20+ звезд, чей рост оказался для нас большим сюрпризом
Культура
1 час назад
Камера в умелых руках оператора может прибавить или убавить несколько сантиметров роста. Именно поэтому реальные габариты звезд так часто удивляют зрителей. Чтобы рассеять чары кинематографа, мы собрали пары знаменитостей с одинаковым ростом. От некоторых комбинаций челюсть можно вывихнуть.
Эмма Стоун и Мерил Стрип — 168 см
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Дженнифер Лоуренс и Стив Карелл — 175 см
Jordan Strauss/Invision/East News, Invision/Associated Press/East News
Элизабет Дебики и Крис Хемсворт — 190 см
Invision / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News
Дэниел Рэдклифф и Селена Гомес — 165 см
CJ Rivera/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Ирина Шейк и Норман Ридус — 178 см
face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
Александра Даддарио и Зак Эфрон — 173 см
Evan Agostini / Invision / AP / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS
Зендая и Эндрю Линкольн — 178 см
Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Эмили Ратаковски и Джеймс Макэвой — 170 см
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Карли Клосс и Уилл Смит — 188 см
Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Grosby Group / East News
Марго Робби и Элайджа Вуд — 168 см
Invision / Invision / East News, AA / ABACA / Abaca / East News
Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон — 164 см
Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
А вот еще подборка 30+ актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран. У нас также есть статья о высоких актрисах, которые не стесняются своего роста. А здесь вы можете почитать о кинодуэтах с большой разницей в росте.
Фото на превью CJ Rivera/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Комментарии
Уведомления
Мне казалось, что Зендая небольшого роста, а она вот какая, верста коломенская (в хорошем смысле).
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Сантиметрьі? Блин, я думал, что они все по пару сотен ангстрем ростом...
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