6 экранизаций 2025 года, которые захватили нас с первых минут

Каждая из этих экранизаций — пример того, как литература оживает на экране, приобретая новый смысл и визуальную мощь. Удалось ли создателям передать дух оригинала? Где-то они следовали букве текста, а где-то пошли на смелые изменения. И именно в этих решениях — вся прелесть киноадаптаций. А если вам нравится изучать киноиндустрию вместе с нами, вот несколько статей, которые могут вас заинтересовать: