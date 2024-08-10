Торт был уже с плесенью заморожен. Так его и купили. Вся загадка.
20+ фото, которые наглядно показывают, как работает его величество время
Время быстротечно. Не успеваешь оглянуться, как обувь уже износилась, а сливки в холодильнике внезапно превратились в масло. Или вовсе из-за кондиционеров на парковке образовался пруд с камышами. Такими фотодоказательствами и поделились герои нашей подборки. Когда вместе со временем работают и другие факторы, получается вообще вау!
«Торт с глазурью пролежал в моей морозилке месяц. И вот что с ним стало. На нем появилась плесень!»
«Зимняя и летняя шубки моей собаки»
Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки
«Открыла сливки, а они уже превратились в масло»
Сливки не русские, поэтому и качество такое. Русские бы превратились в ошметки с мутной жидкостью.
«3 года таскал кошелек, купил такой же»
Чёт усох со временем, а должен был растянуться. Денег мало. 🤔
«Нашел чугунную сковороду в ручье»
По-любому найдутся умельцы, которые её отмоют и приспособят для готовки xD
«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»
«Под воздействием жары металлическая стружка на моей руке постепенно ржавеет»
«Количество воды, которое выдал мой кондиционер всего за 6 часов»
Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький
Прям как телефон-раскладушка Самсунг моей бабушки. Ему почти столько, сколько и мне (21 скоро)! Что не покупали, даже Айфон, только им и пользуется! Вот раньше умели делать...
«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»
Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно
«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»
Не удивлюсь, если от чела, носившего кроссовки, не снимая, ушла жена, и даже кот, ссущий в тапки, сбежал.
Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить
«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»
Что жара сделала с бутылкой для воды
«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»
«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»
Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года
«Кондиционер на моем рабочем месте производят так много воды, что на парковке начали расти камыши»
«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»
Желейные конфетки, которые в жару забыли в машине
«Подруга не пользовалась зонтом всего месяц, а он успел отрастить такое»
Подруга, видимо, как раз из тех людей, которые считают сушку зонтиков в раскрытом виде дурным тоном)
А вот вам еще фотодоказательства того, насколько быстро меняется все и вся вокруг.
Комментарии
О конфетках.
За пару лет лежания в гараже из горсти бывших леденцов исчезло содержимое. Совсем. Остались только пустые скрученные фантики.
Посторонних и насекомых там нет.
Aвтoр Вaлeрия, тoлькo гoпницa пeрeвeлa бы dad кaк бaтя. С чeм вaс и пoздрaвляю. A пoдбoркe, рaзумeeтся, диз, ибo aмнeзии нeт, a слипшиeся хaрибo (и нe тoлькo oни) тoлькo зa пoслeдниe нeскoлькo нeдeль ужe чeтвeртый рaз.