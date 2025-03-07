7 доказательств, что букет - это не "веник", а кое-что намного большее

В XIX веке эти букетики в богато украшенных держателях обрели не только практический смысл. Они стали модной деталью для женщин из среднего и высшего класса. Викторианские дамы повсюду носили с собой букетики - как полноценный аксессуар, вроде сумочки. Причем он должен был соответствовать наряду! А еще дарение цветов приобрело романтическое значение. Такие букетики называли "тусси-мусси": кавалеры преподносили их дамам, к которым питали чувства.

"Тусси-мусси" были "говорящими букетами". С их помощью влюбленные передавали секретные сообщения, которые не осмелились бы произнести вслух. Если дама прикалывала подаренный букетик к декольте, то увы, даритель мог рассчитывать лишь на ее дружеское расположение. Если же она прикрепляла его у сердца, это означало, что чувства взаимны.

Ответным букетом женщина тоже могла многое сообщить: передавая его правой рукой, она безмолвно отвечала "да", левой - "нет". Самым неприятным для незадачливого поклонника было получить в ответ желтую гвоздику, означавшую презрение.