5 экранных героинь, которые на поверку оказались не такими идеальными, как мы думали

Бри выглядит идеальной домохозяйкой: ее дом сверкает чистотой, а ужин всегда на столе ровно в назначенное время. Но за этим внешним совершенством скрывается глубоко травмированная женщина.

Некоторые зрители даже замечали в ее поведении черты психопатии, но на самом деле она просто человек с выраженными невротическими чертами. Так что одержимость порядком распространялись не только на дом, но и на все сферы ее жизни.

Следует понимать, что Бри стремилась контролировать каждую деталь не просто из-за какой-то там любви к порядку. Это просто было ее способом справляться с внутренними потрясениями. В каком-то смысле уборка и стремление к идеалу помогали ей удерживать хаос под контролем.