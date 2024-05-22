20 человек, которые столкнулись с такими вопиющими ситуациями, что у нас аж скулы свело
В жизни иногда бывают такие случаи, которые, наверное, не раздражают только мастера дзен. То люди не соблюдают личных границ в транспорте. То родственники выводят из себя своими бытовыми привычками. То соседи, не зная другого способа решить конфликт, мстят молча. Или же сама природа решает подкинуть нам неприятный сюрприз.
«Заказала костюм-сеточку. А мне прислали самую жуткую вещь, которую я когда-либо видела»
«Вот где оказался пульт после того, как жена вытряхивала одежду. Пришлось использовать длинную палку с прикрепленным двусторонним скотчем, чтобы достать его»
«Сосед недоволен тем, что мы подстригли один ряд на его газоне, поэтому он решил нам отомстить вот так. Он распылил средство для уничтожения травы, чтобы доказать свою правоту»
Ну, я бы тоже не была рада тому, что соседи ко мне лезут. И если заборы им запрещено строить, тоже вариант.
«Записался на прием на 11:45. Сейчас 13:10, а меня все еще не приняли. Какой смысл записываться, если все равно придется ждать, пока тебя примут несколько часов спустя?»
- Записался на прием на 11:45. Сейчас 13:10, а меня все еще не приняли.
- Это потому что ты без бахил.
«Никогда больше не позволю своему парню распаковывать туалетную бумагу. А вообще, я дико ржала, когда увидела это»
А слабо сверху еще один рулончик туалетной бумаги поставить? Уровень БОГ
«Мама занялась оформлением клумб у меня дома. Вот только какой-то негодяй постоянно ворует саженцы»
«Жена говорит, что нужно купить воды, потому что у нас ее нет»
«Я попросила своего парня заморозить остатки мяса, и вот как он это сделал»
«И это происходит в утреннем пригородном поезде, полном людей»
Проблема решается очень просто - найти самого габаритного пассажира и посадить спящему на ноги)
«Свободных стоек не было, и этот парень сделал 3 раза упражнение, а потом ходил и разговаривал с другими людьми в течение 5 минут, прежде чем повторить упражнение»
«Сейчас я делаю серию упражнений. Но делаю паузу между подходами в 4-6 минут. Будьте терпеливы».
«Одолжил своему другу игровую приставку. А через неделю он возвращает мне ее с поврежденным картриджем»
«Мой коллега заказал в пиццу с соусом терияки. А они, блин, вот что натворили. Просто утопили пиццу в нем»
А он пояснил, как это надо сделать, сколько соуса или это было прописано в меню?
«Какому-то негодяю пришла в голову блестящая идея разрисовать мою входную дверь. Теперь хозяин дома говорит мне, что я должен убрать это или заплатить за ущерб»
Некоторые люди считают, что оставлять в кофейном отделе мясо, которое они решили не брать, — это нормально
Я как то на полке с прокладками нашла у стенки лоток с курицей
«Когда такое поведение успело стать нормой? Даже, блин, в театре. Эта дама решила, что мы все хотим видеть ее босые ноги во время просмотра бродвейского шоу»
А почему вы смотрите на ее ноги, а не на сцену? Ноги интереснее бродвейского шоу?
Да кто так ест чизкейк?
«За секунду до катастрофы. Она ему таки попала ногами по голове»
«Мой сын открыл пакет с морковью не с той стороны, и теперь пакет можно просто выбросить»
А предполагалось - пакет будет жить вечно в том самом пакете для пакетов?
«Моя мама заказала салат за $9. Съела из него только курицу. И потом пожаловалась, что все еще голодна»
Оксана съела лист салата
чтоб усыпить свой аппетит
но аппетит без чая с тортом
не спит
Не мое, но очень нравится. Кстати, знаки препинания в этой форме стишка-порошка не ставятся почему-то.
«Сел в машину, завел двигатель, а потом посмотрел вниз. Что ж, думаю, я пойду пешком»
"Сел в машину, завел двигатель, а потом посмотрел вниз. Что ж, думаю, я пойду пешком". Прихожу домой. ТАм другой паук. Что ж, думаю, поживу в гараже. В общем, через неделю эти твари отняли все, что нажито.
Если у вас есть настроение еще повозмущаться насчет странного поведения людей, то вот вам и такая подборка.
Комментарии
люди, вытряхивающие в окно многоэтажки мусор с одежды и постельного белья, просто невероятные тупицы! неужели не проскакивает мысль, что вся эта дрянь, которую они вытряхивают в окно, может прилететь кому-то на голову?
а по количеству минусов к этому комментарию можно будет подсчитать, сколько местных читателей так делает)