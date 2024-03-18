20+ фактов о фильмах Гайдая, каждый кадр которых мы помним до мелочей, а пересматривать все равно будем
Современники Леонида Гайдая рассказывали, что режиссер редко улыбался и практически никогда не смеялся. Но при этом он писал такие сценарии для своих фильмов, что зрители по сей день пересматривают их, когда хотят похохотать вдоволь. Мы решили выяснить, какие факты скрываются за титрами культовых работ Гайдая.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев был одним из претендентов на главную роль, но пробы актера Гайдаю не понравились. А потом режиссеру посоветовали обратить внимание на начинающего артиста Александра Демьяненко, и ради знакомства с ним Гайдай отправился в Ленинград.
- Изначально главного героя звали Владик. Героя Владика Арькова — веселого студента, попадающего в комичные ситуации, — Гайдай нашел в сценарии Мориса Слободского и Якова Костюковского «Несерьезные истории». Из самого сценария, помимо героя, осталась лишь сцена, где Владик воспитывает эгоистичного типа, который не хочет работать. А сам Владик стал Шуриком — как предполагается, в честь самого Александра Демьяненко, который просто идеально подошел на эту роль.
- Наталья Селезнева, которой предстояло появиться в фильме в купальнике, на пробах наотрез отказывалась показывать фигуру. Но в итоге разделась до белья из-за хитрой уловки режиссера. Гайдай буквально спровоцировал актрису, заявив, что она, вероятно, стесняется своего тела. Наталья тут же сорвала с себя одежду, чтобы доказать обратное, и была утверждена на роль.
- Также артистка поведала, что Александр Демьяненко имел непростой характер и переругался на съемках чуть ли не со всеми. Наталье также было сложно работать с ним.
- Когда снималась сцена, в которой Шурик и Лида перекусывали во время подготовки к экзамену, Наталья Селезнева поедала сосиски одну за другой. В итоге она так объелась колбасными изделиями, что потом 2 года не могла даже смотреть на них.
Бриллиантовая рука
- С именем главного героя в «Бриллиантовой руке» тоже определились не сразу: вначале его назвали Семеном Семеновичем Павликом, потом он стал Тимошкиным и только затем — Горбунковым.
- В «Бриллиантовой руке» есть немало отсылок к бондиане. Сам Семен Горбунков — агент поневоле, который случайно стал участником криминальной истории. В образе Шефа, которого большую часть фильма можно распознать только по руке с перстнем, заложена пародия на одного из врагов Джеймса Бонда — Эрнста Блофельда, у которого также в первых кинолентах бондианы видно лишь руку с перстнем. А сцена с вертолетом, поднимающим в воздух машину, вероятно, является отсылкой к фильму о Бонде «Живешь только дважды».
Да вот как раз не отсылок к бондиане, а плагиата из пародии на бондиану. В общем, нехорошая история.
- Жена Гайдая Нина Гребешкова, сыгравшая в фильме хозяйственную супругу Горбункова Надю, была не очень довольна серой ролью, которую доверил ей муж. И решила привнести в нее кое-что от себя. Фраза «Шуба подождет», которую Надя говорит журналисту, провожая мужа на пароход, родилась из личного опыта актрисы. Она долгое время откладывала на шубу, а Гайдай тем временем ждал очереди на автомобиль. И когда наконец подошел его черед на машину, с согласия жены он потратил все те деньги, что копились на шубу.
- Пользователи сети заметили, что наряды коварной соблазнительницы в исполнении Светланы Светличной заимствованы у различных героинь Урсулы Андресс. Например, образ «халатик с мехом, повязка для волос и стрелки на глазах» наблюдался у Урсулы в фильме «Орден „Голубой Макс“», а купальник с поясом на плавках — в ленте о Бонде «Доктор Ноу».
Пес Барбос и необычный кросс
- Идея короткометражки родилась, когда режиссер взял отпуск, поехал к родителям и на чердаке в кипе газет случайно обнаружил фельетон «Пес Барбос» о 3 браконьерах и об их псе. Гайдай рискнул снять по нему фильм, и тот получился настолько забавным, что его раскупило для проката больше 100 стран мира.
- Гайдай настолько хотел видеть в своем фильме Никулина, что подстроил график съемок так, чтобы не отрывать актера от работы в цирке. Для роли Никулину клеили огромные ресницы, чтобы лицо казалось глупее. А Гайдай посоветовал как можно чаще хлопать ими: так Балбес казался еще более бестолковым.
- Несколько забавных сцен так и не вошли в фильм. В одной из них режиссер лично примерил шкуру медведя. Эпизод выглядел так: троица пробегает сквозь шалаш, и Трус (Вицин) выбегает из него в одних трусах. Оборачивается, а там стоит медведь, который держит в лапах его брюки. Но настоящего медведя снимать в этой сцене было бы слишком опасно, а Гайдай, облаченный в шкуру, показался худсовету не слишком убедительным.
