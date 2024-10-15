26 примеров того, что у некоторых людей особые тараканы в голове

В одной знакомой семье все (мать и три дочери) должны были стоять у стола и смотреть, пока отец ест. Причем ему всегда полагались какие-то ништяки, которые были только для него, другим их нельзя было даже попробовать - дорогая колбаса, красная рыба и пр. Потом, как он встанет и уйдет отдыхать, можно было поесть и женщинам. Люди очень верующие, высокодуховные. Только у них я поняла в полной мере смысл глагола "уедать кого-то"