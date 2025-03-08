20+ гениальных родительских лайфхаков, которые достойны учебников по воспитанию

18 веских доказательств, что у каждого поколения свои поводы, чтобы краснеть
Психология
1 год назад
Некоторые родители находят такие гениальные способы справляться с воспитанием, что их методы можно смело вносить в учебники. Немного хитрости — и дети сами идут спать, убирают игрушки и едят овощи.
Находчивость — лучший друг родителя. Иногда небольшая хитрость превращает рутину в игру, а капризы — в послушание. Главное, чтобы работало! А если вам нужны еще доказательства, что дети — настоящее испытание на прочность, у нас есть целая подборка забавных примеров.