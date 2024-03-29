Господи, да обычные в рулонах пакеты для мусора, которые в любом супермаркете или магазине типа "Все за Х рублей" продаются, и стоят копейки. Оторвать от рулона, проверить на герметичность путем вдыхания вовнутрь воздуха -и вуаля. Можно еще вторым таким же пакетом сверху - см. "стоят копейки".
И да, для пункта "не испачкать мусорное ведро" - такое же правило. такой пакет, а лучше - два, в ведро (сверху можно, как самый уж расходный материал - пакет из супермаркета; если протечет, то нижние пакеты все уловят, выбросить все вместе).
Такое ощущение, что сей "лайфхак" писал человек, который впервые из родительского дома уехал жить самостоятельно, и вдруг понял, что вонючий мусор воняет и сам себя не выносит :)
20+ идей от пользователей, которые удобно устроились в этой жизни благодаря своей хитрости
Иногда мы бьемся над какой-нибудь проблемой, которая портит нам жизнь, а потом заходим в интернет, а тут оно — готовенькое решение. Может, немного странное, но действенное. Вот вам лайфхаки от тех, кто хочет жить комфортно и поделился с нами своими находками.
«На случай, если понадобится выбросить вонючий мусор, не испачкать мусорное ведро и не бежать кабанчиком на помойку, я храню в холодильнике использованные пакеты для заморозки»
Господи, да обычные в рулонах пакеты для мусора, которые в любом супермаркете или магазине типа "Все за Х рублей" продаются, и стоят копейки. Оторвать от рулона, проверить на герметичность путем вдыхания вовнутрь воздуха -и вуаля. Можно еще вторым таким же пакетом сверху - см. "стоят копейки".
«Купил копеечные наклейки, и это облегчило мою жизнь»
«Наконец добился того, что мусорный пакет не падает внуть ведра. Я просто начал пользоваться канцелярскими зажимами»
Были прекрасные ведра с специальными вставками из Икеа.Пакеты просто заправлялись вовнутрь.Пока я была на отдыхе,свекровь выбросила вместе с мусором один,вторая вставка ушла во время очередного отдыха.Каждый раз ,заправляя пакет мысленно" благодарю"
«Я использовал триммер для бороды, чтобы удалить следы кошачьих когтей с дивана»
«Ненавижу, когда маленькое мыло соскальзывает в раковину в отеле. Поэтому я делаю мыльницу из крышки от кофе»
«Использую заколку для волос, чтобы провода были всегда под рукой, когда я лежу в кровати»
«У вас маленькая ванная с плохой вентиляцией? Используйте вешалку с зажимами, чтобы высушить полотенце»
«Суповой половник для переливания краски. Очень легко отмывается, и никакого беспорядка. Я гений»
Очень надеюсь, что гений не использует тот же половник для борща, даже после легкого отмывания)
«Мне нужно было добавить большое количество свежемолотого перца в блюдо. Работает прекрасно»
Чтобы надеть браслет, приклейте один его конец скотчем к руке, и тогда застегнуть его не составит труда
«Это кажется безумием, но я всегда беру в путешествие душевую лейку, в которой удален ограничитель потока. Отличный напор воды в дороге имеет огромное значение»
«Когда в холодильнике есть что-то, что я должна взять с собой, я беру и привязываю ключи от машины к дверце холодильника»
Замораживайте продукты в больших силиконовых лотках для льда — сэкономите место в морозильной камере
«Мой парень решил проблему с ложкой вот так»
«Добавила в печенье синий пищевой краситель, чтобы больше никто, кроме меня, не хотел его есть»
Откровенно говоря, даже если б оно было без красителя, конкурентов бы не нашлось)
Так просто решила проблему с резкой лука. Больше никаких слез!
Может я чего-то не понимаю, но на картинке изображена половинка луковицы на салфетке, которая лежит на пищевой плëнке.
И где тут решение проблемы с нарезкой лука?..
«Я высокая и все мои штаны слишком короткие. Изящно решила проблему и получила миллион комплиментов»
С помощью приспособления для удаления мозолей можно легко снять верхний слой шкурки цитрусовых
«Романтический ужин с женой»
«Этот сапог установили здесь, когда мне было 5 лет (я тогда мимо проходил). Мне уже 18. Блин, это работает!»
«Организуйте свое пространство с помощью термоклея и магнитов. Я леплю их по всему дому»
Еще один вариант хранения специй: повесьте их на дверь кладовки
«Когда я переехала в свою квартиру, была слишком бедна и ленива, чтобы покупать кольца для шторки в ванную. Представляю вам свое решение — пластиковые стяжки»
Что же она делала с сэкономленным на кольцах от шторки состоянием? Помнится, я свои покупала по 125 рублей...
А вот и еще несколько бытовых лайфхаков, о которых не догадываешься, а как только узнаешь, не понимаешь, как без них раньше обходился: