15 пользователей показали фото «до» и «после», и нам сложно поверить, что на них одни и те же люди

Народное творчество
1 час назад

Преображения внешности часто становятся первым шагом к внутренним переменам. Вот и наши герои обрели уверенность и новый взгляд на себя благодаря внешним изменениям. Их истории доказывают: начать можно с малого, а результат превзойдет ожидания.

«Я в 16 и 36 лет»

«6 лет разницы!»

«Потребовался год, чтобы я изменила свою жизнь»

«Мы вместе почти 50 лет: тогда и сейчас»

«Я в 18 лет и в 29. Здоровое питание + упражнения»

«В 25 и 65 лет»

«Это я в выпускном классе и спустя 3 года»

  • Ничего себе! Такого изменения я точно не ожидала. © 5n0wm00n / Reddit

«В средней школе и спустя 8 лет тренировок»

«Я работаю парикмахером более 10 лет, но тоже иногда поддаюсь навязчивым мыслям по поводу моих волос. Перекрасилась в розовый»

«Я никогда не делала никаких операций, но научилась лучше краситься»

«Первое фото сделано в 17, а второе и третье в 40 лет»

«В 16 лет и в 18. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

«Вот такие изменения за три года»

«Когда я увидела свои старые селфи, то сама себя не узнала»

«В 14 лет и в 25»

Фото на превью Right0rightoh / Reddit

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