20+ фото, которые наглядно показывают, как работает его величество время

Время быстротечно. Не успеваешь оглянуться, как обувь уже износилась, а сливки в холодильнике внезапно превратились в масло. Или вовсе из-за кондиционеров на парковке образовался пруд с камышами. Такими фотодоказательствами и поделились герои нашей подборки. Когда вместе со временем работают и другие факторы, получается вообще вау!

«Торт с глазурью пролежал в моей морозилке месяц. И вот что с ним стало. На нем появилась плесень!»

«Зимняя и летняя шубки моей собаки»

Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки

«Открыла сливки, а они уже превратились в масло»

«3 года таскал кошелек, купил такой же»

«Нашел чугунную сковороду в ручье»

«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»

«Под воздействием жары металлическая стружка на моей руке постепенно ржавеет»

«Количество воды, которое выдал мой кондиционер всего за 6 часов»

Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький

«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»

Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно

«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»

Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить

«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»

Что жара сделала с бутылкой для воды

«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»

«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»

Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года

«Кондиционер на моем рабочем месте производят так много воды, что на парковке начали расти камыши»

«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»

Желейные конфетки, которые в жару забыли в машине

«Подруга не пользовалась зонтом всего месяц, а он успел отрастить такое»