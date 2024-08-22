Люди показали себя 15 лет назад и сейчас. Их истории трогают до мурашек
Время летит незаметно, поэтому герои нашей статьи решились на смелый шаг: сравнили свои фото из прошлого с сегодняшними. А еще поделились историями, которые трогают до глубины души. Взглянув на эти снимки, понимаешь: за каждым кадром стоят не только внешние перемены, но и целая жизнь.
А в конце статьи вас ждет бонус.
«Тут мне 22. Я хотела стать врачом, но родила на 2 курсе. С мужем развелась, зато врачом все-таки стала. И зачетной мамочкой тоже»
«Лето 2009 года. Она — известная радиоведущая, а я — студент 4 курса»
«Сейчас воспитываем дочь. Поменяли уже 3-й город. А буквально неделю назад родилась еще одна красотка».
«15 лет прошло, а комбинезончик мне все еще впору»
«В то далекое время все серьезно было — больше года уже встречались. И дальше как-то все закрутилось и завертелось»
«Бабах, а уже 15 лет прошло, дети вокруг, школы-садики».
«Фотография меня и моего брата в одном и том же месте с разницей в 15 лет»
«Я был очень разочарован, что не смог найти желтые шорты».
«В апреле 2009 года я написала понравившемуся по фото в профиле незнакомцу „привет“. Через недельку он мне ответил и мы стали общаться в аське»
«В мае мы стали встречаться. В этом году мы отпраздновали 15 лет. У нас два прекрасных котика».
«Мы с моим лучшим другом на выпускном вечере. И спустя 15 лет на моей свадьбе»
«Я его очень люблю и ценю нашу дружбу. Особенно потому, что мой друг видел меня в эти ужасные подростковые годы и каким-то образом до сих пор не сбежал. На моей свадьбе он был шафером».
«С будущим мужем познакомились в июне 2009 года, в компании общих знакомых. С тех самых пор все закрутилось — завертелось»
«В этом году праздновали 15 лет отношений и 10 лет брака. В течение стольких лет обзавелись большой семьей».
«Мы с братом»
«Прямо из роддома и спустя 15 лет»
«Я нашла семью, которая заботилась обо мне, когда я была сиротой и жила в приюте. На фото я с их дочерью, которая всегда хотела младшую сестру»
«Мы с женой. На первой фотографии ей 43, я на год старше. На второй фотографии ей 58, а мне вот-вот стукнет 59. Когда встретил ее, я бросил свои вредные привычки»
«В этом году — 30 лет совместной жизни, двое взрослых сыновей уже»
«На первом фото мне 11, на втором — 26»
«Мы с женой в 2007 и 2022. Сейчас у нас двое детей»
«Фотографии с разницей в 15 лет. Первая — в тот день, когда мы забрали нашу собаку Дикси из приюта. Вторая — за день до того, как она покинула нас»
вот это как-то стремно. то есть они назначили усыпление и пошли устраивать фотосессию?
Бонус: «На первом фото я уже беременна, но еще не знаю об этом. Это второй поход супруга в горы. Мой, наверное, сто второй. Я худая и сильная, независимая женщина»
«А тут — подросший результат наших с супругом стараний. Я уже домашняя булочка, а муж только суровее стал».
Многие вещи познаются в сравнении, и в этом нам очень помогает фотография. Вот снимки, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница.