У Тихонова такое аристократическое породистое лицо, обожаю❤️
20+ красавцев-персонажей старого кино, которые могли бы сейчас покорить любой подиум
Кино
7 часов назад
Мы часто видим современных актеров на обложках модных журналов и наслаждаемся кадрами с их шикарных фотосессий. Иногда они, под восторженные крики поклонниц, даже выходят на подиум. Актеры прошлых лет обладали не меньшей красотой и харизмой и, думаем, смогли бы заткнуть за пояс многих популярных в наше время фотомоделей. Мы собрали персонажей, сыгранных кумирами прошлого, которые когда-то украли не одно девичье сердце.
Игорь Волков — Френк («Аляска Кид»)
Олег Видов — Игорь Максимов («Стоянка поезда — две минуты»)
Юрий Сенкевич — принц Антуан («Русалочка»)
Михаил Кузнецов — Федор Басманов («Иван Грозный»)
Борис Токарев — Саня Григорьев («Два капитана»)
Олег Даль — Cолдат («Старая, старая сказка»)
Александр Белявский — Юрий Цымбалюк («Спасите наши души»)
Андрей Харитонов — Император («Мне скучно, бес»)
Вячеслав Тихонов — Леонид Голубев («Сердце бьется вновь...»)
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Геннадий Корольков — Федор Морозов («Тени исчезают в полдень»)
Евгений Самойлов — Алексей Лебедев («Светлый путь»)
Владимир Ивашов — Печорин («Герой нашего времени»)
Сергей Столяров — Иван Мартынов («Цирк»)
Игорь Кеблушек — Мистер Икс («Принцесса цирка»)
Владимир Конкин — Володя Шарапов («Место встречи изменить нельзя»)
Хммм, а напарника по фильму забыли? Вот уж где харизма и стиль
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Юрий Каморный — Валерик («Проводы белых ночей»)
Петерис Гаудиньш — Артур Скруве («Мастер»)
Валентин Смирнитский — Сергей («Двое»)
Сергей Мартынов — Виктор Михайлов («Ларец Марии Медичи»)
Олег Стриженов — Вадим Говоруха-Отрок («Сорок первый»)
Игорь Старыгин — Андрей Старцов («Города и годы»)
Евгений Жариков — Вадим («Три плюс два»)
Нам всегда интересно, какой отпечаток время наложило на тех, кому от природы досталась шикарная внешность:
Комментарии
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Вы уверены что актеры старого кино так и кинулись бы изображать вешалки? И почему вы прям уверены что этот заголовок - удачный комплимент?!
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