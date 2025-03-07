7 доказательств, что букет - это не "веник", а кое-что намного большее
Язык цветов, или флориография, кажется чем-то из прошлых времен. И хотя история "говорящих цветов" действительно насчитывает много веков, но и в наше время они по-прежнему могут сказать о многом. Сейчас докажем.
В статье используются изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
В 18-м веке цветы скрывали неприятные запахи
Раньше люди были убеждены, что неприятные запахи переносят болезни. На улицах тех времен стоял стойкий запах мусора и нечистот, и многие женщины носили с собой специальные держатели с небольшими душистыми букетиками, чтобы нюхать их, а не уличные "ароматы". Можно было прикрепить подобный "дезодорант" к одежде или просто держать в руке.
В викторианскую эпоху букеты передавали секретные сообщения
В XIX веке эти букетики в богато украшенных держателях обрели не только практический смысл. Они стали модной деталью для женщин из среднего и высшего класса. Викторианские дамы повсюду носили с собой букетики - как полноценный аксессуар, вроде сумочки. Причем он должен был соответствовать наряду! А еще дарение цветов приобрело романтическое значение. Такие букетики называли "тусси-мусси": кавалеры преподносили их дамам, к которым питали чувства.
"Тусси-мусси" были "говорящими букетами". С их помощью влюбленные передавали секретные сообщения, которые не осмелились бы произнести вслух. Если дама прикалывала подаренный букетик к декольте, то увы, даритель мог рассчитывать лишь на ее дружеское расположение. Если же она прикрепляла его у сердца, это означало, что чувства взаимны.
Ответным букетом женщина тоже могла многое сообщить: передавая его правой рукой, она безмолвно отвечала "да", левой - "нет". Самым неприятным для незадачливого поклонника было получить в ответ желтую гвоздику, означавшую презрение.
"Цветочные словари" помогали разгадать послание, зашифрованное в букете
Каждый цветок имел несколько ассоциаций, и, чтобы не запутаться в них, выпускались специальные цветочные словари. Розовая камелия говорила "тоскую по тебе", а красная гвоздика - "увы моему бедному сердцу". Гладиолус символизировал силу, гиацинт - игру, лаванда - недоверие, бархатцы - ревность, желтая гвоздика, как уже упоминалось, презрение, а гортензия - холодность и бессердечие.
В Японии до сих пор существует ханакатоба - язык цветов
Давняя традиция передавать свои чувства с помощью цветов в стране Восходящего солнца жива до сих пор. Японцы знают, какие цветы следует, или наоборот, не следует дарить, чтобы ненароком не обидеть получателя.
Например, камелию не стоит преподносить тем, кто болен или участвует в соревнованиях, так как она означает не только очарование и любовь, но и потерю. У гортензии тоже не все просто - хотя это популярный цветок, символизирующий семью из-за тесно расположенных соцветий, но у него есть и второе значение - непостоянство, ведь он меняет цвет в зависимости от кислотности почвы и освещенности. Поэтому в свадебных букетах использовать эти цветы было не принято.
А вот у подсолнуха вполне однозначный смысл - "смотрю только на тебя". 108 подсолнухов равносильны предложению выйти замуж, как и 108 роз.
Количество цветов так же, как их вид, имеет свой смысл. 1 цветок - "влюбленность с первого взгляда", 3 - признание в любви, 13 - вечная дружба.
Кейт Миддлтон зашифровала в своем букете послание для принца
"Гвоздика бородатая", или Dianthus barbatus, по-другому называется "милый Уильям" (Sweet William). Этим и воспользовалась Кейт Миддлтон, чтобы придать дополнительный смысл своему свадебному букету, когда выходила замуж за принца Уильяма. Ну не милота ли?
А что же сейчас? Блогеры украшают цветами свои холодильники!
Новый тренд, именуемый "фриджскейпинг" ввели в моду инфлюэнсеры из интернета. Затейливо украшенные полки холодильников с расставленными фото в рамках, винтажными мисками со свежими овощами и фруктами и, конечно, букетами в вазах, набирают тысячи просмотров. Поклонники тренда утверждают, что раз мы открываем холодильник несколько раз в день, то должны созерцать красоту и внутри него. Как вам такая мода?
Язык цветов жив и в наше время
Цветы по-прежнему играют большую роль в нашей жизни: люди украшают свои дома интерьерными композициями, оформляют цветами самые разные мероприятия, следуют советам о том, как позировать с букетом на фото и, конечно, дарят их друг другу, ведь цветы дают человеку почувствовать ваши внимание и заботу. Цветы равно любовь, и это - главное их значение!
Бонус
- Знакомая рассказывала. "Проснулась ни свет ни заря. На тумбочке розы и колготки новые. Думаю: "Муж внимательность проявил, какой хороший". И снова уснула. Просыпаюсь - ни цветов, ни колготок. Оказалось, что муж по глупости просчитался на пару дней, да вовремя спохватился, подарок до 8-го марта перепрятал". © DimchDimch / Pikabu
Комментарии
Редакция, вы в порядке? Или у вас там рейдерский захват? Моргните 3 раза, если вам угрожает опасность? У вас украли все кавычки и тире и насыпали какого-то типографского мусора!
Не люблю.цветыкак подарок. Лучше уж вкусное - оно не пропадёт.
А уж наа свидания дарить, когда ты с этим букетом как с рюкзаком мотаешься...