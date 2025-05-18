9 бьюти-трендов, которые раньше были нормой, а теперь стали бы поводом для шуток

Эпоха барокко привнесла в мир моды настоящее перевороты, изменив представление о красоте. В этот период появились первые журналы, посвященные модным тенденциям, а также популяризировались маскарады. Женщины того времени украшали свои лица чем только могли — от тканевых цветочков до бумажных звездочек.

Тогда же зародилась мода на «мушки» — маленькие родинки, которые носили как символы личного статуса. Например, родинка на правой щеке означала, что женщина замужем, на левой — что она помолвлена, а родинка в уголке глаза служила тайным знаком наличия любовного увлечения.