26 примеров того, что у некоторых людей особые тараканы в голове
Пожалуй, в каждой семье существуют какие-то правила поведения в их доме. Например, принимать пищу в определенные часы или пылесосить квартиру каждое утро субботы. Но некоторые люди устанавливают в своих семьях какие-то абсурдные требования. Например, не пользоваться мягкой мебелью («а то продавишь»), не ходить по ковру («оставишь следы») или не выключать газовую конфорку («а то спички только переведешь»). Об этих и других странноватых правилах недавно поведали наши подписчики на Дзене.
- Подруга рассказывала про свою знакомую, муж которой заставлял ее и двух дочерей отмечать в журнале, кто из них последним открывал или закрывал форточку. © Светлана Пинчук / Dzen
- У знакомых вся мягкая мебель была застелена старыми застиранными тряпками, чтобы не запачкалась. Вид, конечно, был... А моя бывшая свекровь не давала ребенку пить чай с чаинками, мол, это очень опасно. Она процеживала через ситечко, чтобы он не подавился. На мое резонное замечание, что ребенок вообще-то ест твердую пищу и быстрее может подавиться той же гречкой, она возражала, что когда пьешь чай, не ожидаешь опасности, расслабляешься и... давишься. © Doctor Whatwho / Dzen
- В доме, где я жила в детстве, все разбавлялось водой. Да еще и теплой. И лимонады, и компоты, и соки. Даже мороженное. Бе-е-е... Мечтала: вырасту, уеду, куплю банку компота и всю ее из холодильника выпью неразбавленной.
А еще у моего бывшего мужа были совершенно крезанутые соседи по коммуналке. Они экономили... спички! Каждое утро, кто первый выходил на кухню, зажигал конфорку газовой плиты от одной спички. И эта конфорка горела весь день, от нее зажигали остальные конфорки. На ночь выключали. Я, еще не зная этой особенности, увидела горящую пустую конфорку на пустой кухне и выключила ее. Муж на меня набросился: «Ты что наделала?! Это ж надо еще одну спичку тратить!» Я не поняла: «Вы экономите спички, но не экономите газ?!» На что он мне ответил: «На газ фиксированная цена в месяц, хоть пользуйся, хоть не пользуйся, а спички денег стоят!» Я была в ауте... © Lizard / Dzen
- Когда я училась в институте, снимала квартиру. Так вот, хозяйка (старушка) запрещала пользоваться розетками. Они все были заклеены бумагой. Действующая розетка была только одна, куда я включала утюг и настольную лампу. Хозяйка считала, что туда клопы от соседей могут заползти. А еще она не разрешала мыть пол в комнате, так как боялась, что лак с паркета сотрется. Только сухой тряпкой пыль протирать. Я втихушку от нее пол мыла, когда ее не было дома. Ну, там еще много всяких таких приколов было. Но приходилось мириться. В принципе, она добрая бабуля была. © Алла А. / Dzen
- Меня как-то выдернули со двора ужинать, и сразу за стол. А мне — ребенку 8 лет — после нескольких ложек, захотелось в туалет. Вернулась, а мне озвучивают, что ужин для меня закончен. И это сказал отец, с которым я не жила 5 лет, он только вернулся из мест не столь отдаленных. Я была ошарашена и смотрела на мать. А она молчала и ни слова не сказала. © Natali N / Dzen
- У меня муж из деревни. Вставал с петухами, до школы надо было много дел переделать — хозяйство вести. Отец у него рано умер, мать осталась одна с тремя детьми. Сначала братишку в сад отвести, сам с сестрой — в школу. А мать еще спозаранку на утреннюю дойку в колхозные коровники.
И не принято у них было не то, чтобы поспать днем, а даже присесть на кровать. Мать не разрешала. Они с сестрой, конечно, бесились на кроватях, как все дети, но к приходу матери все поправляли, чтобы она не заметила.
