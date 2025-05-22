7 блюд, которые все вокруг обожают, но некоторых такой выбор ставит в тупик

Кухня
18 минут назад

Некоторые блюда стали популярны по всему миру. Их можно заказать во многих странах, не тратя много времени на поиск заведения. В этой статье мы собрали мнения людей, которые считают, что некоторые из известных блюд слишком переоценены.

Морепродукты (суши и лобстер)

Алина
1 час назад

Ну они же разные нa вкус🙄 Давайте ещё индейку с телятиной сравним.

-
-
Ответить

Лобстеру от комментаторов досталось. Многие из них считают, что этот деликатес переоценен и не стоит своих денег. Его трудно есть, а мясо слишком жёсткое. А вот краб — вкуснее, лучше по структуре и дешевле.

  • Он такой жесткий, чертовски дорогой, и его чрезвычайно трудно есть. Никогда больше не буду платить за лобстера. © ****inion / Reddit
  • Слишком уж дорого за морского таракана. © BrooksWasHere47 / Reddit
ucTepu4ka
2 часа назад

После 30-ти стала воспринимать суши, сейчас очень нравятся. Раньше тоже плевалась, как вы едите🤣Кто бы мог подумать тогда, что лет через десять я буду с удовольствием их не только есть, но и готовить 🤣

-
-
Ответить

Суши — традиционное блюдо в Японии, которое также стало хитом во многих странах мира. Но у сырой рыбы тоже есть антифанаты. Например, некоторые люди считают, что суши стоит есть только в городах, где рядом находится море, наверное, потому что только там можно быть полностью уверенным в свежести морепродуктов. А еще у суши слишком маленький срок годности. Некоторые пользователи сети пишут, что им не по душе запах и структура сырой рыбы.

  • Не люблю суши. Ощущение такое, будто на языке скользкое нечто. И запах мне тоже не нравится. Потом хочется чистить зубы по десять раз на дню. Без моря рядом — одни понты. © BrokenMexico / X
  • Один коллега говорил: не ешь суши там, где нет рядом моря. © itsme_zkh
  • Порой это просто невкусно, как ни крути.

Бургер

Алина
1 час назад

Муж - фанат, везде из ест. Я только в ресторанах, если есть интересное что-то в составе. Но для меня там слишком много хлеба, поэтому не особо люблю.
Но это культовая еда - сложно с этим спорить.

-
-
Ответить

Бургер ругают за то, что его неудобно есть, а нормально откусить просто не получается. А еще в этом блюде слишком много хлеба, и уж лучше съесть кусок сочного стейка, если хочется чего-то мясного.

Некоторые дамы в сети категорически против этого блюда и даже отказываются от первого свидания, если молодой человек предлагает сходить в бургерную, считая такое предложение дурным тоном.

  • Не люблю бургеры. Во-первых, там много хлеба, а во-вторых, с них вечно все сыпется. © lillytth_
  • Не люблю бургеры, их кусать невозможно. © KS / ADME

Салат «Цезарь»

Некоторые пользователи в сети не понимают, почему салат «Цезарь» пользуется такой популярностью. Это блюдо можно увидеть в меню многих заведений, однако приготовить его вкусно может далеко не каждый повар. Может быть, рестораторам пора обратить внимание и на другие салаты?

  • Где не закажи — везде невкусный. © Nataliia
  • Почему этот салат такой популярный? В мире других вкусных и сытных салатов. А этот просто надоел.

Фиш-энд-чипс

Некоторые гурманы не понимают шумихи вокруг этого блюда. Они считают, что рыба на вкус получается слишком пресной, а удачно приготовленная картошка — вообще редкость. А те, кто любит это блюдо, считают, что трудно найти заведения, где его умеют готовить по всем канонам.

  • Здесь ситуацию спасет только соус. © Cptn_Awesome /Reddit
  • Поддавшись уговору мужа, заказала фиш-энд-чипс в одном из лондонских пабов. Это было пресно и максимально невкусно. Тот случай, когда и фри можно испортить. Рыбка была внутри нежной, но совершенно несоленой, что испортило впечатление. Единственное, от чего кайфанула, — ковыряние горошков. © assem_kozhakhmetova

Устрицы

ucTepu4ka
2 часа назад

Кому не нравятся "сопли", можно их запечь немного. Тоже вкуснотище 😋

-
-
Ответить

Некоторые фудблогеры не понимают шумихи вокруг поедания устриц: мол, моллюсков нужно сразу глотать, а не жевать. А значит, теряется весь смысл трапезы, и без жевания невозможно полноценно насладиться вкусом блюда.

Один из фудблогеров даже назвал их «океанскими соплями». На вкус и цвет, конечно, все фломастеры разные.

Карбонара

Популярное блюдо итальянской кухни, которое можно попробовать во многих заведениях. Некоторые обозреватели в сети жалуются, что в ресторанах часто готовят пасту неправильно, из-за чего оно теряет свою каноничность. А от блюда остается лишь название в меню.

Например, сливки часто добавляют в пасту, хотя многие повара считают это недопустимым и противоречащим классическому рецепту. Также блюдо не подают с сырым желтком.

  • Люблю карбонару, но в местных заведениях до «карбонары» — как до Луны пешком. © DemonessAstarte / X
Фото на превью mauro mari / Unsplash

Комментарии

Уведомления

Похожее