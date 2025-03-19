8 щадящих косметических процедур, которые помогают омоложению кожи
С каждым годом индустрия красоты только растет, и на рынке появляются все новые процедуры и средства. Зачастую выбрать в этом изобилии эффективную, но при этом относительно безопасную терапию бывает непросто. Мы решили выяснить, какие процедуры сейчас считаются достаточно действенными и при этом наименее травматичными.
Микротоковая терапия
Во время этой процедуры с помощью определенных импульсов стимулируется выработка коллагена и улучшается кровообращение, что уменьшает признаки старения и улучшает цвет кожи. Кроме того, формируются мышцы лица, благодаря чему оно выглядит более подтянутым.
Микротоковую терапию предлагают во многих клиниках, и видимый эффект достигается уже после нескольких процедур, так как профессионалы используют достаточно мощные аппараты и настраивают их в зависимости от особенностей кожи клиента. Дерматологи отмечают, что эта терапия достаточно безопасна и может не только улучшить цвет лица, но и избавить человека от части морщин.
В последние годы в магазинах появились разные микротоковые устройства для домашнего использования. Они не такие мощные, как профессиональные, но многие женщины отмечают, что аппараты достаточно хорошо справляются со своей задачей. Однако специалисты предупреждают, что домашние устройства — не палочка-выручалочка. Кардинальных изменений во внешности они обеспечить не могут.
Если женщина хочет быстро получить более выраженный результат, стоит обратиться в клинику. Кроме того, некоторые владелицы микротоковых устройств отмечают, что процедура быстро превращается в настоящую мороку. Чтобы аппарат воздействовал на кожу лица более эффективно, его нужно использовать ежедневно и тратить на процедуру не менее получаса. Через некоторое время это просто надоедает, так что такой вариант подойдет только для терпеливых и целеустремленных дам. Если же прекратить процедуры, весь положительный эффект может исчезнуть всего за пару месяцев.
Светодиодная терапия
Светодиодная терапия используется в косметологии уже пару десятилетий. Эти процедуры призваны улучшить состояние кожи, избавить человека от акне и сгладить морщины. Сеансы такой терапии проводятся с использованием аппаратов, оснащенных большим количеством светодиодов.
Дерматологи считают светодиодные процедуры относительно безопасными, но получить моментальный эффект не получится. Чтобы добиться видимых изменений, придется еженедельно посещать клинику в течение месяца, а затем повторять процедуру каждые несколько месяцев.
А вот со светодиодными масками для домашнего использования не все так однозначно. Специалисты отмечают, отмечают, что в них используется меньшее количество светодиодов, к тому же они менее мощные. Однако самый большой минус — эти устройства не проходили серьезных клинических испытаний, поэтому их эффективность вызывает вопросы у дерматологов.
Скорее всего, особого вреда от использования такой маски не будет, хотя проводить процедуры слишком долго может быть небезопасно и вызвать раздражение на коже. Кроме того, некоторые маски представляют угрозу для здоровья глаз. Эксперты связывают популярность домашних светодиодных масок с их необычным внешним видом. При этом такие устройства зачастую стоят немалых денег. Часть специалистов не рекомендует своим клиентам тратиться на эти маски.
Нейромодуляторы
Одними из самых эффективных и популярных омолаживающих процедур до сих пор остаются инъекции препаратов (Botox, Daxxify и Xeomin), которые расслабляют мышцы. Они помогают избавиться от динамических морщин и небольших складочек на коже.
Эффект от использования нейромодуляторов полностью проявляется через пару недель и держится в течение нескольких месяцев, после чего кожа лица начинает возвращаться к прежнему виду. Поэтому инъекции необходимо повторять раз в 3–5 месяцев. Хотя частота процедур напрямую зависит от возраста клиента, его образа жизни и состояния кожи.
Фотоомоложение лица BBL
Эта процедура считается достаточно щадящей и при этом одной из самых эффективных для омоложения кожи. В процессе широкополосные лучи света проникают под верхний слой эпидермиса, не травмируя его, и стимулируют выработку коллагена. Благодаря этому кожа выглядит более молодой и упругой.
Так как процедура может вызывать чувство жжения и дискомфорта, на лицо клиента наносят обезболивающий крем. Самый класс — легкая отечность и покраснение проходят уже через несколько часов, тогда как после других процедур требуется более длительное восстановление.
А вот от процедур Hydrafacial некоторые специалисты советуют держаться подальше. Во время этой терапии проводится глубокое очищение кожи, после чего ее питают антиоксидантами.
Однако эксперты отмечают, что при правильном домашнем уходе клетки кожи обновляются естественным путем, и никаких дополнительных процедур для этого не требуется. Эффект от Hydrafacial временный, при этом терапия разрушает натуральный защитный барьер кожи, что может привести к проблемам, а значит, это будет зряшная трата.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты
В последнее время на прилавках появилось множество продуктов, содержащих гиалуроновую кислоту: маски, кремы и сыворотки. Предполагается, что молекулы этого вещества проникают в кожу и способствуют ее омоложению.
Гиалуроновая кислота действительно обладает способностью удерживать влагу, что делает кожу более эластичной, однако косметические средства проникают только в верхние слои эпидермиса, и то в ограниченном количестве. Поэтому кремы, сыворотки и маски хорошо увлажняют кожу, редко вызывают аллергическую реакцию, но разгладить глубокие морщины они не в состоянии. Некоторые специалисты считают, что от них толку ноль.
А вот филлеры на основе гиалуроновой кислоты обладают значительно большей эффективностью. Так что для выраженного омолаживающего эффекта лучше воспользоваться этой процедурой.
Микроигольчатый RF-лифтинг
Во время этой процедуры сочетаются микротравмы от игл и тепло радиочастот. В результате затрагиваются глубокие слои кожи, и в них начинается выработка коллагена, что приводит к улучшению цвета лица и повышению упругости кожи.
Один из минусов — полностью оценить эффект клиент сможет только через несколько месяцев, так как организму требуется время на выработку коллагена. Процедура длится около получаса и не причиняет сильного дискомфорта, так как используется обезболивающий крем.
А вот использование коллагеновых масок дает сомнительный эффект. Исследователи до сих пор не смогли установить, насколько хорошо коллаген проникает в верхние слои кожи. Маска может оказать увлажняющий эффект, но повлияет ли это как-то на эластичность кожи — неизвестно. Дерматологи отмечают, что требуются более масштабные исследования этих косметических продуктов.
Ультразвуковой лифтинг
Современные ультразвуковые аппараты благодаря увеличенным насадкам способны обрабатывать большие участки эпидермиса. К тому же, в них встроены специальные системы охлаждения, которые не позволяют коже перегреваться.
Ультразвуковая энергия проникает глубоко в кожу и стимулирует выработку коллагена, благодаря чему морщины отлично разглаживаются, а линии лица становятся более четкими. Ультразвуковой лифтинг помогает подтянуть кожу на шее и приподнять брови.
Лазерная шлифовка лица CO2
Это одна из наименее щадящих процедур, так как при ней лазер разрушает верхние слои кожи, устраняя складки и стимулируя выработку коллагена. Такую терапию можно проводить только с сильными обезболивающими средствами, и восстановление займет порядка двух недель.
Зато повторять ее потребуется только через несколько лет. По словам специалистов, лазерная шлифовка отлично подходит людям, чья кожа потеряла эластичность, или тем, кто хотел бы избавиться от морщин.
Кстати, некоторые бьюти-средства, которые мы почему-то часто обходим стороной в магазине, на самом деле неплохо работают.