И вот, уже познакомившись со мной, будущий муж страшно удивился, что я, например, могла днем поспать. Например, звонил мне на городской телефон, а мама говорила, что я сплю. Он был в шоке! Реально. Не предполагал, что так вообще можно. Сейчас-то, конечно, сам не против днем покемарить. © Екатерина Екатерина / Dzen
- У нас в семье было правило: после просмотра детской передачи «Спокойной ночи малыши» мы с сестренкой шли сразу спать, даже в выходные. Только Новый год был исключением. © Светлана / Dzen
- Мой отец вечером пойдет в кухню воды попить, вернется в гостиную, сядет в кресло и посылает меня выключить в кухне свет. Вот я бесилась. А не сделаешь — накажет. © Ольга / Dzen
- Моя одноклассница не могла выйти из дома, если она не поела. Без разницы, куда она собиралась идти — в школу, гулять, к репетитору, в магазин и т. д. Сначала сядь и съешь тарелку еды... Результат: она весила больше 100 кг, как и вся ее семья. Когда она съехала от родителей, похудела килограммов на 40 точно. © Nadya A / Dzen
- Я один раз встречалась со странным поведением: бабушка одноклассницы разрешала ей есть мороженное только запивая горячем чаем, а то "горло заболит". © Марина Константинова / Dzen
- Как-то ночевала у одноклассницы. На ночь мне выдали вязаную шапку. У них в семье было принято спать в шапках, чтобы голова не замерзла. © Фикус в фокусе / Dzen
- Когда моя подруга была маленькой, то бабушка ее не отпускала гулять прежде, чем она, стоя перед ней на коленях, не сосчитает до 100. Я обалдела, когда она мне рассказала об этом. А когда она немного подросла, то стала просто убегать на улицу по-тихому, и бабка ничего не могла с этим поделать. © Ольга Шехтер / Dzen
- А мой бывший туалетную бумажку сворачивал в комочек и нес через квартиру на кухню в мусорное ведро. Когда я предложила ему купить в туалет ведро для бумаги, счел меня транжирой, типа, зачем два ведра? "Мне несложно донести" Так и носил 45-летний мужчина комочек бумаги. © Yoka / Dzen
- А мои родители на наши с сестрой дни рождения приглашали родных, садились за стол, а нас запирали на кухне. Мы не имели право выйти и никаких подарков нам не полагалось. Собственно, мне 46, а день рождения я до сих пор не считаю праздником и подарки мне почти не дарят. А родители иногда вообще забывают поздравить. Зато если забудешь их поздравить, караул. © Ирина Скрипник / Dzen
- Есть знакомый, лет 50, который свою женщину (не жену) никогда никуда не отвезет и не подвезет по ее просьбе. "Ведь машина в кредите!" Но до этого у него была ипотека. Тем не менее он жил в этой квартире и приглашал туда свою женщину. © ТАЙНА ПЕЧАТИ / Dzen
- В детстве в нашей семье новые вещи никогда не носились или использовались ежедневно. Одежда - только на праздники, "на выход", обувь тоже, посуда красивая в серванте доставалась на Новый год или если гости пришли... Наверное, у многих было так... И это настолько въелось в подсознание, что сейчас, уже в 52 года, если покупаю новую вещь, то первое время с осторожностью пользуюсь... © Ромашка&Бегемотовна / Dzen
Не дарить детям подарки в ИХ дни рождения - эгоистичное дно...
- У меня на работе был прораб, у которого жена была вегетарианкой. Дома у них была только вегетарианская пища! Он приходил на работу и ел колбасу копченую, не нарезая. Мы делились с ним своими мясными обедами. То, что жена собирала ему на обед, он выкидывал! Вот где жесть... © Олег Мо / Dzen
- Когда мне было 12 лет, отец купил радиолу «Ригонда». Так вот, ее нельзя было включать. Совсем нельзя! Мало того, время от времени папа покупал пластинки, которые ни разу не прослушивались! Я втихаря включал ее, главное, чтобы потом сделать все как было. Но один раз отец пришел с работы раньше времени, а радиола играла. И меня наказали. А в остальном папа был вполне нормальным человеком. © Вольдемар / Dzen
- Моя бабушка по отцу имела привычку питаться 3 раза в день: завтрак, обед и ужин. В другое время было строго запрещено взять даже кусок хлеба. Из-за этого Женька, мой двоюродный брат, которого она воспитывала, вечно ходил голодным. Когда он приходил к нам и наедался от души. У нее еще был заведен обычай выдавать из сладкого 1 конфету, (или пряник, или печенье) в день. Если брали колбасу, сразу в морозилку, никаких бутербродов в сухомятку. Отцу, кстати, это не передалось, он не любит особо о детстве вспоминать. © Сибирский Архивариус / Dzen
- У моей подруги в большой комнате было много полированной мебели. Ее не разрешалось трогать, поэтому она всегда была накрыта целлофановой пленкой. Пленку снимали только тогда, когда звали гостей. Мы туда и не ходили, потому что повернуться было негде.
