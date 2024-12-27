20+ очень разных советов о том, как спасти новогоднюю елку от котов (и смешные фото, конечно)

1 день назад

1 день назад

Легендарная битва котов и елок породила извечный вопрос всех хозяев пушистиков: как сделать так, чтобы и елка осталась цела, и питомцы были в безопасности. И, конечно, многие пришли с этим вопросом в интернет. Почитайте, что им посоветовали — возможно, вы найдете что-то полезное для себя, а если нет — просто посмеетесь.

Я просто говорю: «Плохой кот!» и яростно грожу пальцем. © Childoftheway / Reddit

Поможет только 2-метровый забор из стальной сетки и круглосуточная охрана! © Unknown author / Reddit

Поговорите с кошкой по душам, объясните ей значение символики, стоящей за традицией приносить в дом дерево. В конце концов кошка поймет вашу точку зрения и согласится с вашими желаниями. © manthing11 / Reddit

«Всего 2 секунды — и звезда уже на елке»

Мои кошки не любят бананы, так что в прошлом году я разложила их вокруг елки, и они ее не трогали. Совсем недавно я обнаружил, что есть виды чайных пакетиков, запах которых они терпеть не могут, поэтому в этом году я повешу их на елке. © Zealousideal_News_18 / Reddit

Сейчас продаются отпугиватели, которые реагируют на движение. Их можно установить возле елки. Они дуют сжатым воздухом, когда кто-то подходит. Я купил такой, и да, он отпугивает кошек. А также пару раз и меня напугал до чертиков, когда я забыл, что поставил его там. © zuis0804 / Reddit

«Моя кошка ненавидит пластиковые пакеты. Вот что мы сделали, чтобы защитить елку»

А мой кот обожает пластиковые пакеты, поэтому я кладу под елку скомканную фольгу. © dontakelife4granted / Reddit

Чтобы мои кошки не добрались до елки, я обложила елку подарками (некоторые из них — пустые коробки, завернутые в упаковочную бумагу). Теперь кошки просто сидят и с тоской смотрят на елку. © Unknown author / Reddit

«А попробую-ка я елочку на вкус»

Я украшаю свой пылесос вместо елки: обматываю гирляндами и вешаю игрушки. Его кошки точно не тронут. © CtrlAltDestroy33 / Reddit

Я купил пульт дистанционного управления для бытовой техники, подключил к маленькому пылесосу, спрятанному под елкой, и включаю его каждый раз, когда кот собирается совершить покушение на нее. Пока что работает. © brendanogo / Reddit

«Мой кот Хот-дог — причина дешевых украшений на новогодней елке»

Мне помог цитрусовый спрей: я смешиваю масло цитрусовых с водой в распылителе и каждые 2 дня опрыскиваю елку. Мои кошки терпеть не могут этот запах и обходят елку стороной. © Iprefermycats / Reddit

© Iprefermycats / Reddit Я использую отпугивающий спрей и делаю альтернативную елку для своей кошки: обматываю когтеточку еловыми ветвями и посыпаю их кошачьей мятой. Этот способ меня еще ни разу не подводил. © Pet_Rock788 / Reddit

«Я устал противостоять коту в борьбе за елку. Хватит! Теперь у меня рождественский кактус»

Мы привязываем верхушку елки леской к крючку на стене, оставляем ее неукрашенной на день или два, а затем вешаем гирлянды и украшения. Не используйте мишуру! Кошки любят ее жевать и могут проглотить. © gardengoddess52 / Reddit

Мы тоже поставили елку и не украшали ее сутки. Кошка прыгала по ней, когда мы ее только установили, возвращалась к ней каждые несколько часов и в конце концов потеряла интерес. Потом мы ее украсили, а кошке уже было все равно. © rabbithasacat / Reddit

И мы сначала не украшаем. Когда кошки опрокидывают елку, это их пугает, и они больше ее не трогают. Мы также кладем на нижние ветки игрушки для кошек, чтобы эти неисправимые воры могли украсть их и подумать, что им сошло это с рук. © Any_Scientist_7552 / Reddit

«Елка продержалась 6 часов»

Я брызгаю елку маслом лаванды или эвкалипта (кошкам не нравятся эти запахи). © HypnoPhyre / Reddit

Я украшаю елку гирляндой с огоньками и рождественскими открытками, а елочные игрушки развешиваю в местах, куда кошки не смогут добраться. © bloodpackets / Reddit

«Мы построили нашей банде идеальную кошачью елку. Уверен, что они никогда не позволят мне ее убрать»

У меня украшения из фетра и дерева, и я не вешаю на нижних ветках игрушки, которые свисают с веток и болтаются. Мой кот смотрит на елку первые пару дней, а потом игнорирует. © phyncke / Reddit

Мы построили в середине елки небольшую деревянную платформу, чтобы наши кошки могли забираться туда. © cynderisingriffindor / Reddit

«Да плевать мне на твой рождественский поезд»

Кошки разные, но мне помог способ с мандариновой кожурой. Я вешаю ее на ветки, и кошка сначала играет с ней, а потом принюхивается и убегает. Я периодически меняю кожуру, хватает где-то на неделю. © blusakura / Reddit

Мы не ставим дома елку, но на следующий день после Рождества мы пойдем и купим супердешевую елку, оставим ее неукрашенной и позволим нашим кошкам повеселиться. Это их рождественский подарок от нас. © Anneisa*** / Reddit

«Это происходит каждый год!»

Много лет назад я купил неприятно звенящую гирлянду с колокольчиками, повесил ее на нижние ветки, и кошки не залезали на елку. © Zoethor2 / Reddit

Кошек у нас 5, поэтому я купила для елки массивную тяжелую подставку. Так она точно не упадет. © MadWifeUK / Reddit

Купите голубую ель. Иголки такие острые, что кошки держатся подальше. © dwells2301 / Reddit

Искусственный рождественский снег из баллончика. Наш кот после этого вообще не хочет трогать елку. © raffel75 / Reddit

«Наша 7-месячная кошка запрыгивает в середину елки и возлежит там. Наши более взрослые кошки никогда не интересовались елкой, но она подала им пример»

Когда кошки подходят к елке, я звеню банкой с монетами. Этот громкий звук их отпугивает. Пока что работает со всеми моими 5 кошками. © MadMadamMimsy / Reddit

Мне ничего не помогло. Все равно кот каждую ночь снимал игрушку с дерева и оставлял в кухонной раковине. © asmnomorr / Reddit

«Котенок Фредди со своей первой рождественской елкой»

Пластиковые украшения внизу елки — это хорошая идея. А все красивые — на верхушке и в середине. © AncapNomad / Reddit

Мы кладем скотч вокруг елки. © ShandiKM / Reddit

Бессмысленно спрашивать: «Как заставить моих кошек делать (что угодно)?» или «Как мне отучить своих кошек делать (что угодно)?» Вы не сможете. Они же кошки. Вы можете смягчить их поведение, но кошки будут кошками. Неизмеримо легче скорректировать свои ожидания, чем скорректировать поведение вашей кошки. © cwazycupcakes13 / Reddit

«Они слишком милые, чтобы им что-то запрещать»