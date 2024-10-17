20+ пар, которые лично убедились, что любовь не стареет

Порой мы даже не замечаем, как быстро летит время, пока не оглядываемся назад. Кажется, только вчера вы с любимым человеком впервые встретились, но вот уже прошли годы, наполненные радостными моментами. А когда достаешь старые фотографии, воспоминания оживают с новой силой. Пользователи сети поделились своими архивными снимками, напомнив, как важно ценить каждый миг вместе, и что любовь порой становится только крепче с годами.

«Спустя 23 года»

«Мы познакомились, когда жена заканчивала школу. Прошло уже 13 лет»

«2015 и 2024»

«19 лет вместе, 13 лет в официальном браке. Слева 2009 год»

«Мои родители. Слева им по 25 лет, а справа — спустя почти полвека вместе. В ноябре празднуют 48 лет со дня свадьбы»

У меня глаза на мокром месте. © KomnataLu / Pikabu

«Вместе 37 лет, а знакомы еще больше»

Вот это я понимаю «было-стало»! © GeraNimus / Pikabu

«Это мы с разницей в 30 лет»

Вы реально как из сериала! © Martin8989 / Pikabu

«На первом фото нам с женой чуть за 20, мы молодые и красивые. А на втором — мы спустя 30 лет с молодыми и красивыми детьми»

«Мы познакомились в 2007 году, в 2011 стали встречаться. С тех пор волосы ушли, килограммы пришли, но мы еще сильнее любим друг друга»

Кстати, изменить внешность может не только время. Пользователи сети показали, как они стали выглядеть, когда поправили всего одну деталь.

«Мы с мужем в 2001 году и сейчас. Люблю его только сильнее, горжусь им нереально! Для меня он самый мужественный, заботливый и нежный!»

«Разница между фото — 22 года. Стареем, но не сдаемся»

«Наша ячейка общества стала совершеннолетней⁠⁠. Живем дружно, весело и вкусно»

«Познакомились в 2007, через 5 лет начали встречаться, а сейчас у нас две дочки»

«Это мы 15 лет назад и сейчас»

«2008 и 2024 год. Мне кажется, что между фото всего лишь пару лет, а на самом деле там два кота, одна собака и 13-летний сын»

«Мы вместе уже 20 лет. У нас две прекрасные дочки, любовь-морковь, семья и ипотека»

Женщина очень красивая. Просто огонь! © DimaFleen / Pikabu

«Познакомился с этой красоткой в 2007 на районе. Поженились в 2011. Ну а теперь нас уже четверо»

Когда 20 лет точно пролетели не зря

«Когда мы встретились, нам было уже за 40, у обоих за плечами неудачный семейный опыт. И вот мы 17 лет спустя. Годы промчались незаметно»

Вампиры, что ли? Совсем не изменились. Красавчики! © cardin33 / Pikabu

«Мы познакомились в 2011 году, через 2 года поженились. Люблю ее все больше год от года! Детей нет. Есть ипотека и 3 кота»

«Мы вместе 16 лет. За эти годы успели пожениться, дважды стать родителями, несколько раз сделать ремонт и даже дом и баню построить своими руками»

«На первом фото нам по 10 лет. А сейчас мы уже 10 лет официально женаты и растим тройняшек!»

«Познакомились в 2007 году. За 16 лет нажили двух пацанов и дочь»