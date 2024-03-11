Как изменились 15+ красавцев 90-х, от очарования которых сердечко пускалось в пляс
Кино
1 день назад
Актеры из этой подборки покорили не одно девичье сердце в 90-х. И даже теперь, спустя годы, они до сих пор сохраняют свое обаяние и харизму, которые привлекают еще больше поклонниц со всего мира.
Дэвид Шарве
Джуд Лоу
Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
Вот в спокойном состоянии красавец холеный, а улыбнется — батя батей
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Брайан Остин Грин
EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News
Джоуи Лоуренс
PHOTOlink / Everett Collection / East News
Мэттью Лоуренс
Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, © Super Festivals / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0
Майкл Херст
Эдди Сибриан
CBS / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
Красавец), но Все цветы в огороде поел, давно от бабушки по ушам не получал). Моя б прибила
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Эндрю Киган
Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News
Эндрю Шу
20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
Эйдан Куинн
Горан Вишнич
Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News
Роб Эстес
USA Films / Courtesy Everett Collection / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Томас Калабро
© Melrose Place / 20th Century Fox Television and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Дэвид Лэшер
© Sabrina, the Teenage Witch / Paramount Network Television and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Бэрри Уотсон
Aaron Spelling Prods / Courtesy Everett Collection / East News
Ееее, «Парни из женской общаги», мой любимый трэш нулевых
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Скотт Вульф
East News, Jordan Strauss / Invision / East News
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Комментарии
Уведомления
"... от очарования которых сердечко пускалось в пляс..."
Посмотрела. Никого не узнала, кроме Джуда Лоу. Наверное, я бессердечная )
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В мои 40 лет, ни одного из них я не узнал. Либо они не из моей эпохи, либо не те фильмы я смотрел
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