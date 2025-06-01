15 пользователей показали фото «до» и «после», и нам сложно поверить, что на них одни и те же люди
Народное творчество
1 час назад
Преображения внешности часто становятся первым шагом к внутренним переменам. Вот и наши герои обрели уверенность и новый взгляд на себя благодаря внешним изменениям. Их истории доказывают: начать можно с малого, а результат превзойдет ожидания.
«Я в 16 и 36 лет»
«6 лет разницы!»
«Потребовался год, чтобы я изменила свою жизнь»
«Мы вместе почти 50 лет: тогда и сейчас»
- Ну что за парочка сердцеедов! © jaimehendrix / Reddit
«Я в 18 лет и в 29. Здоровое питание + упражнения»
- Да ладно! Может быть, в 30 и в 21? © Scarboroughwarning / Reddit
«В 25 и 65 лет»
- «Мне сейчас 25. Гляжу на вас — и взрослеть не страшно!» © ZionDecendent / Reddit
«Это я в выпускном классе и спустя 3 года»
- Ничего себе! Такого изменения я точно не ожидала. © 5n0wm00n / Reddit
«В средней школе и спустя 8 лет тренировок»
«Я работаю парикмахером более 10 лет, но тоже иногда поддаюсь навязчивым мыслям по поводу моих волос. Перекрасилась в розовый»
«Я никогда не делала никаких операций, но научилась лучше краситься»
«Первое фото сделано в 17, а второе и третье в 40 лет»
- Ты превратился в Киллиана Мерфи. © OperaGhostAD / Reddit
«В 16 лет и в 18. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»
«Вот такие изменения за три года»
«Когда я увидела свои старые селфи, то сама себя не узнала»
«В 14 лет и в 25»
Порой можно изменить всего одну деталь во внешности, чтобы кардинально изменить образ. Герои этих фотоподборок — явное тому доказательство:
Фото на превью Right0rightoh / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй о соискателях, которые ловко обошли все подводные камни на собеседованиях
Истории
4 месяца назад
20+ человек, которые того и гляди лопнут от зависти
Истории
1 месяц назад
16 крутых нарядов, которые на тростинках-моделях и звездах выглядят ну вообще по-разному
Дизайн
1 год назад
17 примеров того, что реальность порой удивительнее вымысла
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду
Истории
2 месяца назад
15+ человек запечатлели любопытные моменты из жизни и показали эти снимки нам
Народное творчество
1 год назад
20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории
Народное творчество
7 месяцев назад
14 историй, доказывающих, что своего "внутреннего Отелло" надо держать в узде
Истории
3 месяца назад
20+ нетривиальных совпадений, в которые как-то даже и не верится
Фотоподборки
3 месяца назад
22 вещи, которые делали все крутые девушки в начале 2000-х. А сейчас все это кажется очень странным
Ностальгия
4 года назад
16 жутковатых историй, от которых аж оторопь берет. И некоторым сложно найти объяснение
Народное творчество
2 года назад
15+ историй, после прочтения которых радуешься, что такое было не с тобой
Народное творчество
4 года назад