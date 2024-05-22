20 человек, которые столкнулись с такими вопиющими ситуациями, что у нас аж скулы свело

В жизни иногда бывают такие случаи, которые, наверное, не раздражают только мастера дзен. То люди не соблюдают личных границ в транспорте. То родственники выводят из себя своими бытовыми привычками. То соседи, не зная другого способа решить конфликт, мстят молча. Или же сама природа решает подкинуть нам неприятный сюрприз.

«Заказала костюм-сеточку. А мне прислали самую жуткую вещь, которую я когда-либо видела»

«Вот где оказался пульт после того, как жена вытряхивала одежду. Пришлось использовать длинную палку с прикрепленным двусторонним скотчем, чтобы достать его»

«Сосед недоволен тем, что мы подстригли один ряд на его газоне, поэтому он решил нам отомстить вот так. Он распылил средство для уничтожения травы, чтобы доказать свою правоту»

«Записался на прием на 11:45. Сейчас 13:10, а меня все еще не приняли. Какой смысл записываться, если все равно придется ждать, пока тебя примут несколько часов спустя?»

«Никогда больше не позволю своему парню распаковывать туалетную бумагу. А вообще, я дико ржала, когда увидела это»

«Мама занялась оформлением клумб у меня дома. Вот только какой-то негодяй постоянно ворует саженцы»

«Жена говорит, что нужно купить воды, потому что у нас ее нет»

«Я попросила своего парня заморозить остатки мяса, и вот как он это сделал»

«И это происходит в утреннем пригородном поезде, полном людей»

«Свободных стоек не было, и этот парень сделал 3 раза упражнение, а потом ходил и разговаривал с другими людьми в течение 5 минут, прежде чем повторить упражнение»

«Сейчас я делаю серию упражнений. Но делаю паузу между подходами в 4-6 минут. Будьте терпеливы».

«Одолжил своему другу игровую приставку. А через неделю он возвращает мне ее с поврежденным картриджем»

«Мой коллега заказал в пиццу с соусом терияки. А они, блин, вот что натворили. Просто утопили пиццу в нем»

«Какому-то негодяю пришла в голову блестящая идея разрисовать мою входную дверь. Теперь хозяин дома говорит мне, что я должен убрать это или заплатить за ущерб»

Некоторые люди считают, что оставлять в кофейном отделе мясо, которое они решили не брать, — это нормально

«Когда такое поведение успело стать нормой? Даже, блин, в театре. Эта дама решила, что мы все хотим видеть ее босые ноги во время просмотра бродвейского шоу»

Да кто так ест чизкейк?

«За секунду до катастрофы. Она ему таки попала ногами по голове»

«Мой сын открыл пакет с морковью не с той стороны, и теперь пакет можно просто выбросить»

«Моя мама заказала салат за $9. Съела из него только курицу. И потом пожаловалась, что все еще голодна»

© CoreyM2018 / Reddit tat_yan4a 18 минут назад Оксана съела лист салата

чтоб усыпить свой аппетит

но аппетит без чая с тортом

не спит



Не мое, но очень нравится. Кстати, знаки препинания в этой форме стишка-порошка не ставятся почему-то. - - Ответить

«Сел в машину, завел двигатель, а потом посмотрел вниз. Что ж, думаю, я пойду пешком»

© DualPeaks / Reddit tat_yan4a 16 минут назад "Сел в машину, завел двигатель, а потом посмотрел вниз. Что ж, думаю, я пойду пешком". Прихожу домой. ТАм другой паук. Что ж, думаю, поживу в гараже. В общем, через неделю эти твари отняли все, что нажито. - - Ответить