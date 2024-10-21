Господи как мы докатились до того что самое обсуждаемое это форма половых органов в одежде.. то есть это настолько важно что к этому есть не просто "половые органы" а целый эмфимизм?!
25+ человек, которые нашли крутой способ упростить себе жизнь и всем вокруг о нем рассказали
Раньше жизненные мудрости переходили в устной форме от старшего поколения к младшему. Теперь же все это можно найти в интернете. Причем иногда советы настолько простые и настолько гениальные, что попросту непонятно, как мы сами до этого не додумались!
- Я наношу дезодорант слоями на абсолютно сухую кожу сразу же после душа. Если мне нужно обновить дезодорант, то я стараюсь сначала так же высушить и очистить подмышки. Это позволяет мне чувствовать себя свежо даже в самый активный день. © spanglesandbambi / Reddit
- Я принимаю только душ. Но перед этим я всегда затыкаю слив и добавляю на дно ванны соль. Таким образом, пока я моюсь, мои ноги отмокают в соленой воде. © elefrhino / Reddit
- Терпеть не могу убираться, поэтому я превратила этот процесс в игру. Каждый раз я составляю список из 20 дел, которые мне нужно сделать, и беру кубик с 20 гранями. А дальше все решает случай: я просто кидаю кубик и выполняю дело, номер которого совпадает с выпавшей цифрой. Это позволяет легче влиться в процесс и в целом начать уборку. © oboskello / Reddit
- Я вешаю одежду, которую планирую надеть на следующий день, в ванную, а потом иду принимать душ. Таким образом одежда отпаривается без каких-либо усилий с моей стороны. © icaneyall / Reddit
- Как оказалось, самый простой способ избежать эффекта «верблюжьей лапки» — это переставить поролоновую вставку из бюстгальтера под ластовицу нижнего белья. © Present-Body7905 / Reddit
- Я замораживаю остатки кофе в формочках для льда. Потом им можно разбавлять кофе без потери вкуса, крепости и аромата! © chloeharperXO / Reddit
- Оказывается, если замочить колготки в воде, заморозить и только потом начать носить, то они станут значительно прочнее и порвать их будет уже не так просто. © imyourid / Reddit
- На больших парковках я всегда фотографирую место, где оставил свою машину. Это позволяет экономить просто кучу времени! © Jerome_real24 / Reddit
- Я в шоке, что не все люди хранят постельное белье в одной из наволочек. Это же так удобно! © 1000thatbeyotch / Reddit
- До и после использования одноразовой бритвы обрабатывайте ее парикмахерским спреем для машинок. Так она прослужит в 5 раз дольше и будет меньше травмировать кожу. © 40WeightSoundsNice / Reddit
Замороженные колготки проще разбить чем порвать, тут вы правы😁
(Это шутка, я понимаю, что до таких температур холодильником не заморозить)
- Намажьте зеркало в ванной комнате кремом для бритья, затем смойте и вытрите. После этого оно больше не будет запотевать. © kos90 / Reddit
- Если у вас нет дезодоранта — воспользуйтесь дезинфицирующим средством для рук. Оно на время нейтрализует неприятные запахи. © Bambiisong / Reddit
- Функция «округления» в банковских приложениях. Суть в том, что ваш банк округляет каждую покупку до ближайшей круглой суммы, и кладет ее на ваш сберегательный счет. В итоге вы даже не замечаете, как экономите, а за год накапливается приличная сумма. © socialdrop0ut / Reddit
- Положите немного кошачьего наполнителя на дно мусорного ведра в доме. Он предотвратит появление запахов и, если что-то протечет, легко впитает всю жидкость. © d3gu / Reddit
- Добавляйте в свой утренний кофе не только сахар и сливки, но и щепотку соли. Не переживайте, напиток не станет от этого соленым. Наоборот, его вкус раскроется еще сильнее. © TummyDrums / Reddit
Я как-то кофе с чёрным перцем варила. В процессе отвлеклась и забыла, что насыпала его. Пью и не могу понять, что не так. С солью надо попробовать.
