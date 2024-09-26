20+ человек зашли на барахолку и нашли свое сокровище
Порой очень хочется прикупить себе вещь, чтобы прям «вау». И красиво, и стильно, и неординарно. А потом заходишь в магазин и понимаешь, что стоят такие вещи как крыло самолета. Поэтому герои нашей статьи пошли на барахолку и откопали там настоящие сокровища.
«Муж сказал, что я нашла самый уродливый диван на свете. А по-моему он богический!»
«Вы только посмотрите, какую посуду я выцыганила! На радостях чуть не рухнула прямо в магазине»
«Откопала новый купальник Summersalt! Заплатила за него $ 8, в то время как на сайте он стоит $ 95»
«Купила эту чашку в комиссионке еще месяц назад, а она до сих пор вызывает у меня улыбку, когда смотрю на нее»
«Ребята, я до сих пор в шоке! Они моего размера, практически новые, на подошве нет даже следов износа. И всего за $23,29»
- «Я обожаю Ferragamo. Пару лет назад я присматривался к такой же паре за $ 1 100». © Unlikely_West24 / Reddit
«И вот лежит она в проходе, смотрит на меня, выпучив глаза... Купила эту кожаную сумку за $ 7»
«На барахолке нашла себе свадебное платье, всего $ 11,50»
«Ух, как меня распирает от волнения! Не могу дождаться, чтобы похвастаться им друзьям. А потом еще поправить их, когда они решат, что я имею в виду $ 1 150, а не $ 11,50. Лучшая находка всей жизни».
«Купил в комиссионке этот клевый чайник-паровозик»
Классный чайник, особенно если в доме дети есть-столько радости!
- «Это самая крутая вещь, какую я только видел!» © Sumraeglar / Reddit
«Купила в секонде сумку за $ 8, а внутри нашла $ 118. Даже и в мечтах я не могла себе этого представить!»
«Я купила в секонд-хенде платье за $ 10, которое изначально стоило $ 150. Немного его укоротила, и получилось платье моей мечты»
«Моя лучшая покупка в секондах за все время — журнальный столик от Michael Taylor стоимостью в $ 8 500. А я купил за $ 15!»
«Он был немного потертым, но я его аккуратно отшлифовал, отполировал. Теперь не могу решить, продать его или оставить себе».
«Урвала чемоданчик от Louis Vuitton всего за $ 9, хотя на сайте LV такой же стоит € 2 500 без скидки!»
«Купила в секонде настоящие швейцарские часы из цельного золота, они находились в ящике с кучей других часов по цене $ 1 за каждые»
«Находка на блошином рынке: настенные часы Longines 1885 года. Они все еще работают»
«Эти солнцезащитные очки Leisure society стоили мне $ 2,99. Новые такие же стоят $ 1 650»
«Позднее выяснил, что оправы сделаны из титана и покрыты 18-каратным золотом».
«Откопал вот такое сокровище. Котик отлично вписался на моей кухне. Кстати, вот для чего отверстие»
«Купил в секонде часы Fossil всего за $ 24,99. В коробке с часами оказался чек от 2007 года, а еще 100 канадских долларов!»
«Я купила в комиссионке за $ 8 крошечный диванчик для своих кошек»
«На днях на блошином рынке купила за $ 15 огромную коробку новогоднего декора и украшений для елки. Я чуть не закричала, когда увидела все это»
«Когда я взяла часы в руки, чтобы отыскать ценник, ожидала увидеть что-то около $ 99. Но цена оказалась всего $ 9,99!»
«Сегодня утром я на распродаже старого имущества купил за $ 5 коробку старых фоток. А среди них оказался полный набор серебряных монет из коллекции „Peace dollar“»
«Этот платок от Hermès мне достался за $ 5»
«Cегодня всего за $ 5 купила набор от Avon из 12 домиков специй»
«Купила настольную лампу HT Huang Toucan. Поменяла в ней лампочку, и она работает! Потратила всего $ 8»
«Наконец нашла подходящий акцентный столик, он обошелся мне всего в $ 16»
Новая такая же лампа продается за € 800. (Прим. ADME)
- «Кажется, тут подставка перевернута, колосья должны быть вверху» © Dragon_scrapbooker / Reddit
- «Да, это он. [такой же стол, цена которого $ 2 410 со скидкой]». © ReadyYak1 / Reddit
- «У меня чуть сердечный приступ не случился». © GoldenHara / Reddit
А вот еще несколько человек, которые крайне удачно забрели на барахолку: