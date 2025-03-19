8 щадящих косметических процедур, которые помогают омоложению кожи

Во время этой процедуры с помощью определенных импульсов стимулируется выработка коллагена и улучшается кровообращение, что уменьшает признаки старения и улучшает цвет кожи. Кроме того, формируются мышцы лица, благодаря чему оно выглядит более подтянутым.

Микротоковую терапию предлагают во многих клиниках, и видимый эффект достигается уже после нескольких процедур, так как профессионалы используют достаточно мощные аппараты и настраивают их в зависимости от особенностей кожи клиента. Дерматологи отмечают, что эта терапия достаточно безопасна и может не только улучшить цвет лица, но и избавить человека от части морщин.