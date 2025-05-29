20+ оригинальных сумочек, чья миссия — быть в центре внимания

В идеале хочется, чтобы в сумку всегда помещалось все на все случаи жизни. Но ведь в них важен не только функционал. Довольно часто это отличный способ для самовыражения. Будь то внезапно найденная очаровательная сумка с принтом или собственноручно связанная сумка-бутерброд. В этой подборке мы собрали креативные сумки, увидев которые, непременно хочется сказать: «Вот бы мне такую же!»

«Сшила сумочку из упаковки чипсов»

Спрячь скорее, пока твой дизайн не слизали модные дома. © papillon9009 / Reddit

«Связала сумку-лягушку, которая сама себе на уме»

«Я так рада, что наконец-то купила эту красоту. Обожаю все мелкие детали в ее отделке!»

«Взяла этого малыша на пляж. Мне кажется, он счастлив!»

«Никогда в жизни я не получала столько комплиментов по поводу сумки, как сейчас. Обожаю эту вещь!»

«Вот что я сварганила из лоскутков ткани»

«Она немного сумасшедшая, но мне нравится»

«Впервые у меня появилась настолько красивая сумочка, что я аж боюсь ею пользоваться!»

«Решила сшить что-то пушистое и зимнее. Блеск снега передан через граненые бусины по всей поверхности меха»

«В детстве я играла в Барби и представляла, что зажим для бумаг — это сумочка моей куклы. Теперь я сама Барби»

Ох уж эта подкладка в виде разлинованного тетрадного листка... Просто идеально! © Responsible_Tree_872 / Reddit

«Заказала сумочку с портретом своей собачки. Наконец-то ее доставили!»

«Купила такую арбузную красотку. Она такая милая! Жду не дождусь лета, чтобы носить ее»

«В комиссионке мне отдали совершенно новую сумку Vera Bradley бесплатно!»

Это самый красивый узор, который я когда-либо видела на подобных вещах! © OpaqueCheshire / Reddit

«Урвала эту сумочку в виде работающих часов в комиссионке за $ 13. Теперь иду и все на меня пялятся»

«Я закончила вязать сумку-сэндвич сегодня»

Тебе стоит продавать эти сумки! © liltinyoranges / Reddit

Получилось бы слишком дорого, не все могут позволить себе такое. © sassybunzz / Reddit

«Я сделала этот шопер»

«Завтра иду на собеседование в котокафе. Сшила подходящую сумочку. Как думаете, она достаточно хороша для этого места?»

Было бы глупо не нанять вас сразу же! © MojoShoujo / Reddit

«Мне 40. Увидела эту сумочку, и у меня олдскулы свело. Ношу не снимая!»

«Сшила свою первую сумочку в виде китовой акулы»

«На создание этой красоты у меня ушло 3 года»

«Я вяжу сумки. Это мой личный сорт успокоительного»

«Я сшила сумку-кита!»

«Откопала в шкафу сумочку, которую мама купила мне в детстве. Аж прослезилась. Теперь буду ее носить»