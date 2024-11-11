20+ красавцев-персонажей старого кино, которые могли бы сейчас покорить любой подиум

Кино
7 часов назад

Мы часто видим современных актеров на обложках модных журналов и наслаждаемся кадрами с их шикарных фотосессий. Иногда они, под восторженные крики поклонниц, даже выходят на подиум. Актеры прошлых лет обладали не меньшей красотой и харизмой и, думаем, смогли бы заткнуть за пояс многих популярных в наше время фотомоделей. Мы собрали персонажей, сыгранных кумирами прошлого, которые когда-то украли не одно девичье сердце.

Игорь Волков — Френк («Аляска Кид»)

Олег Видов — Игорь Максимов («Стоянка поезда — две минуты»)

Юрий Сенкевич — принц Антуан («Русалочка»)

Михаил Кузнецов — Федор Басманов («Иван Грозный»)

Борис Токарев — Саня Григорьев («Два капитана»)

Олег Даль — Cолдат («Старая, старая сказка»)

Александр Белявский — Юрий Цымбалюк («Спасите наши души»)

Андрей Харитонов — Император («Мне скучно, бес»)

Вячеслав Тихонов — Леонид Голубев («Сердце бьется вновь...»)

Геннадий Корольков — Федор Морозов («Тени исчезают в полдень»)

Евгений Самойлов — Алексей Лебедев («Светлый путь»)

Владимир Ивашов — Печорин («Герой нашего времени»)

Сергей Столяров — Иван Мартынов («Цирк»)

Игорь Кеблушек — Мистер Икс («Принцесса цирка»)

Владимир Конкин — Володя Шарапов («Место встречи изменить нельзя»)

Юрий Каморный — Валерик («Проводы белых ночей»)

Петерис Гаудиньш — Артур Скруве («Мастер»)

Валентин Смирнитский — Сергей («Двое»)

Сергей Мартынов — Виктор Михайлов («Ларец Марии Медичи»)

Олег Стриженов — Вадим Говоруха-Отрок («Сорок первый»)

Игорь Старыгин — Андрей Старцов («Города и годы»)

Евгений Жариков — Вадим («Три плюс два»)

Нам всегда интересно, какой отпечаток время наложило на тех, кому от природы досталась шикарная внешность:

Фото на превью Два капитана / Мосфильм, Три плюс два / Киностудия им. М. Горького, Герой нашего времени / Киностудия им. М. Горького

Комментарии

Уведомления
Kate
12 часов назад

Вы уверены что актеры старого кино так и кинулись бы изображать вешалки? И почему вы прям уверены что этот заголовок - удачный комплимент?!

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