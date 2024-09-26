20+ человек зашли на барахолку и нашли свое сокровище

Порой очень хочется прикупить себе вещь, чтобы прям «вау». И красиво, и стильно, и неординарно. А потом заходишь в магазин и понимаешь, что стоят такие вещи как крыло самолета. Поэтому герои нашей статьи пошли на барахолку и откопали там настоящие сокровища.

«Муж сказал, что я нашла самый уродливый диван на свете. А по-моему он богический!»

«Вы только посмотрите, какую посуду я выцыганила! На радостях чуть не рухнула прямо в магазине»

«Откопала новый купальник Summersalt! Заплатила за него $ 8, в то время как на сайте он стоит $ 95»

«Купила эту чашку в комиссионке еще месяц назад, а она до сих пор вызывает у меня улыбку, когда смотрю на нее»

«Ребята, я до сих пор в шоке! Они моего размера, практически новые, на подошве нет даже следов износа. И всего за $23,29»

«Я обожаю Ferragamo. Пару лет назад я присматривался к такой же паре за $ 1 100». © Unlikely_West24 / Reddit

«И вот лежит она в проходе, смотрит на меня, выпучив глаза... Купила эту кожаную сумку за $ 7»

«На барахолке нашла себе свадебное платье, всего $ ​​11,50»

«Ух, как меня распирает от волнения! Не могу дождаться, чтобы похвастаться им друзьям. А потом еще поправить их, когда они решат, что я имею в виду $ 1 150, а не $ 11,50. Лучшая находка всей жизни».

«Купил в комиссионке этот клевый чайник-паровозик»

«Это самая крутая вещь, какую я только видел!» © Sumraeglar / Reddit

«Купила в секонде сумку за $ 8, а внутри нашла $ 118. Даже и в мечтах я не могла себе этого представить!»

«Я купила в секонд-хенде платье за $ 10, которое изначально стоило ​​$ 150. Немного его укоротила, и получилось платье моей мечты»

«Моя лучшая покупка в секондах за все время — журнальный столик от Michael Taylor стоимостью в $ 8 500. А я купил за $ 15!»

«Он был немного потертым, но я его аккуратно отшлифовал, отполировал. Теперь не могу решить, продать его или оставить себе».

«Урвала чемоданчик от Louis Vuitton всего за $ 9, хотя на сайте LV такой же стоит € 2 500 без скидки!»

«Купила в секонде настоящие швейцарские часы из цельного золота, они находились в ящике с кучей других часов по цене $ 1 за каждые»

«Находка на блошином рынке: настенные часы Longines 1885 года. Они все еще работают»

«Эти солнцезащитные очки Leisure society стоили мне $ 2,99. Новые такие же стоят $ 1 650»

«Позднее выяснил, что оправы сделаны из титана и покрыты 18-каратным золотом».

«Откопал вот такое сокровище. Котик отлично вписался на моей кухне. Кстати, вот для чего отверстие»

«Купил в секонде часы Fossil всего за $ 24,99. В коробке с часами оказался чек от 2007 года, а еще 100 канадских долларов!»

«Я купила в комиссионке за $ 8 крошечный диванчик для своих кошек»

«На днях на блошином рынке купила за $ 15 огромную коробку новогоднего декора и украшений для елки. Я чуть не закричала, когда увидела все это»

«Когда я взяла часы в руки, чтобы отыскать ценник, ожидала увидеть что-то около $ 99. Но цена оказалась всего $ 9,99!»

«Сегодня утром я на распродаже старого имущества купил за $ 5 коробку старых фоток. А среди них оказался полный набор серебряных монет из коллекции „Peace dollar“»

«Этот платок от Hermès мне достался за $ 5»

«Cегодня всего за $ 5 купила набор от Avon из 12 домиков специй»

«Купила настольную лампу HT Huang Toucan. Поменяла в ней лампочку, и она работает! Потратила всего $ 8»

«Наконец нашла подходящий акцентный столик, он обошелся мне всего в $ 16»