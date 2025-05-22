7 блюд, которые все вокруг обожают, но некоторых такой выбор ставит в тупик

Бургер ругают за то, что его неудобно есть, а нормально откусить просто не получается. А еще в этом блюде слишком много хлеба, и уж лучше съесть кусок сочного стейка, если хочется чего-то мясного.

Некоторые дамы в сети категорически против этого блюда и даже отказываются от первого свидания, если молодой человек предлагает сходить в бургерную, считая такое предложение дурным тоном.