А в семье первого мужа никто не мог есть, пока его папа не начинал есть. Все мясо на костях из супа — только ему, остальным — все, что он не догрыз. © Интерпретация / Dzen
- Моя знакомая через каждые полчаса во время просмотра любой передачи выключала свой старый цветной телевизор на 5 минут, чтобы он остыл. Она где-то услышала, что от перегрева эти телевизоры (не помню марку) взрываются. Даже самый интересный фильм могла выключить. Жаль, не было в те годы рекламы на ТВ каждые 10 минут, было бы ей тогда счастье! © Красная панда / Dzen
Люди и должны питаться 3 раза в день. Если ты нормально пообедал, то до ужина не проголодаешься.
- Я купила себе измельчитель мусора и похвасталась сестре. В ответ услышала: «Только ты его не включай, а то вдруг сломается!» И, да, у нее есть посудомоечная машина, которой она не пользуется — воду экономит! © Инна Теплова / Dzen
- Сколько мы с мужем бодались на тему использования стиральной машины! Он считал, что достаточно стирать один раз в неделю. Делать одну загрузку и все. Ага, в семье с четырьмя детьми. На мое возмущение отвечал: «Другие же как то живут». Был послан лесом. Не знаю что у него за бзик. Ничего другого это не касалось. Ни посудомойки, ни пылесоса, ни микроволновки. Только за стиральную машину переживал. © Мария Ильенко / Dzen
- Какой-то период жила с мамой уже будучи взрослой (20-24 года). Так она не разрешала пользоваться стиралкой чаще 1 раза в неделю. Если мне нужно было дополнительно что-то постирать, то сразу следовал допрос: «А зачем, а почему ты не можешь подождать до конца недели, когда будет стирка?» Стиралку можно было запускать максимум 2 раза в один день (когда был день стирки). Если я настаивала на своем, начинался скандал. Ужас какой-то, что у них в головах... © Melk_Mrka / Dzen
- Нам как-то пришлось с семьей несколько месяцев жить в доме одной бабули. Так у нее вообще было требование: чтобы не стирали в машинке, а только полоскали. Типа, она может сломаться, если стирать. Специально оборудовала рядом с машинкой мойку с раковиной, вот там нужно было замачивать белье с порошком, стирать, потом для полоскания перекладывать в машинку. Как вспомню, так вздрогну. © emma_fazleeva@rambler.ru / Dzen
- В детстве как-то оказалась в квартире, где нельзя было ходить по ковру. Все его обходили и перепрыгивали. Выглядело удивительно, ковер практически во всю комнату, и подружка, и ее мама скачут через него и стараются не наступить! © Валерия Фролова / Dzen
Если вам показалось мало этого маразма, вот еще люди, которые рассказали об очень странных правилах, царивших в их доме или в семьях друзей
Комментарии
Слава Богу, в моей семье и семье мужа нет таких маразматиков. Жадные люди должны работать хранителями в музеях, вот где их «талант» пригодится! А хранить стиралки, посодомойки, кружки - для кого? для чего? чтобы что??? Перед смертью лежишь такой, и думаешь, эх, зря я все это делал…
Папаша, откинувшийся с зоны, решил тюремные порядки в семью принести? Видимо, долго там сидел, раз отвыкнуть не может.
В одной знакомой семье все (мать и три дочери) должны были стоять у стола и смотреть, пока отец ест. Причем ему всегда полагались какие-то ништяки, которые были только для него, другим их нельзя было даже попробовать - дорогая колбаса, красная рыба и пр. Потом, как он встанет и уйдет отдыхать, можно было поесть и женщинам. Люди очень верующие, высокодуховные. Только у них я поняла в полной мере смысл глагола "уедать кого-то"