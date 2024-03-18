20+ фактов о фильмах Гайдая, каждый кадр которых мы помним до мелочей, а пересматривать все равно будем

Современники Леонида Гайдая рассказывали, что режиссер редко улыбался и практически никогда не смеялся. Но при этом он писал такие сценарии для своих фильмов, что зрители по сей день пересматривают их, когда хотят похохотать вдоволь. Мы решили выяснить, какие факты скрываются за титрами культовых работ Гайдая.