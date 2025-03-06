Моя любимка 😄 она мне моего мужа напоминает, такой же методичный, организованный, стройный и рыжий чистюля, бог нa кухне
5 экранных героинь, которые на поверку оказались не такими идеальными, как мы думали
Героини из фильмов и сериалов часто вдохновляют нас. Мы учимся на их примере, растем вместе с ними и порой даже пересматриваем некоторые свои взгляды на жизнь. И немудрено, ведь сценаристы довольно тщательно прорабатывают характеры своих персонажей, создавая им сложную мотивацию и внутренние конфликты. Тем интереснее разобраться в характерах некоторых из них именно с точки зрения психологии.
Бри Ван де Камп («Отчаянные домохозяйки»)
Бри выглядит идеальной домохозяйкой: ее дом сверкает чистотой, а ужин всегда на столе ровно в назначенное время. Но за этим внешним совершенством скрывается глубоко травмированная женщина.
Некоторые зрители даже замечали в ее поведении черты психопатии, но на самом деле она просто человек с выраженными невротическими чертами. Так что одержимость порядком распространялись не только на дом, но и на все сферы ее жизни.
Следует понимать, что Бри стремилась контролировать каждую деталь не просто из-за какой-то там любви к порядку. Это просто было ее способом справляться с внутренними потрясениями. В каком-то смысле уборка и стремление к идеалу помогали ей удерживать хаос под контролем.
Бри всегда прятала истинные чувства за безупречной улыбкой. Как жаль, что она долгое время не понимала, что эта маска защищала ее не только от мира, но и от настоящей близости с людьми. Из-за этого ей и было сложно строить искренние отношения с родными, особенно с собственными детьми. Они просто не чувствовали тепла со стороны матери.
К счастью, Бри начала работать над собой. К концу сериала она восстановила отношения с детьми, научилась принимать их такими, какие они есть, и видеть в них самостоятельных людей, а не часть какого-то идеального образа имени себя.
Шарлотта Йорк («Секс в большом городе»)
Жизнь Шарлотты долгое время вращалась вокруг идеи идеального брака. Она искала того самого принца на белом коне, который сделал бы ее счастливой. И вроде бы все ничего, но за этой сказочной мечтой банально скрывался перфекционизм, стремление к контролю и страх одиночества.
Наверное, во всем сериале нет более романтичного персонажа, чем Шарлотта. Она искренне верила в чистую и вечную любовь, несмотря на череду неудач. Подчеркивала свое желание стать женой и матерью, мечтая о своем личном «И жили они долго и счастливо».
Для нее брак был не просто союзом двух людей, а символом успеха и стабильности. Она верила в сказку, где мужчина берет на себя все заботы, а жизнь наполняется радостными и безоблачными событиями. Но реальность редко соответствовала таким ожиданиям, и ее поиски идеального партнера часто заканчивались одним сплошным разочарованием.
Помимо этого, Шарлотта стремилась к идеалу не только в браке, но и во всем, что ее окружает. Она хотела контролировать каждую деталь — от своего внешнего вида до поведения окружающих.
Переломный момент наступил, когда она поняла, что идеальный брак — не решение всех проблем на свете. Отношения с Гарри были далеки от ее представлений о браке. Да и «принцем» его можно было назвать лишь с натяжкой. Однако именно этот опыт помог ей научиться принимать несовершенства и находить счастье в реальной жизни, а не в надуманных образах и стереотипах, навязанных извне.
Сьюзан Майер («Отчаянные домохозяйки»)
Сьюзан Майер вызывала смешанные чувства у многих зрителей. И не удивительно. С виду милая, добрая и непосредственная женщина, а вела себя весьма и весьма инфантильно. Она и правда часто пыталась избегать взрослых решений, что в итоге частенько приводило ее к хаосу и передрягам.
Ее импульсивность и отсутствие дальновидности создавали вокруг нее бесконечный поток нелепых ситуаций. Она то случайно поджигала дом, то попадала в неловкие моменты на свиданиях, то закатывала сцены на ровном месте.
В какой-то момент стало очевидно, что ее дочь была куда более взрослой и ответственной, чем она сама. Иронично, что в сериале именно ребенок заботится о матери. В то время как в нормальной жизни, казалось бы, все должно было быть ровно наоборот.
