20+ оригинальных сумочек, чья миссия — быть в центре внимания
Фотоподборки
1 час назад
В идеале хочется, чтобы в сумку всегда помещалось все на все случаи жизни. Но ведь в них важен не только функционал. Довольно часто это отличный способ для самовыражения. Будь то внезапно найденная очаровательная сумка с принтом или собственноручно связанная сумка-бутерброд. В этой подборке мы собрали креативные сумки, увидев которые, непременно хочется сказать: «Вот бы мне такую же!»
«Сшила сумочку из упаковки чипсов»
- Спрячь скорее, пока твой дизайн не слизали модные дома. © papillon9009 / Reddit
«Связала сумку-лягушку, которая сама себе на уме»
«Я так рада, что наконец-то купила эту красоту. Обожаю все мелкие детали в ее отделке!»
«Взяла этого малыша на пляж. Мне кажется, он счастлив!»
«Никогда в жизни я не получала столько комплиментов по поводу сумки, как сейчас. Обожаю эту вещь!»
«Вот что я сварганила из лоскутков ткани»
«Она немного сумасшедшая, но мне нравится»
«Впервые у меня появилась настолько красивая сумочка, что я аж боюсь ею пользоваться!»
«Решила сшить что-то пушистое и зимнее. Блеск снега передан через граненые бусины по всей поверхности меха»
«В детстве я играла в Барби и представляла, что зажим для бумаг — это сумочка моей куклы. Теперь я сама Барби»
- Ох уж эта подкладка в виде разлинованного тетрадного листка... Просто идеально! © Responsible_Tree_872 / Reddit
«Заказала сумочку с портретом своей собачки. Наконец-то ее доставили!»
«Купила такую арбузную красотку. Она такая милая! Жду не дождусь лета, чтобы носить ее»
«В комиссионке мне отдали совершенно новую сумку Vera Bradley бесплатно!»
- Это самый красивый узор, который я когда-либо видела на подобных вещах! © OpaqueCheshire / Reddit
«Урвала эту сумочку в виде работающих часов в комиссионке за $ 13. Теперь иду и все на меня пялятся»
«Я закончила вязать сумку-сэндвич сегодня»
- Тебе стоит продавать эти сумки! © liltinyoranges / Reddit
- Получилось бы слишком дорого, не все могут позволить себе такое. © sassybunzz / Reddit
«Я сделала этот шопер»
«Завтра иду на собеседование в котокафе. Сшила подходящую сумочку. Как думаете, она достаточно хороша для этого места?»
Тот случай, ког.да кандидат ответственно подготовился к собеседованию.
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Ответить
- Было бы глупо не нанять вас сразу же! © MojoShoujo / Reddit
«Мне 40. Увидела эту сумочку, и у меня олдскулы свело. Ношу не снимая!»
«Сшила свою первую сумочку в виде китовой акулы»
«На создание этой красоты у меня ушло 3 года»
«Я вяжу сумки. Это мой личный сорт успокоительного»
«Я сшила сумку-кита!»
«Откопала в шкафу сумочку, которую мама купила мне в детстве. Аж прослезилась. Теперь буду ее носить»
Есть вещи, которые моментально переносят в детство. А в этой статье мы собрали фотографии, которые напомнят о беззаботных днях.
Фото на превью iamthexstitcher / Reddit
Комментарии
Уведомления
Как раз в этой теме можно поделиться сумками работы Ирины Новиковой.
Kожa и металлическая фурнитура.
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