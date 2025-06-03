6 обыденных вещей из Викторианской эпохи, от которых у нас глаза на лоб лезут
Викторианская эпоха стала настоящей эпохой перемен. Например, люди впервые начали носить обувь, сделанную по их стопе. Женщина впервые стала полноправным врачом, а при операциях стали использовать обеззараживающие препараты. Но и многие другие моменты из повседневной жизни никуда не делись. И вот они-то сейчас и кажутся нам довольно экстраординарными.
Банные процедуры
В те времена женщины принимали ванну в специальных купальных платьях. Изначально купальные костюмы включали в себя платья длиной до щиколотки, с длинными рукавами и длинные брюки. Примерно в 1880-х годах рукава и подолы этих платьев были укорочены, чтобы было немного комфортней.
Так же стало популярно плавание на пляже. А чтобы никто не смущался, для этого использовали купальные машины. Человек заходил в повседневной одежде в нее на берегу и переодевался. Затем машина спускалась в воду с помощью лошадей или людей. На популярных курортах были рельсы, по которым двигались эти машины. В воде она разворачивалась так, чтобы с берега купальщик не был виден. Затем любитель плавания спускался по ступенькам в воду.
Обувная мода
Чувствую, что я бы со своей распухшей , но маленькой стопой, сразу бы приобрела статус в обществе, благо обуви (спасибо ,Вайлдберриз) у меня стооооолькооо, что хватит и правнучкам , если им тоже не повезет с размером ноги
Еще до 1818 года филадельфийский сапожник изготовил первую пару обуви, которая была разработана так, чтобы удобно сидела на каждой ноге. Достижения в промышленности также сделали обувь в целом более доступной. Швейная машина позволила людям шить качественную обувь быстрее и проще, чем когда-либо прежде. В начале 1800-х годов обувь превратилась из утилитарного аксессуара в выразительный элемент одежды.
Неудивительно, что женская обувь также была показателем женственности хозяйки и ее статуса в обществе. Популярный женский журнал 1870 года подытожил тогдашние веяния моды: «Стопа — один из главных моментов, по которому судят о социальном положении женщины. Если стопы маленькие, хорошо обутые, то это является показателем высокого положения». Из-за этого для женщин было важно иметь маленькие ножки. Обычно это означало, что женщины заставляли себя носить обувь на пару размеров меньше, чтобы соответствовать представлениям о статусе.
Естественные нужды
«… только поднять юбки и кринолин» — зная, сколько их было, слово «только» воспринимаешь как издевку)))
Из-за большого количества одежды женщины справляли нужду в ней же. Это было достаточно легко, ведь панталоны были со специальной дырочкой. И ни один слой одежды не блокировал возможность воспользоваться туалетом. Нужно было только поднять юбки и кринолин, и сесть. Также викторианские женщины могли просто держать ночной горшок под юбками и ставить ногу на верх стула.
А как же тогда женщины справлялись с менструациями? Защита от протеканий была в виде Т-образной повязки. Она представляла собой ткань, сложенную как галстук, и завязанную вокруг бедер веревкой или лентой. Меняли ее в общей сложности от 12 до 20 раз в день. Другие варианты для более «легких» дней включали ношение более толстых нижних юбок для впитывания.
Необычные вечеринки
Мумии разворачивали не "н.а глазах у восторженной аудитории", а гости по очереди. Эдакая Дженга.
В начале XIX века в Европе возродилась популярность древнеегипетской культуры. Однако в Англии Викторианской эпохи это увлечение приобрело гораздо более мрачные масштабы. Они были особенно одержимы мумиями. Особенно мрачной была практика разворачивания египетских мумий и демонстрации этого процесса как художественной выставки. Обычно проводимая богатыми и влиятельными коллекционерами в таких городах как Лондон. Церемония включала в себя еду и напитки — как на любой другой вечеринке, — а затем медленное и осторожное разворачивание мумии на глазах у восторженной аудитории.
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