Люди показали себя 15 лет назад и сейчас. Их истории трогают до мурашек

Время летит незаметно, поэтому герои нашей статьи решились на смелый шаг: сравнили свои фото из прошлого с сегодняшними. А еще поделились историями, которые трогают до глубины души. Взглянув на эти снимки, понимаешь: за каждым кадром стоят не только внешние перемены, но и целая жизнь.

А в конце статьи вас ждет бонус.

«Тут мне 22. Я хотела стать врачом, но родила на 2 курсе. С мужем развелась, зато врачом все-таки стала. И зачетной мамочкой тоже»

«Лето 2009 года. Она — известная радиоведущая, а я — студент 4 курса»

«Сейчас воспитываем дочь. Поменяли уже 3-й город. А буквально неделю назад родилась еще одна красотка».

«15 лет прошло, а комбинезончик мне все еще впору»

«Конечно, это шутка. Комбинезон уже не тот. С коллажом мне помогли добрые интернет-пользователи».

«В то далекое время все серьезно было — больше года уже встречались. И дальше как-то все закрутилось и завертелось»

«Бабах, а уже 15 лет прошло, дети вокруг, школы-садики».

«Фотография меня и моего брата в одном и том же месте с разницей в 15 лет»

«Я был очень разочарован, что не смог найти желтые шорты».

«В апреле 2009 года я написала понравившемуся по фото в профиле незнакомцу „привет“. Через недельку он мне ответил и мы стали общаться в аське»

«В мае мы стали встречаться. В этом году мы отпраздновали 15 лет. У нас два прекрасных котика».

«Мы с моим лучшим другом на выпускном вечере. И спустя 15 лет на моей свадьбе»

«Я его очень люблю и ценю нашу дружбу. Особенно потому, что мой друг видел меня в эти ужасные подростковые годы и каким-то образом до сих пор не сбежал. На моей свадьбе он был шафером».

«С будущим мужем познакомились в июне 2009 года, в компании общих знакомых. С тех самых пор все закрутилось — завертелось»

«В этом году праздновали 15 лет отношений и 10 лет брака. В течение стольких лет обзавелись большой семьей».

«Мы с братом»

«Прямо из роддома и спустя 15 лет»

«Я нашла семью, которая заботилась обо мне, когда я была сиротой и жила в приюте. На фото я с их дочерью, которая всегда хотела младшую сестру»

«Мы с женой. На первой фотографии ей 43, я на год старше. На второй фотографии ей 58, а мне вот-вот стукнет 59. Когда встретил ее, я бросил свои вредные привычки»

«В этом году — 30 лет совместной жизни, двое взрослых сыновей уже»

«На первом фото мне 11, на втором — 26»

«Мы с женой в 2007 и 2022. Сейчас у нас двое детей»

«Фотографии с разницей в 15 лет. Первая — в тот день, когда мы забрали нашу собаку Дикси из приюта. Вторая — за день до того, как она покинула нас»

Бонус: «На первом фото я уже беременна, но еще не знаю об этом. Это второй поход супруга в горы. Мой, наверное, сто второй. Я худая и сильная, независимая женщина»

«А тут — подросший результат наших с супругом стараний. Я уже домашняя булочка, а муж только суровее стал».