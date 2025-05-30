6 экранизаций 2025 года, которые захватили нас с первых минут
Кино продолжает идти по стопам литературы — и, надо признать, делает это все смелее. За первые месяцы 2025 года на экраны вышло сразу несколько экранизаций, каждая из которых вызвала немало обсуждений. От трогательных историй до футуристических драм — сценаристы и режиссеры снова доказали, что хорошие книги можно рассказать по-новому. Мы собрали 6 самых интересных экранизаций, которые уже получили положительные отзывы от критиков.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
1. «Микки 17»
Новый научно-фантастический фильм «Микки 17», основанный на романе Эдварда Эштона «Микки 7». Главный герой, Микки Барнс, — «расходный» член экипажа, которого клонируют после каждой смерти для выполнения опасных миссий на ледяной планете Нифльхейм. Роберт Паттинсон исполняет двойную роль Микки 17 и его более агрессивного клона Микки 18, что поднимает вопросы идентичности и морали. Паттинсон получил похвалу за свою многослойную игру, а фильм — за оригинальность и провокационность.
Изображение слева — представление героя книги «Микки 7» Эдварда Эштона искусственным интеллектом
2. «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»
Четвертая часть франшизы возвращает зрителей к Бриджит, теперь вдове и матери двоих детей, которая пытается найти себя в новой реальности. Фильм основан на романе Хелен Филдинг и исследует темы горя, зрелости и новых начинаний. Рене Зеллвегер вновь исполняет роль Бриджит, а Хью Грант возвращается как обаятельный Дэниел Кливер. Критики отмечают, что фильм сочетает юмор и трогательные моменты, отражая эволюцию персонажа.
3. «Жаль, что тебя здесь нет»
Романтическая драма, основанная на бестселлере Рене Карлино. Главная героиня, Шарлотта, проводит романтический вечер с незнакомцем, который затем исчезает из ее жизни. Позже она узнает, что он смертельно болен, и решает провести с ним оставшееся время. Фильм исследует темы любви, потери и принятия. Критики отмечают, что, несмотря на некоторые сюжетные недостатки, фильм трогает душу и предлагает сильные актерские работы.
4. «Догмен: Пушистая справедливость»
Анимационная адаптация популярной серии графических романов Дэйва Пилки рассказывает о полицейском, получившем тело собаки после несчастного случая. Фильм сочетает юмор, экшен и важные уроки о дружбе и справедливости. Критики хвалят экранизацию за яркую анимацию, увлекательный сюжет и способность привлечь как детей, так и взрослых. Картина стала хитом среди семейной аудитории и получил положительные отзывы.
5. «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Приквел к знаменитому фильму «Оно» исследует происхождение зловещего клоуна Пеннивайза и историю города Дерри. Сериал погружает зрителей в атмосферу страха и неизвестности, раскрывая новые аспекты вселенной Стивена Кинга. Фанаты франшизы смогут оценить новые детали и атмосферу ужаса.
6. «Ворона»
Скандинавский триллер, основанный на романе Эрик Аксл Сунд, рассказывает о расследовании серийных преступлений в Стокгольме. Главная героиня, детектив Джанетт Килберн, сталкивается с мрачными тайнами и собственными демонами. Сериал получил похвалу за напряженную атмосферу, сложный сюжет и глубокую проработку персонажей. Критики отмечают, что сериал выделяется среди других криминальных драм своей психологической глубиной и стилем.
Каждая из этих экранизаций — пример того, как литература оживает на экране, приобретая новый смысл и визуальную мощь. Удалось ли создателям передать дух оригинала? Где-то они следовали букве текста, а где-то пошли на смелые изменения. И именно в этих решениях — вся прелесть киноадаптаций. А если вам нравится изучать киноиндустрию вместе с нами, вот несколько статей, которые могут вас заинтересовать:
Комментарии
Оно - предыстория интересная. Надеюсь, инклюзивность там будет по минимуму
Про современные детективы: заипали стандартные гг женского полу с тяжёлым прошлым и кучей скелетов по шкафам.
Мне не передать, с каким кайфом я смотрела "Чисто английское убийство" с гг полицейским, примерным семьянином с любимыми и любящими женой и дочкой!