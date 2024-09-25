Тебе повезло. Это самое безобидное, от чего может предостерегать мама.
20 комментариев от людей, которые способны насмешить всех вокруг
Народное творчество
15 минут назад
Чувство юмора — отличное качество, и везет тем, кто им обладает, ведь такие люди ко многому могут отнестись шутя. В нашей статье собраны комичные комментарии, каждый из которых способен поднять вам настроение на весь день.
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Для создания этого материала был использован источник: KOPOBOPOTEHb / Pikabu
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А мне интересно, училка была молодая, а ученик был старшеклассник?
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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu
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Вот глупые! Четверть десятого, это 2 с половиной. Значит пол третьего.
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Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu
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А также унитаз, раковину, розетки, выключатели, лампочки, двери окна и стены.
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Для создания этого материала был использован источник: LisichkaMystory / Pikabu
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