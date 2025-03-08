20+ гениальных родительских лайфхаков, которые достойны учебников по воспитанию

Находчивость — лучший друг родителя. Иногда небольшая хитрость превращает рутину в игру, а капризы — в послушание. Главное, чтобы работало! А если вам нужны еще доказательства, что дети — настоящее испытание на прочность, у нас есть целая подборка забавных примеров.