9 трюков, благодаря которым не придется вбивать в поиск: «Что делать, если не спится?»

Мы привыкли, что парочки должны всегда спать под одним одеялом. Однако эту привычку можно смело называть пережитком прошлого. Сегодня многие специалисты рекомендуют каждому спать под своим. Дело в том, что у людей может быть очень разная терморегуляция. Так, например, женщины более склонны к перегреву по ночам. Тепло тела партнера и общее одеяло будут только усугублять ситуацию. В итоге сон в таких условиях может доставлять огромный дискомфорт.