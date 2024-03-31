20+ человек, которые с первой попытки вытворили такое, что над результатом ухахатывается весь интернет

Когда берешься за дело в первый раз, результат не всегда оправдывает ожидание. Но ведь главное не опускать руки и относиться к неудачам с юмором. Не зря же говорят: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».

«Пыталась сделать рождественское печенье посимпатичнее»

© Majestic_Jazz_Hands / Reddit Ushwood 30 минут назад Мне даже любопытно: это неудачная попытка в иероглифы или просто рэндомные капли?



ЗЫ. а, прочел текст снизу. Это неудачная попытка в елочные игрушки.

Почему Эдми не помещает текст к картинкам прямо под эти картинки? - - Ответить

«Украсила зелененькой рамочкой и красными елочными игрушками из глазури. Ну, по крайней мере, оно все еще вкусное».

«Прямо посреди свидания мне приспичило первый раз в жизни приготовить пиццу»

«И вот я уже выкладываю начинку и тут понимаю, что тесто прилипло к столу. После многих попыток удалось все же затолкать пиццу в духовку. Вышло не так уж плохо, 5 из 10. Зато было весело».

«Попробовал сделать жене торт на день рождения. По видосикам казалось, что это плевое дело. Чую, после такого она со мной разведется»

«Сегодня я впервые решил использовать скороварку, которая досталась мне в наследство от тети»

«Что ж, хорошо хоть я успел насладиться блюдами, которые в ней приготовил».

«Первый раз готовила сырные палочки»

Да вы же самое важное забыли — надо было их сначала заморозить. © Crazycukumbers / Reddit

«На первый день рождения наш сын вместо блинов с милыми мордашками получил вот этот кошмар»

Когда что-то у вас не получается, главное не расстраиваться и пробовать снова и снова. Провалы случаются у всех, но это не повод опускать руки.

«Мой брат сегодня впервые использовал пресс для сена. Вот как выглядел его первый рулон»

«Моя первая попытка заплести дочери французскую косу»

Бытует такое мнение, что в быту с мамой детям безопаснее, зато с папой — интереснее и веселее.

«Впервые решил испечь бисквит. Только посмотрите на это безобразие! На вкус так же отвратительно, как и на вид»

«Первая попытка сделать украшение для торта из мастики. Называется „Призрак Оперы“»

«Моя первая попытка сделать боди-арт. Примерно в середине процесса я понял, что чуда не произойдет»

«Вот как выглядит торт, который я ждал на день рождения, и тот, что в итоге испекла моя подруга»

«Моя первая и последняя попытка свалять игрушку»

«Впервые попытался испечь хлеб. Не знаю, как у меня такое получилось, но мне нравится это маленькое существо, возможно, я даже дам ему имя»

«Первый раз пеку печенье»

Вся прелесть печенья в том, что ему не нужно быть красивым, чтобы быть вкусным. © JuliaAstrowsly / Reddit



«Впервые попробовала сшить мишутку»

«Я в первый раз сделал заказ в интернет-магазине. С кроссовок забыли убрать магнитную защиту, и я уже испортил 2 вилки, пытаясь ее снять»

«Спустя долгое время я наконец-то готов показать свою первую попытку украсить торт»

«Моя первая попытка сшить зайчика. В общем, получилось то, что получилось»

© Twinkle_Twink / Reddit Конфуз 1 час назад На самом деле, в этом бедном зайке что-то есть. Но настоятельно рекомендую как сшивать разные части и потом выворачивать их швами внутрь. И да, выкройке делать не на глаз, а вначале нарисовать на ткани. - - Ответить

«Первый раз попробовала свалять игрушку»

«Я сгорю от стыда, но все же покажу — моя первая попытка сделать акриловые ногти. И недавний дизайн для сравнения. Никогда не сдавайтесь! Мы все с чего-то начинаем»

«Решили сделать манник. Начитались рецептов, постарались. И вот результат»

Любимый пирог, я его часто пеку. Не понимаю, как у вас такое-то вышло. © Siannet / Pikabu