Не может быть!
- В новелле «Свадебное происшествие» зрители могли наблюдать богатый стол. Еда на нем была преимущественно настоящая. Однако так как на съемочной площадке находилось слишком много людей, Гайдай распорядился обработать блюда керосином: чтобы никто не съел ненароком реквизит.
- Михаил Светин обогатил фильм своими импровизациями. В одной из сцен он вместе с узлом купленной на распродаже у «вдовы» Анны Васильевны одежды прихватывает будильник. И когда брат Анны Васильевны спрашивает у героя Михаила, заплатил ли он за одежду, тот отвечает: «Уплатил, уплатил, не сомневайтесь», после чего ворованный будильник под мышкой у него звенит.
- Фраза пронырливого брата «Береги ее» вместе со скупой мужской слезой — это тоже идея Светина. По рассказам, Вячеслав Невинный, игравший этого самого брата, смог нормально произнести данную фразу лишь с 4-го дубля: первые 3 раза он не выдерживал и просто начинал хохотать.
- Многие сцены первой новеллы фильма, «Преступление и наказание», снимались в Астрахани, где есть река Волга, в которой водится много раков. Как-то Наталья Крачковская вернулась со съемок в гостиницу и обнаружила, что ее ванна кишит раками. Оказалось, что местным жителям стало известно о том, как сильно она их любит, и они решили ее порадовать. В результате актриса буквально объелась, а Гайдай, узнав об этом, нравоучительно изрек: «Делиться надо с друзьями!»
Иван Васильевич меняет профессию
До тридцати пяти лет не знала, что Яковлев сыграл обоих И.В.. Ещё думала, как неправдоподобно, что их путают, хоть бы актёров похожих подобрали!
И артист гениальный, и гримёры с художником по костюмам постарались.
Для сравнения, в "Ширли-Мырли" путала всех Кроликовых, кроме Патрика. Ну Роман ещё выделялся по большей части.
- Большая часть нарядов исторических персонажей перекочевала из ленты Эйзенштейна «Иван Грозный», так как над обеими картинами трудилась художница Лидия Наумова.
- В сцене царского пира все блюда были настоящими, но в этот раз никто их керосином не обрабатывал для пущей сохранности. Актриса Нина Маслова, которая играла Марфу Васильевну, призналась, что наелась икры вдоволь на съемках.
- В самый разгар работы над фильмом Наталья Крачковская подхватила воспаление легких. Во время длительного больничного актриса изменилась до неузнаваемости: она значительно похудела. А так как персонаж Натальи — женщина с пышным телосложением, Гайдай посоветовал артистке есть манку, предварительно вбив туда 2 яйца, а также овсянку и макароны, чтобы ее героиня тоже не похудела.
12 стульев
- На роль Остапа Бендера пробовались 22 актера. Просмотрев их всех, режиссер остановился на Александре Белявском, который позже сыграл друга Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!» Вот только игра актера оказалась настолько блеклой на фоне неподражаемого Кисы Воробьянинова (Сергея Филиппова), что Гайдай был вынужден срочно искать замену. И в итоге остановился на кандидатуре Арчила Гомиашвили.
- «Знойной женщине» Наталье Крачковской несладко пришлось на cъемках ленты «12 стульев». 2 недели начинающая актриса бегала по лестнице, чтобы киноделы отсняли сцену погони за Бендером. А потом ей и вовсе пришлось прыгать вниз головой на крошечный матрас. Она прыгнула, все вышло удачно. Но камеру как раз в этот момент заело, и эпизод пришлось переснимать.
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Комментарии
Помню как мне в детстве разбил сердце фильм «Бриллиантовая рука». Мне он безумно нравился! И заканчивалось кино полетом автомобиля с Семеном Горбунковым, и фразой, что новые приключения героя мы увидим во второй части фильма «Костяная нога». Боги! Как я обрадовалась, что есть второй фильм, и какое же было разочарование, что это оказалось простой шуткой. Натурально неделю прорыдала от несправедливости мира и Гайдая)
Я обожаю истории о "закулисье" съёмок фильмов! Как правило, многие моменты, которые смотрятся легко и захватывающе, даются актёрам нелегко. Но тем интереснее узнать, с чем приходится сталкиваться артистам по долгу профессии. В детстве мечтала стать актрисой. Теперь, узнав многое, про "изнанку" этой работы, рада, что не стала.
Интересно) На этот раз нашла новые для себя факты о фильмах Гайдая, а не только избитые, о которых где только ни писали
Коренев для Шурика слишком красивый)