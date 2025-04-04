20+ доказательств, что с родственниками спокойно не бывает

Семья — это не только поддержка и уют, но и неожиданные поступки, от которых хочется либо смеяться, либо хвататься за голову. Эти истории и фотографии показывают, что с родственниками понятие «норма» бывает очень гибким!

«Косметичка моей сестры после того, как отец случайно сел на нее»

Играть никогда не поздно

Приехала к родителям, сижу в своей бывшей комнате. Заходит папа, говорит: «Дочь, смотри» — и разбивает яйцо о голову. Через 10 минут снова: «Доча, помада есть?» Дала, потом просит что-то для бровей. Слышу смех мамы, оказывается, они в карты играли на желания. © Карамель / VK

«Сегодня на завтрак у нас были бутерброды со шпротами, но их вид сильно отличался от привычного. Оказалось, моя супруга чистит шпроты!»

«Она распотрошила рыбин, достала скелеты, убрала хвосты...Думал, после 5 лет отношений меня уже не удивить, но у жены получилось».

Когда ты уже не ребенок

Приехала к родителям выспаться, отдохнуть от суеты, но попала как на сборы какие-то. Вечером все было как в рекламе: ужин, уют, семейные разговоры. А утром — подъем с петухами и понеслось: куры, коровы, огород, подвал, полы, кухня, еще и соседской бабке помочь.

Каждый день вставала раньше семи — в городе такое даже не приснится. Через неделю сбежала обратно, села в маршрутку и, кажется, впервые за долгое время почувствовала себя свободной. © Карамель / VK

«Сестра с сыном нагрянули к нам в гости. Просто посмотрите, что она дает на завтрак 5-летнему ребенку!»

Когда бабушка не очень готова к внукам

Моя очень пожилая мама живет далеко. Младенцев не жалует, мол, страшненькие они и ничего не понятно. Фотки внука стала просить уже к годику. Бумажные, по почте, так как со смартфонами она не дружит. Я послала несколько фоток внука, а заодно и новый телефон, который она ранее просила. Получила посылку, звонит: «Ой, ну такой он хорошенький, прелесть, загляденье, очень понравился!» И только я начала улыбаться таким щедрым комплиментам внуку, как она продолжила: «Спасибо тебе большое, так угодила! Даже в руке приятно держать, такой красивый телефончик». И дальше говорит только про телефон, про внука — ни слова. Спрашиваю: «А фотки-то не видела еще?» И мама такая: «А, ну видела фотки. Вроде ни на кого из вас не похож». Ну, спасибо, мама, что хоть на вопрос ответила. © Irz / ADME

Не всех родственников стоит слушать

У меня есть двоюродная сестра, мы почти ровесницы. В детстве и подростковом возрасте гуляли вместе. Она всегда была красоткой, а на ее фоне я казалась еще менее красивой.

Прошли годы, давно не общались. И вот она звонит поздравить меня с днем рождения. Спрашивает как дела. Говорю: «Да вот, замуж вышла». И вдруг слабо слышу в трубке тетин голос: «Ты посмотри! Даже Лена крокодилиха уже замуж вышла. А ты все никак!» Спасибо, тетя. © Не все поймут / VK

Я попросила маму сфотографировать меня

Это фото нужно отправить на художественный конкурс! © dehaggard / Reddit

Когда нужно ответить правильно

Мне 25. Каждый раз, приезжая к родственникам, слышу одно и то же: «Ну что, когда замуж?» Однажды кто-то вставил: «Вот Анечка в 23 уже родила!» Терпела долго, но в этот раз спокойно сказала такое, что после вопросов больше не было: «А в 24 ваша Анечка уже осталась одна с ребенком». © Карамель / VK

«Оставила мужа наедине с краской на 5 минут»

«Свекровушка решила мне помочь и простерилизовала детские бутылочки в кастрюле с кипятком, а потом просто забыла их там»

Когда не пошел на поводу у старших

Приехала теща первый раз в гости и давай с порога хозяйничать: «Ой, мне тут не нравится! Шторки не те, я щас другие повешу». Я молча наблюдал за ее поведением минут 5, а потом подошел, взял ее за руку и ласково говорю: «Пойдемте, кое-что вам покажу». И тут же привел ее к двери, выпроводил на лестничную площадку, туда же переместил ее сумку и шубу и сказал примерно следующее: «Это мой дом, мои правила. Не нравится — валите отсюда». Грубовато, зато действенно. Полгода теща не появлялась, зато потом такая вежливая стала: «Ой, а можно тут посмотреть книжечку? А можно я шкафчик открою, сахар достану?» Кем себя покажешь в доме — тем и будешь всегда. © ArmasterR / Pikabu

