать на ткани.
«Первый раз попробовала свалять игрушку»
«Я сгорю от стыда, но все же покажу — моя первая попытка сделать акриловые ногти. И недавний дизайн для сравнения. Никогда не сдавайтесь! Мы все с чего-то начинаем»
«Решили сделать манник. Начитались рецептов, постарались. И вот результат»
- Любимый пирог, я его часто пеку. Не понимаю, как у вас такое-то вышло. © Siannet / Pikabu
Неудачные дни случаются у каждого. Кто-то готов даже из самого крохотного повода сделать настоящую трагедию, другие же способны даже самый эпичный провал превратить всего лишь в забавную историю, которой можно поделиться с друзьями.