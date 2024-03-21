20+ звезд, чей рост оказался для нас большим сюрпризом

Камера в умелых руках оператора может прибавить или убавить несколько сантиметров роста. Именно поэтому реальные габариты звезд так часто удивляют зрителей. Чтобы рассеять чары кинематографа, мы собрали пары знаменитостей с одинаковым ростом. От некоторых комбинаций челюсть можно вывихнуть.

Эмма Стоун и Мерил Стрип — 168 см

Дженнифер Лоуренс и Стив Карелл — 175 см

Элизабет Дебики и Крис Хемсворт — 190 см

Дэниел Рэдклифф и Селена Гомес — 165 см

Ирина Шейк и Норман Ридус — 178 см

Александра Даддарио и Зак Эфрон — 173 см

Зендая и Эндрю Линкольн — 178 см

Эмили Ратаковски и Джеймс Макэвой — 170 см

Карли Клосс и Уилл Смит — 188 см

Марго Робби и Элайджа Вуд — 168 см

Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон — 164 см

А вот еще подборка 30+ актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран. У нас также есть статья о высоких актрисах, которые не стесняются своего роста. А здесь вы можете почитать о кинодуэтах с большой разницей в росте.