- Носите ночью подгузники во время месячных. Я купила огромную пачку обычных взрослых подгузников и не жалею об этом. Это настоящее спасение, если у вас обильные выделения. Они правда изменили мою жизнь к лучшему. В том числе потому, что я перестала вечно стрессовать из-за ночных протечек. © sail0r-v3nus / Reddit
- Мои брови стали дольше сохранять цвет после того, как я заменила обычную краску для бровей на краску для бороды. © melcc35 / Reddit
- Если вам не нравится яркий аромат большинства кондиционеров для белья, то просто смешайте его с водой, а затем просто распылите над уже чистым постельным бельем. Эффект тот же, а запах уже не такой резкий. © georgelovesgene / Reddit
- Я добавляю кубик льда в сушильную машину вместе с мятой одеждой. Благодаря этому я больше не глажу одежду. © Evie_like_chevy / Reddit
- Иногда перед тренировкой у меня нет сил даже на то, чтобы переодеться. В этом случае я иду делать домашнюю тренировку в том, во что одета в данный момент. Возможно это не очень практично, но благодаря этому я гораздо реже пропускаю тренировки. © CluelessButTrying / Reddit
Представляю себе гимнастку или йогу в узких джинсах. Элементарно нога не поднимется выше талии, класс лайфак😁👍🏼
- Когда вам нужно убрать что-то жидкое и липкое, вроде сырого яйца, используйте два плоских и жестких предмета, вроде кусков картона. Убрать подобное тряпкой или шваброй почти нереально. © sugarplumbuttfluck / Reddit
- После душа пройдитесь ребром руки по всему телу будто скребком. Вы не представляете насколько быстрее вы высохнете. © Actuaryba / Reddit
- Возьмите кожуру любого цитрусового фрукта и положите ее в держатель для столовых приборов перед включением посудомоечной машины. Это поможет сэкономить на средствах для сушки, а так же очистит посудомойку. Еще и пахнуть будет вкусно! © Unknown author / Reddit
- Чтобы выпустить воздух из пакета для заморозки, наполните раковину холодной водой и погрузите в нее пакет с содержимым до самого шва. После этого можете спокойно запечатывать пакет — в нем будет минимум воздуха. © BlasFeminist / Reddit
- Не понимаю, почему большинство женщин не знает об этом. Если вам нужно надеть белую футболку или рубашку, наденьте под нее телесный бюстгальтер. И тогда его на 100% не будет видно. Если вы выберете белый, то он будет светиться, как флуоресцентный. © OneDecisiveStare / Reddit
для сырого яйца у меня ест замечательный скребок, даже 2. кошка старшая и кошка младшая.
- Всегда берите с собой на пляж детскую присыпку. Это простой и эффективный способ поможет в секунду избавиться от налипшего песка. © Legitimate_Crow8489 / Reddit
- Используйте сухой шампунь накануне вечером. За ночь он впитает весь жир и поможет вашим волосам выглядеть свежими на следующий день. © sprinkletiara / Reddit
- Если у вас есть маленькие дети — всегда держите в ванной ведро с водой и стиральным порошком. Когда ваш карапуз испачкается, просто закидывайте одежду в это ведро. Такая фишка не даст пятнам застыть и въестся в ткань. © JackReacheround8 / Reddit
- Если вы чувствуете сильную тревогу или стресс, попробуйте ополоснуть лицо холодной водой или подержать пакет со льдом на лбу и под глазами в течение нескольких секунд. Это активирует ваш блуждающий нерв, помогает замедлить сердечный ритм и почти мгновенно успокаивает. © ChiefGallantry / Reddit
- Если у вас заложен нос из-за простуды или аллергии, попробуйте выполнять любую интенсивную и внезапную активность. Например, отжимания. Это помогает почти мгновенно избавиться от заложенности. © loxagos_snake / Reddit
Что для одних людей лайфхак, для других — обыденная жизнь. Посмотрите, какие бьюти-фишки используют женщины с востока. Некоторые из них выглядят очень любопытно.
Комментарии
Девочки! Моем тщательно пальчик, суем в рот и посасываем. Хоп! И новая подборка готова!
Йолкипалки, может не надо уж настолько обтягивающие вещи носить и верблюжья лапка целее будет! 😂