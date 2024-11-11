20+ красавцев-персонажей старого кино, которые могли бы сейчас покорить любой подиум

Мы часто видим современных актеров на обложках модных журналов и наслаждаемся кадрами с их шикарных фотосессий. Иногда они, под восторженные крики поклонниц, даже выходят на подиум. Актеры прошлых лет обладали не меньшей красотой и харизмой и, думаем, смогли бы заткнуть за пояс многих популярных в наше время фотомоделей. Мы собрали персонажей, сыгранных кумирами прошлого, которые когда-то украли не одно девичье сердце.