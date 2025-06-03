6 обыденных вещей из Викторианской эпохи, от которых у нас глаза на лоб лезут

Из-за большого количества одежды женщины справляли нужду в ней же. Это было достаточно легко, ведь панталоны были со специальной дырочкой. И ни один слой одежды не блокировал возможность воспользоваться туалетом. Нужно было только поднять юбки и кринолин, и сесть. Также викторианские женщины могли просто держать ночной горшок под юбками и ставить ногу на верх стула.

А как же тогда женщины справлялись с менструациями? Защита от протеканий была в виде Т-образной повязки. Она представляла собой ткань, сложенную как галстук, и завязанную вокруг бедер веревкой или лентой. Меняли ее в общей сложности от 12 до 20 раз в день. Другие варианты для более «легких» дней включали ношение более толстых нижних юбок для впитывания.