20+ звезд, чей рост оказался для нас большим сюрпризом

Культура
1 час назад

Камера в умелых руках оператора может прибавить или убавить несколько сантиметров роста. Именно поэтому реальные габариты звезд так часто удивляют зрителей. Чтобы рассеять чары кинематографа, мы собрали пары знаменитостей с одинаковым ростом. От некоторых комбинаций челюсть можно вывихнуть.

Эмма Стоун и Мерил Стрип — 168 см

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Елена
21 час назад

И что удивительного? Они и выглядят на свой средний рост

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Дженнифер Лоуренс и Стив Карелл — 175 см

Jordan Strauss/Invision/East News, Invision/Associated Press/East News

Элизабет Дебики и Крис Хемсворт — 190 см

Invision / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Дэниел Рэдклифф и Селена Гомес — 165 см

CJ Rivera/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ирина Шейк и Норман Ридус — 178 см

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Александра Даддарио и Зак Эфрон — 173 см

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS

Зендая и Эндрю Линкольн — 178 см

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Эмили Ратаковски и Джеймс Макэвой — 170 см

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Карли Клосс и Уилл Смит — 188 см

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Grosby Group / East News

Марго Робби и Элайджа Вуд — 168 см

Invision / Invision / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон — 164 см

Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

А вот еще подборка 30+ актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран. У нас также есть статья о высоких актрисах, которые не стесняются своего роста. А здесь вы можете почитать о кинодуэтах с большой разницей в росте.

Фото на превью CJ Rivera/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Комментарии

Уведомления
Murcella
27 минут назад

Мне казалось, что Зендая небольшого роста, а она вот какая, верста коломенская (в хорошем смысле).

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