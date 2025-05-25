9 трюков, благодаря которым не придется вбивать в поиск: «Что делать, если не спится?»
Наверняка вам знакомо это мучительное состояние, когда глаза слипаются, а мозг упрямо прокручивает тревожные мысли. Хорошая новость: есть рабочие способы обмануть бессонницу. Попробуйте наши необычные лайфхаки для сна, которые помогут провалиться в сон прежде, чем начнете считать овец.
Есть перед сном киви
Помните, как в детстве перед сном нам давали теплое молоко с медом или ромашковый чай? Эти проверенные поколениями напитки действительно помогают заснуть. Но существуют и другие продукты, способствующие засыпанию. Одно исследование показало, что люди, которые съедали по два киви за час до сна в течение четырех недель, быстрее погружались в сон и отмечали улучшение его качества.
Дышать по методу 4-7-8
Чем регулярнее вы практикуете эту дыхательную гимнастику, тем быстрее сможете погружаться в глубокий сон. Прижмите кончик языка к небу прямо за передними зубами. Медленно вдохните через нос, считая до четырех, затем задержите дыхание на семь секунд. После этого плавно выдохните через рот в течение восьми секунд. Повторите этот цикл четыре раза подряд, и вы почувствуете, как ваше тело постепенно расслабляется, а сознание становится спокойным.
Не спать с домашним питомцем
Решать, пускать ли четвероногого друга в свою постель — личное дело каждого. Для чутко спящих людей соседство с кошкой или собакой может стать проблемой. Некоторые животные более активны ночью, что может стать причиной вашего недосыпа.
Массаж затылка
Акупрессура может незначительно сократить время засыпания. Она также способна повысить эффективность и продолжительность сна. Сцепите свои пальцы в замок так, чтобы ладони соприкоснулись друг с другом. Затем расположите большие пальцы у основания черепа, в районе затылка. Массируйте эти точки круговыми или вертикальными движениями, следите при этом за глубоким дыханием, сосредотачиваясь на расслаблении тела на выдохе.
Не делить одеяло с партнером
Мы привыкли, что парочки должны всегда спать под одним одеялом. Однако эту привычку можно смело называть пережитком прошлого. Сегодня многие специалисты рекомендуют каждому спать под своим. Дело в том, что у людей может быть очень разная терморегуляция. Так, например, женщины более склонны к перегреву по ночам. Тепло тела партнера и общее одеяло будут только усугублять ситуацию. В итоге сон в таких условиях может доставлять огромный дискомфорт.
Спать в термобелье
Многие люди не понаслышке знают, что такое избыточная потливость в ночное время. Спать без одежды может казаться самым логичным решением.
Термобелье, это ведь то, которое сохраняет тепло и защищает от холода. Если жарко, то какой смысл. Ну и кроме "спать без одежды" и "спать в термобелье", есть разные варианты. Сорочка, футболка, пижама и т.д. Что кому нравится.
Однако такой метод довольно опасен. Вместо этого в качестве пижамы можно попробовать носить термобелье. Оно будет отводить влагу и позволит телу оставаться сухим во время сна. Кроме того, термобелье положительно влияет на терморегуляцию. Это особенно полезно для тех, кто замерзает ночью даже под двумя одеялами.
Душ перед сном — не всегда хорошая идея
Горячий душ вечером помогает расслабиться, но если вы обычно моетесь утром, смена привычки может сбить организм. Кроме того, вода бодрит, так что для некоторых это не лучший ритуал перед сном. А если у вас длинные волосы, то ложиться спать с мокрой головой не стоит — это неудобно и может привести к сырости и плесени в постели.
Нравится душ утром и вечером (или вечером принять ванну). Вот волосы, раз в сутки, это более чем достаточно. А так, естественно, у всех разные привычки. По поводу "сырости в постели", если лечь с мокрыми волосами, это скорее может привести к "одуванчику" утром.
Решать головоломки перед сном или читать книги
Многие эксперты рекомендуют регулярно заниматься спортом, чтобы наладить сон. И это действительно хороший совет. Однако иногда недостаточно измотать себя физически — чтобы быстро и крепко уснуть, надо утомить еще и мозг. Сделать это можно с помощью решения головоломок или чтения книг.
Окунать лицо в холодную воду
Этот совет может казаться иррациональным, ведь часто холодную воду используют для того, чтобы взбодриться. Однако в этом вопросе важны детали. Дело в том, что абсолютно все люди обладают нырятельным рефлексом — так называют реакцию организма на погружение в воду. Когда мы ныряем, наше сердце начинает биться медленнее, многие мышцы расслабляются. Иначе говоря, организм замедляется на физическом уровне. Важно помнить о мерах предосторожности: чтобы почувствовать эффект, достаточно задержать дыхание всего на 30 секунд.
Говорят, люди делятся на два лагеря: одни способны заснуть где угодно и когда угодно, а другим и горошина помешает.
Комментарии
Счет 4- 7- 8 помогает. Посчитала три раза, стала зевать, решила, что поспать еще - это неплохая идея. Буду теперь практиковать данный метод
Если не устала, бодра и весела, могу часами смотреть в потолок. Когда хочу спать физически, вырублюсь и практически ничего не помешает.