Сьюзан будто застряла в бесконечном круге повторяющихся ошибок. Она снова и снова попадала в одни и те же неприятности, но никак не могла извлечь из этого уроки. За очередным всплеском хаоса следовало короткое затишье, а затем — новый виток неразберихи.
Она клялась себе, что больше не окажется в любовных треугольниках, но неизменно возвращалась к тому, из чего, казалось бы, уже окончательно выбралась. Ее импульсивность и привычка не продумывать последствия наперед приводили к тому, что скандалы и драма стали неотъемлемой частью ее жизни.
При этом Сьюзан умела искренне извиняться. Многие из нас делают это ради формальности — дарят что-то в знак примирения или просто пытаются загладить все одними лишь словами. Сьюзан же действительно искренне раскаивалась. Что вовсе не мешало ей спустя какое-то время снова наступать на те же самые грабли.
Прю Холливелл («Зачарованные»)
Прю Холливелл, как мы помним, была старшей из сестер Холливелл. Что ж, не удивительно, что она взяла на себя слишком много ответственности и часто ставила интересы других выше своих собственных. С одной стороны, это делало ее сильной и бесстрашной героиней, достойной восхищения. С другой — превращало ее жизнь в бесконечную борьбу, в которой почти не оставалось места для нее самой.
Быть старшей сестрой — это не просто обязанность, а постоянная готовность подставить плечо, взять на себя чужие проблемы и следить, чтобы все вокруг оставались в безопасности. Когда они втроем остались одни, Прю пришлось быстро повзрослеть. Она не просто заботилась о Пайпер и Фиби — она буквально взяла на себя роль матери, порой загоняя себя до невозможного.
Ставить сестер на первое место стало для нее естественным, но в этом и крылась ее главная дилемма. С одной стороны, эта ответственность делала ее невероятно сильной героиней, достойной всякого восхищения. С другой — она так привыкла брать все на себя, что перестала замечать, как сильно сама порой нуждается в поддержке.
Прю жила с постоянным страхом потери. Ради семьи она была готова на все — рисковала собой, брала на себя больше, чем могла вынести, и порой забывала, что ее собственная жизнь тоже была под угрозой. Желание защитить сестер любой ценой стало для нее не просто привычкой, а смыслом существования.
Но со временем она поняла: любовь — это не только жертвы и контроль. Она научилась доверять своим младшеньким, дала им возможность самим принимать решения и быть сильными. Впервые за долгое время она позволила себе отпустить страх и осознала, что ее семья способна справиться и преодолеть любые невзгоды.
Энди Сакс («Дьявол носит Prada»)
На первый взгляд Энди может показаться милой и наивной девушкой, случайно попавшей в мир высокой моды. Но если присмотреться, именно она становится главной разрушительной силой, которая едва ли не способна разрушить всю с таким трудом выстроенную систему в модном журнале.
С самого начала Энди дает понять, что не воспринимает модную индустрию всерьез. Она приходит на собеседование в Runway — один из самых престижных журналов в мире — и прямо говорит, что мода для нее нечто глупое и пустое. Она даже не пытается разобраться в том, чем живет эта сфера, и явно смотрит на своих коллег свысока.
Но довольно быстро Энди осознает, что эта должность может стать для нее хорошим карьерным ростом. Несмотря на все свое презрение к индустрии, она без колебаний использует ресурсы Runway и людей вокруг себя, чтобы продвинуться вперед. Самым примечательным тому доказательством был случай, когда Эмили попадает в аварию и Энди без каких-либо колебаний занимает ее место в поездке в Париж.
При этом Энди жалуется на работу, но с удовольствием пользуется всеми привилегиями своей должности: доступом к лучшим дизайнерским вещам, посещением модных показов и мероприятий. И все равно продолжает считать себя выше «всего этого».
Ее лицемерие становится особенно очевидным, когда она, достигнув желаемого, просто разворачивается и уходит, даже не задумываясь о последствиях своего поступка. Получается, что главным «дьяволом» в этой истории была вовсе не Миранда Пристли, как мы полагали, а та самая «милая и наивная» девочка, которой мы так симпатизировали в начале.
Иногда мы и правда воспринимаем персонажей довольно однобоко, но стоит взглянуть под другим углом — и перед нами раскрывается совершенно другая история. Прямо как в следующих подборках: