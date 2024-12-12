20 переписок, финал которых иногда можно описать фразой «Да, это моя семейка»

В мире, где переписки стали неотъемлемой частью нашей жизни, даже семейные разговоры все чаще проходят не за столом, а на экране телефона. Мы обсуждаем важные дела, делимся новостями и обмениваемся мемами с близкими, не выходя из чатов. Но иногда ответы родных бывают настолько неожиданными, что даже не знаешь, как реагировать.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Кстати, у нас есть еще одна подборка СМС-переписок, которые покажут всю прелесть общения с родными.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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«Моя жена, переписываясь со мной, каждый раз ведется на это. А еще иногда пишу ей: „Принеси, пожалуйста, мой телефон“. Она ходит, ищет».

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: P***aAndLoopa / Pikabu





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«У мамы легкое заболевание глаз, которое усугубилось из-за того, что она слишком много времени проводила за играми на телефоне. Я ждала почти 41 год, чтобы сказать ей это».

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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«В конце лета старшая дочь зачастила гулять с соседским мальчиком. Мальчишка хороший, из многодетной семьи. Папу от волнения аж в пот бросило».

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK



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«Младший брат пригласил в свой частный канал».

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