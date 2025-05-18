9 бьюти-трендов, которые раньше были нормой, а теперь стали бы поводом для шуток
«Раньше было лучше», — иногда говорим мы, наблюдая за направлением модных течений. Однако стоит только подробнее изучить тренды прошлых столетий, и повернуть время вспять уже не хочется. Чего только стоят мода на монобровь, синие рисунки в зоне декольте и корсеты, стягивающие талию до 33 см.
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Синяя краска и глубокие декольте
В XVII веке в моду вошли платья с такими смелыми декольте, которые не каждая современная красавица сочла бы приемлемыми для выхода в свет. Однако дамы, жившие в ту эпоху, не только не стеснялись глубоких вырезов, он еще и подчеркивали вены в зоне декольте и шеи с помощью синей краски, чтобы создать иллюзию нежной тонкой кожи.
Младенцы задают тренды
Безволосое тело и пухлые губы из той же серии. В Азии ещё и припухлости под глазами, и косолапая походка.
В конце XIV века при королеве Елизавете Баварской возникла странная по современным меркам мода на высокие лбы и лебединые шеи. Чтобы соответствовать стандартам красоты, дамы сбривали волосы на лбу и на затылке, выщипывали брови. Идея заключалась в том, что женская голова должна напоминать голову ребенка, что сигнализировало окружающим о ее чистоте и безгрешности.
Увлаженная кожа — превыше всего
Знатные женщинам Древнего Рима могли себе позволить купить самое крутое, по меркам эпохи, средство для лица. Речь идет о... поте гладиаторов. Его собирали во флаконы, смешивали с оливковым маслом и преподносили дамам как чудодейственный эликсир, который улучшает цвет кожи. Да-а-а, брезгливостью римлянки явно не отличались.
Две брови хорошо, но одна лучше
Брови, пожалуй, самая многострадальная часть человеческого лица, если говорить о стандартах красоты разных эпох. Так, например, Древняя Греция ввела в «тренды» так называемую монобровь, и если женщина таковой похвастаться не могла, то использовала специальный «имплант» из козьей шерсти.
Глиттер на лице — это новые мушки?
Какое же оно(увлечение) тайное, если о нем всем говорит родинка?
Эпоха барокко привнесла в мир моды настоящее перевороты, изменив представление о красоте. В этот период появились первые журналы, посвященные модным тенденциям, а также популяризировались маскарады. Женщины того времени украшали свои лица чем только могли — от тканевых цветочков до бумажных звездочек.
Тогда же зародилась мода на «мушки» — маленькие родинки, которые носили как символы личного статуса. Например, родинка на правой щеке означала, что женщина замужем, на левой — что она помолвлена, а родинка в уголке глаза служила тайным знаком наличия любовного увлечения.
Джентльмены предпочитают блондинок. Представители Проторенессанса — тоже
Благодаря Петрарке и его музе Лауре, которую он воспевал в своих стихах как образец не только красоты, но и добродетели, в XV веке появилась мода на светлые волосы. Чтобы добиться золотого оттенка, женщины красили локоны. Правда, процедура эта занимала несколько дней. Так, в одном из трактатов XII века описывался процесс окрашивания волос, проводившийся в 2 этапа: после нанесения первой смеси из нескольких компонентов голову покрывали листьями и оставляли на 2 дня, затем первую смесь смывали и наносили вторую, от которой избавлялись только на 4-е сутки.
Ногти чем длиннее, тем лучше
А потом и ногти отращивать перестали и ограничились только чехлами.
В Китае длинные ногти были в моде несколько веков, и причина тому была довольно необычная: этот «аксессуар» говорил о том, что его обладателю не приходится ничего делать своими руками, поскольку он может позволить себе слуг.
В эпоху династии Цин, правившей страной почти 300 лет (до начала XX века), мода достигла своего апогея и ногти некоторых представителей высших сословий могли достигать 25 см в длину. Правда, носить их было не очень удобно, поэтому многие ограничивались ногтями только на мизинце и безымянном пальцах. Более того, чтобы не сломать ногти, на них стали надевать своеобразные «чехлы», которые делали из драгоценных металлов и украшали камнями.
Бьюти-секрет древних римлян
Мы знаем, что греки и римляне обожали заботиться о своей внешности и использовали эфирные масла для поддержания здоровья, но один метод, который вызывает у нас сомнения, — это грязевые ванны с пометом. Да-да, греки и римляне верили, что крокодильи испражнения омолаживают кожу, и часто натирали себя смесью грязи и помета.
Черные зубы, белые мечты
Практика «Охагуро», или чернение зубов, была популярной в Японии в период Хэйан и Эдо. Этот ритуал считался знаком красоты и зрелости. Для чернения использовался раствор Канэмидзу — смесь железных опилок, уксуса, чая и рисового вина. Хотя этот процесс не приводил к постоянному изменению цвета зубов, говорят, что он оставлял весьма неприятный запах.
Традицию охагуро практиковали в основном замужние женщины, представительницы аристократии. Практика встречалась и за пределами дворцовых кругов, но только, в театральных постановках, когда актрисы играли дам, что из-за своего знатного статуса купались в деньгах или куртизанок.
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