«Мой муженек налил холодный бульон в горячую курицу»

«Только что узнал, что мои сыновья уже больше года намеренно носят разные носки, просто чтобы я сходил с ума, пытаясь найти пару после стирки»

Кто-то из моей семьи порезал пирог вот так

Когда умелый манипулятор встречает достойного соперника

Свекровь часто манипулировала своими сыновьями, изображая сердечные приступы. Однажды и при мне она закатила глаза и типа потеряла сознание. Мой муж кинулся к маме, расстегнул бюстгальтер, чтобы ей легче дышалось. Я стою, наблюдаю. Тут она приоткрыла глаза и, встретившись взглядом со мной, оттолкнула сына и встала, как ни в чем не бывало. Самое интересное — с тех пор никаких приступов и обмороков. Отношения у нас с ней были сложными, свекровь считала, что я отняла у нее любимого мужчину — ее сына. Но когда я ушла от мужа, я стала для нее врагом номер один, ведь посмела бросить ее сыночку! Кстати, муж учел эти уроки и, когда женился во второй раз, уже пересмотрел свои отношения с мамой. © Ирина Журавлева / ADME

«Моя жена готовится к материнству и практикуется в пеленании на собаке»

В таком состоянии мой муж оставляет кухню

Ты что, вышла замуж за ураган?! © RockAndStoner69 / Reddit

«Жена хотела сделать какие-нибудь приятные мелочи для дочери и ее подруги. Только контейнер она открыла вверх дном»

Папа закончил установку новой душевой двери

«Мой ребенок-подросток съедает всю кожу с курицы-гриль»

Некоторым родственникам не угодишь

Сколько помню себя, моя мама всегда перемывала за мной полы. И это при том, что я всегда мыла по «ее методу»: сначала подмести, надраить моющим средством, затем смыть мыльные разводы и еще парочку раз пройтись, чтоб как полированный был. И все равно ей не нравилось! То же самое касалось и стирки, и мытья посуды. Вышла я замуж, живем в частном доме. Когда свекровь увидела, как я мою полы, выпала в осадок. Она женщина не придирчивая, чисто — и ладно! Теперь не нарадуется, мол, невестушка-хозяюшка ей досталась, полы моет-перемывает. © Gulnar Hydyrova / ADME

С некоторой родней нужен глаз да глаз

Когда переехали в квартиру, которая принадлежала родителям мужа, свекровь начала ходить к нам с инспекциями, причем исключительно в то время, когда муж на работе (я в декрете была). Как-то собрались мы на шашлыки в честь его дня рождения, звонит мама мужа: «Ну что, собрались?» Да, говорю, выходим уже. Муж с дочкой ушли, а я замешкалась, собирала что-то. Проходит буквально минут 15 и я слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, а тут я стою в коридоре. Немая сцена. Надо было видеть ее лицо. Она только и смогла вымолвить: «Ой, а ты еще здесь...» Я молча прошла мимо нее и ушла. Муж так же молча сменил замки, а когда родители потребовали себе запасной комплект ключей, сказал: «Нет. Вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu

В большой семье вкусняшки долго не лежат

Вспомнилось. У нас на работе один из директоров возит морепродукты — все натуральное, ценник чуть ниже, чем в магазинах. Я у маменьки спрашиваю: «Возьмем икру?» Она такая: «Да, давай полкило: чуть-чуть сами поедим и на Новый год останется». Я подумала и сверху еще заказала банку в 0,3 кг. Привезли икру, я маме полкило отвезла. Собираемся на Новый год: папа блинов напек, я тарталеток взяла, и тут выясняется, что икры-то осталось 2 чайные ложки! Короче, маман в одно лицо, не глядя, умяла полкило икры. Ладно, я еще банку купила. Мы потом над мамой аж до следующего года прикалывались. © poulinka999 / Pikabu

«Купила губку для посуды, а мама разрезала ее пополам»

Порядок всему голова

Моя мама помешана на порядке — все по коробочкам, подписано, на своих местах. Даже журнал завела, где записывает, что где лежит. Часто в командировках, оставляет его нам с папой, чтобы ничего не сдвинули. Если что-то не там — апокалипсис.

Недавно я начала встречаться с парнем. Мама устроила допрос, но успокоилась, когда узнала, что у него есть пакет с пакетами, коробка с шнурками и ящик для одиноких носков. Теперь ждет ужина, чтобы обсудить с ним коробочную систему. © Не все поймут / VK