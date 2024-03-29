20+ идей от пользователей, которые удобно устроились в этой жизни благодаря своей хитрости

Иногда мы бьемся над какой-нибудь проблемой, которая портит нам жизнь, а потом заходим в интернет, а тут оно — готовенькое решение. Может, немного странное, но действенное. Вот вам лайфхаки от тех, кто хочет жить комфортно и поделился с нами своими находками.

«На случай, если понадобится выбросить вонючий мусор, не испачкать мусорное ведро и не бежать кабанчиком на помойку, я храню в холодильнике использованные пакеты для заморозки»

© Look***Busy / Reddit Marie Ulaira 18 минут назад Господи, да обычные в рулонах пакеты для мусора, которые в любом супермаркете или магазине типа "Все за Х рублей" продаются, и стоят копейки. Оторвать от рулона, проверить на герметичность путем вдыхания вовнутрь воздуха -и вуаля. Можно еще вторым таким же пакетом сверху - см. "стоят копейки".

И да, для пункта "не испачкать мусорное ведро" - такое же правило. такой пакет, а лучше - два, в ведро (сверху можно, как самый уж расходный материал - пакет из супермаркета; если протечет, то нижние пакеты все уловят, выбросить все вместе).



Такое ощущение, что сей "лайфхак" писал человек, который впервые из родительского дома уехал жить самостоятельно, и вдруг понял, что вонючий мусор воняет и сам себя не выносит :) - - Ответить

«Купил копеечные наклейки, и это облегчило мою жизнь»

«Наконец добился того, что мусорный пакет не падает внуть ведра. Я просто начал пользоваться канцелярскими зажимами»

© step207 / Reddit Елена 4 часа назад Были прекрасные ведра с специальными вставками из Икеа.Пакеты просто заправлялись вовнутрь.Пока я была на отдыхе,свекровь выбросила вместе с мусором один,вторая вставка ушла во время очередного отдыха.Каждый раз ,заправляя пакет мысленно" благодарю" - - Ответить

«Я использовал триммер для бороды, чтобы удалить следы кошачьих когтей с дивана»

«Ненавижу, когда маленькое мыло соскальзывает в раковину в отеле. Поэтому я делаю мыльницу из крышки от кофе»

«Использую заколку для волос, чтобы провода были всегда под рукой, когда я лежу в кровати»

«У вас маленькая ванная с плохой вентиляцией? Используйте вешалку с зажимами, чтобы высушить полотенце»

«Суповой половник для переливания краски. Очень легко отмывается, и никакого беспорядка. Я гений»

«Мне нужно было добавить большое количество свежемолотого перца в блюдо. Работает прекрасно»

Чтобы надеть браслет, приклейте один его конец скотчем к руке, и тогда застегнуть его не составит труда

«Это кажется безумием, но я всегда беру в путешествие душевую лейку, в которой удален ограничитель потока. Отличный напор воды в дороге имеет огромное значение»

«Когда в холодильнике есть что-то, что я должна взять с собой, я беру и привязываю ключи от машины к дверце холодильника»

Замораживайте продукты в больших силиконовых лотках для льда — сэкономите место в морозильной камере

«Мой парень решил проблему с ложкой вот так»

«Добавила в печенье синий пищевой краситель, чтобы больше никто, кроме меня, не хотел его есть»

Так просто решила проблему с резкой лука. Больше никаких слез!

© trufflelover1 / Reddit squirrel 1 день назад Может я чего-то не понимаю, но на картинке изображена половинка луковицы на салфетке, которая лежит на пищевой плëнке.

И где тут решение проблемы с нарезкой лука?.. - - Ответить

«Я высокая и все мои штаны слишком короткие. Изящно решила проблему и получила миллион комплиментов»

С помощью приспособления для удаления мозолей можно легко снять верхний слой шкурки цитрусовых

«Романтический ужин с женой»

«Этот сапог установили здесь, когда мне было 5 лет (я тогда мимо проходил). Мне уже 18. Блин, это работает!»

«Организуйте свое пространство с помощью термоклея и магнитов. Я леплю их по всему дому»

Еще один вариант хранения специй: повесьте их на дверь кладовки