Как изменились 15+ красавцев 90-х, от очарования которых сердечко пускалось в пляс

Кино
1 день назад

Актеры из этой подборки покорили не одно девичье сердце в 90-х. И даже теперь, спустя годы, они до сих пор сохраняют свое обаяние и харизму, которые привлекают еще больше поклонниц со всего мира.

Дэвид Шарве

Джуд Лоу

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Брайан Остин Грин

EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News

Джоуи Лоуренс

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Мэттью Лоуренс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, © Super Festivals / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

Майкл Херст

Эдди Сибриан

CBS / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Эндрю Киган

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Эндрю Шу

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Эйдан Куинн

Katie M.
5 часов назад

Одно время прям везде был, очень мне нравится, а потом пропал.

-
-
Ответить

Горан Вишнич

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Роб Эстес

USA Films / Courtesy Everett Collection / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Томас Калабро

© Melrose Place / 20th Century Fox Television and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Дэвид Лэшер

© Sabrina, the Teenage Witch / Paramount Network Television and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Бэрри Уотсон

Aaron Spelling Prods / Courtesy Everett Collection / East News

Скотт Вульф

East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Хочется продолжения? Загляните в эти статьи:

Фото на превью Hercules: The Legendary Journeys / Universal Television and co-producers

Комментарии

Уведомления
ФьюАлка
18 часов назад

"... от очарования которых сердечко пускалось в пляс..."
Посмотрела. Никого не узнала, кроме Джуда Лоу. Наверное, я бессердечная )

-
-
Ответить
Note None
22 минуты назад

В мои 40 лет, ни одного из них я не узнал. Либо они не из моей эпохи, либо не те фильмы я смотрел

-
-
Ответить

Похожее