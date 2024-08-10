20+ фото, которые наглядно показывают, как работает его величество время

Фотоподборки
1 час назад

Время быстротечно. Не успеваешь оглянуться, как обувь уже износилась, а сливки в холодильнике внезапно превратились в масло. Или вовсе из-за кондиционеров на парковке образовался пруд с камышами. Такими фотодоказательствами и поделились герои нашей подборки. Когда вместе со временем работают и другие факторы, получается вообще вау!

«Торт с глазурью пролежал в моей морозилке месяц. И вот что с ним стало. На нем появилась плесень!»

«Зимняя и летняя шубки моей собаки»

Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки

«Открыла сливки, а они уже превратились в масло»

Наталия Лещук
2 часа назад

Сливки не русские, поэтому и качество такое. Русские бы превратились в ошметки с мутной жидкостью.

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«3 года таскал кошелек, купил такой же»

«Нашел чугунную сковороду в ручье»

«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»

«Под воздействием жары металлическая стружка на моей руке постепенно ржавеет»

«Количество воды, которое выдал мой кондиционер всего за 6 часов»

Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький

Spring Time
23 минуты назад

Прям как телефон-раскладушка Самсунг моей бабушки. Ему почти столько, сколько и мне (21 скоро)! Что не покупали, даже Айфон, только им и пользуется! Вот раньше умели делать...

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«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»

Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно

«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»

Ирина П.
2 часа назад

Не удивлюсь, если от чела, носившего кроссовки, не снимая, ушла жена, и даже кот, ссущий в тапки, сбежал.

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Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить

«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»

Что жара сделала с бутылкой для воды

«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»

«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»

Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года

«Кондиционер на моем рабочем месте производят так много воды, что на парковке начали расти камыши»

Olga
14 часов назад

Ого, скоро и рыбки будут. Пруд это ведь тоже не плохо)

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«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»

Желейные конфетки, которые в жару забыли в машине

«Подруга не пользовалась зонтом всего месяц, а он успел отрастить такое»

А вот вам еще фотодоказательства того, насколько быстро меняется все и вся вокруг.

Фото на превью stephaniechia / Reddit

Комментарии

Уведомления
Лариса С
7 часов назад

О конфетках.
За пару лет лежания в гараже из горсти бывших леденцов исчезло содержимое. Совсем. Остались только пустые скрученные фантики.
Посторонних и насекомых там нет.

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Вианна
33 минуты назад

Aвтoр Вaлeрия, тoлькo гoпницa пeрeвeлa бы dad кaк бaтя. С чeм вaс и пoздрaвляю. A пoдбoркe, рaзумeeтся, диз, ибo aмнeзии нeт, a слипшиeся хaрибo (и нe тoлькo oни) тoлькo зa пoслeдниe нeскoлькo нeдeль ужe чeтвeртый рaз.

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