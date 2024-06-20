8 обидных ошибок, из-за которых мы вынуждены потом прятать ножки в закрытую обувь

Наши стопы часто остаются без должного внимания. И если в зимнее время это можно скрыть под сапогами и ботинками, то летом носить закрытую обувь уже не так комфортно. А ведь чтобы ноги были красивыми и здоровыми, достаточно просто соблюдать простые правила и стараться не совершать ошибок в уходе. Давайте разберемся, что же мы делаем не так.

Регулярно бегаем удалять мозоли в салон

Удаление мозолей многие делают в комплексе с педикюром. Однако специалисты не рекомендуют заниматься подобным. Злоупотребление этой процедурой может сделать ситуацию еще хуже. Если сильно истончить кожный покров, со временем мозолей станет еще больше. Если такая проблема вас беспокоит, лучше обратиться к подологу или ортопеду. Квалифицированный специалист поможет качественно и безопасно удалить огрубевшую кожу, а еще найдет причину проблемы.

Делаем пилинг в домашних условиях

Носочки, пропитанные специальным средством, казалось бы, помогают просто и быстро избавиться от мозолей. Однако в домашних условиях эта процедура может превратиться в опасный эксперимент. Химическое вещество, которым пропитаны такие носочки, действует равномерно по всей стопе. И если в местах мозолей оно действительно может помочь решить проблему, то в других — более тонких и нежных — есть риск получить травмы и раздражения. Специалисты рекомендуют решать проблему огрубевшей кожи точечно. Если вы все же решились делать пилинг дома, то не передерживайте средство на стопах, тщательно его смывайте и не проводите процедуру чаще, чем раз в 2 месяца.

Носим неправильные носки

Носки - один из самых расходных элементов гардероба, поэтому немногие подходят к их выбору тщательно. Зачастую нас волнуют только два критерия - расцветка и длина. Однако к носкам стоит относиться внимательнее. Особенно к их швам. Грубый толстый шов в области пальцев может не только испортить прогулку, но и доставить немало хлопот вроде мозолей и даже травм. Чтобы избежать этого, перед покупкой тщательно прощупывайте шов носка. Чем более плоским и гладким он будет, тем лучше.

Забываем про защиту от солнца

Мазать SPF-кремом лицо и другие открытые участки тела многие уже привыкли. Однако мы часто оставляем без должного внимания стопы. Даже поклонники открытой обуви иногда забывают об этом перед выходом на улицу. Это может привести к сухости или даже ожогам. Использовать защиту от солнца на стопах нужно каждый раз, когда вы выходите на улицу в босоножках, шлепках или идете на пляж. Важно промазывать все открытые участки и пространство между пальцами. А еще, кстати, есть специальные носки с УФ-защитой.

Носим неправильную обувь

Обувь на идеально плоской подошве — например, сандалии или шлепки — интуитивно кажется безопасной и удобной. Однако это заблуждение. Как правило, такая обувь недостаточно поддерживает свод стопы и не имеет амортизации. Если носить ее слишком часто, могут возникнуть проблемы. Поэтому лучше чередовать ее с чем-то другим. Например, с обувью на каблуках. Однако важно, чтобы у туфель или босоножек были амортизирующая стелька, устойчивый каблук и достаточная поддержка свода стопы. Если эти правила не соблюдены, от туфель на каблуках будет больше вреда, чем от шлепок.

Делаем педикюр с использованием гель-лака

Эксперты говорят, что вы можете сто раз пожалеть, сделав педикюр с гелевым покрытием. Пальцы ног и ногти на них должны быть довольно гибкими и сохранять подвижность. Гель-лак лишает их такой возможности, так как делает ногти слишком жесткими. Из-за этого в закрытой обуви на ногтевую пластину может оказываться избыточное давление. Последствия могут быть не самыми приятными. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют делать педикюр без покрытия жесткими материалами.

Забываем про увлажнение

Наши ступни нуждаются в увлажнении так же, как лицо и другие участки тела. Без этого этапа есть все риски получить сухую кожу в трещинках и микротравмах. Простое увлажнение отлично решает эту проблему. Специалисты рекомендует наносить крем на чистые и чуть влажные стопы, чтобы «запечатать» влагу. Для дополнительного ухода можно нанести плотный слой крема на ночь и надеть хлопковые носки.

Неправильно стрижем ногти

Вросшие ногти на ногах способны доставить немало хлопот. Но если знать, как правильно стричь ногти, то с такой проблемой можно и вовсе не столкнуться. Главное — соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не пытаться придать ногтям округлую форму. Стричь нужно максимально поперек. Во-вторых, не нужно обрезать ноготь «под ноль». Всегда должен оставаться свободный край (примерно 1-2 миллиметра).